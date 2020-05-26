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С одной стороны, заведения общепита закрыты по решению местных властей. С другой стороны, весь город гуляет и ищет возможности для культурного (или не очень) отдыха

С одной стороны, заведения общепита закрыты по решению местных властей. С другой стороны, весь город гуляет и ищет возможности для культурного (или не очень) отдыха

Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров обратилась с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Письмо подписали около 60 рестораторов и шеф-поваров, представляющих все сегменты ресторанного рынка — от столовых до элитных ресторанов. Они называют возможную причину, по которой в минувшие выходные на Ленина состоялась шумная вечеринка, и просят разрешить им всё-таки работать. Публикуем обращение полностью.

Профессиональное сообщество индустрии питания крайне обеспокоено бездействием руководства Новосибирской области и Новосибирска. Начиная с 12 мая 2020 года, уже две недели, сотрудникам и владельцам предприятий питания неизвестны перспективы и сроки начала работы. Население также не имеет представления о том, когда будет возможно посещать заведения общественного питания.

Спонтанная вечеринка на площади Ленина

Спонтанная вечеринка на площади Ленина

С начала мая на улицах и в скверах возникают «стихийные летние площадки», люди сидят на лавочках и перилах, вместо столов — сложенные строительные паллеты и прочие приспособления, естественно, никакой обработке это не подвергается. Мы считаем, что вечерние и ночные мероприятия 22–23 мая 2020 в Новосибирске — это последствие того, что у населения отсутствует возможность цивилизованно посещать предприятия питания.

Во многих регионах, предупреждая подобные события, уже открыты летние веранды, заведениям разрешено вынести столы на улицу и обслуживать посетителей с соблюдением норм безопасности. Мы неоднократно обращались к руководству Новосибирской области и еще раз настаиваем на возобновлении работы отрасли, это позволит населению посещать предприятия питания и употреблять еду с максимальной безопасностью и в соответствии с нормами СанПиН.

Сейчас единственный способ поесть вне дома или офиса в городе — это сесть на лавочку, поставив еду на паллеты или бочки, которые никто не дезинфицирует

Сейчас единственный способ поесть вне дома или офиса в городе — это сесть на лавочку, поставив еду на паллеты или бочки, которые никто не дезинфицирует

Во всех предприятиях, а особенно в крупных и сетевых, разработаны и внедрены стандарты обслуживания, работает наиболее квалифицированный и дисциплинированный персонал, жестко соблюдаются нормы СанПиН.

Учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть предложения профессионального сообщества по возобновлению работы предприятий общественного питания в кротчайшие сроки при соблюдении условий:

1. Приступить к работе всем предприятиям питания, независимо от размера площади зала обслуживания.

2. В залах обслуживания любого размера и уличных площадках разместить столы на расстоянии не менее 1,5 метров, либо установить изолирующие перегородки.

3. Открыть летние площадки, веранды, выносные конструкции для размещения посетителей. Обеспечить максимально простой, уведомительный способ открытия, без проектов и согласований.

4. Посадка в закрытом помещении зала обслуживания и на открытом воздухе должна быть не более 70%, при этом за 4-местный стол посадка не более двух человек, за исключением совместно проживающих членов семей.

Единственная замена летних веранд пока — это лавочки у заведений&nbsp;

Единственная замена летних веранд пока — это лавочки у заведений 

5. Для посетителей обязательное соблюдение социальной дистанции, масочного режима и обеззараживание рук.

6. Для сотрудников предприятий питания соблюдение всех норм СанПиН, в том числе графика проведения дезинфекции, масочный режим, измерение температуры.

7. В работе официантов при доставке продукции общественного питания до посетителя и подаче блюд применять крышки, герметичные контейнеры и так далее.

8. Сервизную посуду мыть в посудомоечных машинах при температуре не ниже 95 градусов, либо использовать одноразовую.

9. В предприятиях быстрого питания, столовых, предприятий других типов с системой самообслуживания организовать построение очереди с расстоянием 1,5 метра.

10. Все готовые блюда должны размещаться в закрытых витринах или должны быть закрыты герметичными крышками.

11. После каждого посетителя производить обработку столов дезинфицирующими средствами.

12. После улучшения обстановки вышеназванные меры предосторожности постепенно убирать.

После поездок в новосибирском метро в час пик трудно понять, почему нельзя поесть на открытой веранде&nbsp;

После поездок в новосибирском метро в час пик трудно понять, почему нельзя поесть на открытой веранде 

Отрасли необходимо начать работать. Мы считаем, что посещение предприятия питания не является более опасным, чем посещение продовольственного магазина. Убедительно просим вас предоставить возможность начать работать всем предприятием индустрии питания, обязуемся соблюдать все необходимые нормы безопасности.

С уважением, члены ассоциации новосибирских рестораторов.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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