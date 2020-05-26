Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров обратилась с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Письмо подписали около 60 рестораторов и шеф-поваров, представляющих все сегменты ресторанного рынка — от столовых до элитных ресторанов. Они называют возможную причину, по которой в минувшие выходные на Ленина состоялась шумная вечеринка, и просят разрешить им всё-таки работать. Публикуем обращение полностью.

Профессиональное сообщество индустрии питания крайне обеспокоено бездействием руководства Новосибирской области и Новосибирска. Начиная с 12 мая 2020 года, уже две недели, сотрудникам и владельцам предприятий питания неизвестны перспективы и сроки начала работы. Население также не имеет представления о том, когда будет возможно посещать заведения общественного питания.