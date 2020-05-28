Росстат опубликовал данные о состоянии рынка общепита и торговли в апреле. Оборот ресторанов и кафе ожидаемо провалился более чем на половину. Однако сами рестораторы говорят, что ситуация ещё хуже. Сомнения вызывают и относительно благополучные показатели ритейла — представители торговых сетей говорят, что продажи падают. Самые интересные цифры и комментарии рестораторов — в заметке Стаса Соколова.



Не досчитались полутора миллиардов

По данным Росстата, оборот общественного питания Новосибирской области в апреле этого года составил 1,45 млрд рублей, что вдвое меньше показателей прошлого года (в прошлом апреле он был 2,9 млрд рублей). В марте, например, в кассы рестораторов поступило 2,7 млрд рублей, а в декабре прошлого года этот показатель достиг 3,3 млрд рублей. Единственным утешением владельцев ресторанов может служить только ощутимый рост выручки в феврале (23% к февралю 2019 года).