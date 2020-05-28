Росстат опубликовал данные о состоянии рынка общепита и торговли в апреле. Оборот ресторанов и кафе ожидаемо провалился более чем на половину. Однако сами рестораторы говорят, что ситуация ещё хуже. Сомнения вызывают и относительно благополучные показатели ритейла — представители торговых сетей говорят, что продажи падают. Самые интересные цифры и комментарии рестораторов — в заметке Стаса Соколова.
Не досчитались полутора миллиардов
По данным Росстата, оборот общественного питания Новосибирской области в апреле этого года составил 1,45 млрд рублей, что вдвое меньше показателей прошлого года (в прошлом апреле он был 2,9 млрд рублей). В марте, например, в кассы рестораторов поступило 2,7 млрд рублей, а в декабре прошлого года этот показатель достиг 3,3 млрд рублей. Единственным утешением владельцев ресторанов может служить только ощутимый рост выручки в феврале (23% к февралю 2019 года).
Такого оглушительного падения выручки ресторанный бизнес Новосибирска не испытывал никогда. Последний раз серьёзная (больше 10%) просадка случилась в 2009 году, во время тогдашнего финансового кризиса. Но снижение выручки было более плавным и составило чуть больше 30%.
Главной причиной падения стал запрет на работу заведений общепита иначе, чем через доставку и навынос, введённый ещё в конце марта. Несмотря на то, что большинство заведений пытается сотрудничать с сервисами доставки или организовать эту услугу самостоятельно, подобная деятельность зачастую обеспечивает не больше 10% от прежней выручки. Это отмечают даже в заведениях, где готовят блюда, в принципе, пригодные для работы через доставку.
«Выручка едва достигает 30 %»
Так, совладелец итальянского кафе La Trenta Андрей Коротышев признает, что доходов от доставки хватает только на то, чтобы обеспечить работой (и зарплатой) несколько сотрудников, которые иначе бы остались просто без средств к существованию.
Совладелец заведений итальянской и среднеазиатской кухни Олег Ионко говорит, даже в работающих заведениях выручка сейчас едва достигает 30% от обычных показателей. В целом же ресторатор оценивает общий уровень падения в 85%.
Представитель ещё одной компании, просивший не указывать название организации, говорит, что показатели апреля оказались ниже обычных в полтора раза:
— Выросла доля доставки, там ниже прибыль. В итоге мы сейчас имеем общее падение и текущие убытки, — говорит собеседник НГС.
Как упала торговля
Снизился оборот и у торговли. В апреле покупатели оставили в магазинах 39,7 млрд рублей, что составляет 92,7% от прошлогодних показателей и 82,7% от мартовской выручки. Такой ощутимой просадки ритейл тоже не встречал давно. В прошлом году, например, обороты стабильно были выше (хотя бы на 1–2%) показателей предыдущего года.
У представителей торговли, впрочем, эти цифры вызывают сомнения. Дело в том, что данные Росстата учитывают весь ритейл — в том числе и непродуктовый, львиная доля которого в апреле просто не работала. То есть резкое падение продаж непродовольственных товаров должно было компенсироваться ростом у торговцев едой. Однако, по словам совладельца торгового холдинга «Сибирский гигант» Александра Манцурова, продажи в супермаркетах и гипермаркетах компании в апреле снизились примерно на 8%.
Несмотря на то, что формально никаких послаблений для общепита пока сделано не было, ситуация в мае должна быть лучше, прогнозируют участники рынка. Люди в массе своей вернулись на работу и стали активнее выходить на улицу, в принципе. Настолько, что Новосибирск попал в федеральные новости после шумного веселья в минувшие выходные.