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Михаилу 23 года, эта поездка стала его первым большим путешествием

Михаилу 23 года, эта поездка стала его первым большим путешествием

Михаилу Пажетнову 23 года. Прошлой осенью, успев опередить коронавирус и валютные скачки, он с девушкой из Новосибирска за месяц доехал до Лазурного побережья на своей Toyota Chaser 2000 года и обратно. Михаил рассказал журналисту НГС Лизе Пичугиной, как готовился к первому в жизни заграничному автопутешествию, с чем столкнулся в дороге и что его больше всего впечатлило на европейских автобанах.

Сегодня Михаил Пажетнов — аспирант НГТУ. Прошлой осенью они с девушкой на автомобиле Toyota Chaser 2000-го года выпуска проехали из Новосибирска через всю Россию и Европу, добрались до французского Сен-Тропе и вернулись, уложив огромное путешествие и почти десяток стран в месяц.

— Случайно наткнулся в интернете на ролики, как в Европу ездили из Украины и из Москвы, в одном машина достаточно старая была. У меня машина тоже не новая, и я подумал: почему бы и нет? — вспоминает Михаил в разговоре с журналистом НГС. — Сначала хотел всё отложить: одно было не готово, другое, по работе, в машине, ещё что-то. Потом резко подскочил евро, мне пришлось поменять мотор, и я подумал: если уж мотор меняю, больше ничего не должно случиться. Ну и просто тянуло.

Россию пара проезжала по 1000 км в день, поэтому остановки были редкими — например, короткая стоянка в Нижнем Новгороде

Россию пара проезжала по 1000 км в день, поэтому остановки были редкими — например, короткая стоянка в Нижнем Новгороде

По подсчётам Михаила, на тот момент путешествие в Европу на двоих на машине стоило дешевле, чем обычное: только билеты на самолёт на одного человека стоили около 40 тысяч рублей, а к ним нужно было плюсовать аренду автомобиля. Так что решено было ехать из Новосибирска на своем.

Как готовились к путешествию

Для долгой дороги автомобиль готовили основательно. Задолго до выезда Михаил заменил мотор и коробку, лобовое стекло: на границе могут придраться к большой трещине, объяснил он.

Впрок купили комплект лампочек — на случай, если какая-то выйдет из строя: в Европе требования к сигнальным огням и фарам строгие.

— В Новосибирске «Тойоту Чайсер» все знают: когда я ехал, до Урала никаких проблем не было, я не переживал, что что-то может сломаться. Когда я приехал в Москву — тоже. После Москвы я хотел купить воздушный фильтр. Позвонил в Смоленске в магазин, они меня спрашивают: «Это что, "Камри" такая? Я не знаю, что это за машина». И вот тут мне стало немного страшно: а вдруг что, — говорит Пажетнов.

Маршрут был детально проработан только по России — со всеми возможными остановками, придорожными кафе и тщательным изучением отзывов (как потом выяснилось — зря). От Беларуси до Венеции через Польшу, Чехию и Австрию маршрут тоже был проложен, а вот дальше было только направление.

— Маршрут занял очень много времени, я понял, что время уже подходит к концу, а Европу-то я не расчертил — что делать? В итоге я сделал маршрут до Венеции, после Венеции маршрута у меня не было. Я посмотрел советы на YouTube, ребята говорили: «Не надо ничего планировать, иначе вы свой отпуск просто превратите в гонку за временем, в Европе есть на что посмотреть — просто езжай и наслаждайся». Послушался и не пожалел.

Россия: дороги оказались не такие плохие

Чаще всего автопутешественников пугают именно дорогами по России: дороги, мол, плохие, кругом обман, ГИБДД злое. Но дорога по стране, признаётся Михаил, оказалась самой простой: и дороги не такие уж и плохие (кроме, разве что Курганской области), и с заправками-отелями всё в порядке (они встречаются примерно через каждые 70 км), и поесть можно без проблем.

В Москве Михаил побывал уже на пути домой в Новосибирск и говорит, что она его впечатлила

В Москве Михаил побывал уже на пути домой в Новосибирск и говорит, что она его впечатлила

— Если у придорожного кафе есть фуры — значит, точно можно есть, не отравишься. И средний ценник на дороге — 200 рублей на человека в среднем, — говорит он.

По стране новосибирские автопутешественники ехали быстро, порядка 1000 км в сутки, почти нигде не останавливаясь. Но, например, их успела удивить Казань: красивая, чистая и переполненная полицией.

— Мне показалось, что они не слишком дружелюбно смотрели на машины с незнакомыми номерами. Меня один раз остановили, осмотрели машину по полной: багажник, распил ли у меня машина или нет, двигатель, что я везу и куда, — вспоминает Михаил. — Конечно, хорошо, что они выполняют свои обязанности, но они говорили по-татарски при мне, и чувствовалось, что меня сейчас будут шерстить.

В Москве, по словам парня, он был впервые в сознательном возрасте, и город его впечатлил: наша столица оказалась на одном уровне с Варшавой и Прагой, сравнивает он. Но, добавляет Михаил, люди в Сибири дружелюбнее.

Беларусь: «Ого, красавчики, хорошей дороги!»

Первой пересечённой границей стала граница с Беларусью, но фактически её нет

Первой пересечённой границей стала граница с Беларусью, но фактически её нет

— Граница между Россией и Беларусью проходит так: «Вы куда едете?» — «В Италию». — «Ого, красавчики, хорошей дороги!» — смеётся Михаил, добавляя, что это частая реакция и от российских эмигрантов в Европе. — Беларусь я пролетел, если честно: время было ограничено. Я ехал ночью по огромному шоссе, которое проходит через всю страну: они это специально сделали для транзитных машин. Меня поразило: висит знак камеры, ты немного проезжаешь, и камера стреляет тебе не в лицо, а в заднюю часть авто. Мне показалось, что это не для денег, как у нас, а для безопасности, и стоят камеры в разумных местах.

Польша: «Классная машина, в первый раз такую видим»

— Между Белоруссией и Польшей на меня посмотрели, спрашивают: «А ты здесь что ли живёшь, у нас?» Я говорю, что нет, я из Новосибирска. «Да ладно!» Удачи пожелали, — смеётся Михаил, вспоминая первую границу.

Польские пограничники в Домачеве оказались не такими дружелюбными: на других российских путешественников могли и прикрикнуть, причём на английский или русский с польского переходили в объяснениях крайне неохотно.

Первым европейским городом на пути новосибирцев стал Люблин — старый польский город

Первым европейским городом на пути новосибирцев стал Люблин — старый польский город

Польша встретила новосибирцев деревнями с ровными дорогами, чистыми дворами, красивыми церквями.

— Я буквально проехал границу, радостный, что я добрался, а меня сразу — хлоп! Остановился, стоит человек с автоматом, говорит: «Давай документы». А я сразу думаю, что я мог нарушить. Нас томили в ожидании, что-то в компьютере долго смотрели. Потом отдали документы и сказали: «Классная машина, в первый раз такую видим».

Освенцим был одной из обязательных точек на карте, где ребята хотели побывать

Освенцим был одной из обязательных точек на карте, где ребята хотели побывать

В Кракове машина чуть не пострадала, вспоминает Михаил.

— Собирались заселяться в хостел, вдруг слышу ор, выхожу и вижу, что какой-то чувак просто стоит и бьёт «Пежо» рядом с моей машиной, орёт что-то по-польски. Меня увидел — убежал. Но я испугался: ладно ещё, если бампер помнёт, а если фара? В Европе скажут: «А чего у тебя, парень, фара не горит? Делай, иначе штраф». А где я там фару найду на мою машину? — рассказал парень. — Я повернулся, смотрю, русскоязычные парни идут. Спрашиваю: это что было? Они говорят: «А, не парься, просто алкаш». Я удивился: думал, в Европе такого не будет. Но мы все одинаковые.

Чешская Острава: много пьющих людей

Чехию новосибирцы проехали по восточной части, вернувшись в Прагу на обратном пути. Остановку делали в шахтёрском городе Острава и удивились, как много там оказалось пьющих людей.

— Ко мне подошла полиция и предупредила: «Ребята, вытаскивайте из машины всё, а то вам стёкла разобьют». Толпы пьяной молодёжи ночью кричат, причём не мигранты, а местные.

Потом оказалось, что и администратор хостела запил, и пришлось вызывать менеджера по чужому телефону.

— А хостел такой советский, всё скрипит. Мы начали разбирать вещи и тут слышим, как открывается дверь, потом шаги. Пошли проверить — никого нет. Сходили в душ, вернулись в комнату и слышим, как кто-то включил воду. Я тогда жутко испугался. Оказалось, что человек, который должен был нас встретить, был там, но уснул, а ночью проснулся и начал там ходить.

Замок Пернштейн в Чехии стал декорацией для множества фильмов, а первые упоминания о нём появились в XIII веке

Замок Пернштейн в Чехии стал декорацией для множества фильмов, а первые упоминания о нём появились в XIII веке

Маршрут проложили так, чтобы захватить несколько замков, например, Пернштейн недалеко от Брно: ради него пришлось подождать с Веной. Замок переделывали и достраивали почти 700 лет. Он неоднократно появлялся в фильмах: например, в новой версии «Трёх мушкетёров» 2012 года и в «Ван Хельсинге».

Австрия: «Люди даже в лесу в Альпах стригут траву»

Австрию Михаил поэтично называет грациозной. Между Чехией и Австрией границы нет — просто едешь, и в какой момент всё меняется, говорит он: всего-то 100 метров, а дома уже совсем другие.

Австрия оставила у Михаила ощущение «сказки, где всё вымерено по линеечке»

Австрия оставила у Михаила ощущение «сказки, где всё вымерено по линеечке»

— Австрия вся вымерена по линеечке, чуть в траве какой росточек — сразу срезается. Максимально всё чётко. Там люди даже в лесу в Альпах стригут траву: на горе мужик на маленьком тракторе ехал и стриг, — удивляется Михаил.

Почти случайно, признаётся Михаил, они побывали в доме-музее Арнольда Шварценеггера в Граце — просто нашли его, проезжая через город

Почти случайно, признаётся Михаил, они побывали в доме-музее Арнольда Шварценеггера в Граце — просто нашли его, проезжая через город

Вена оказалась самым красивым городом из маршрута, но и самым дорогим, признаётся он: «Хорошо, что я успел до коронавируса и этого евро».

Альпы: можно увидеть на машине (а Алтай — только пешком)

В Европе «Тойота» оказалась приметной машиной, соревнуясь с раритетными спортивными автомобилями и суперкарами

В Европе «Тойота» оказалась приметной машиной, соревнуясь с раритетными спортивными автомобилями и суперкарами

— Многие сравнивают Альпы с Алтаем. Я был на Алтае, в том числе на границе с Монголией — он, безусловно, очень красивый, но инфраструктуры там нет. Наверное, это и хорошо, потому что это нетронутая природа. Альпы ты увидишь больше на машине, потому что там везде дороги, всё прорезано туннелями и мостами, а Алтай — пешком.

Италия: за дороги платишь по километрам

Италия стала первой страной, где новосибирцы поехали платными дорогами: виньетка для проезда там не нужна, просто платишь и едешь не по дням, а по километрам, пояснил Михаил Пажетнов.

В Венеции, которая была одной из важных точек в маршруте, автомобильных дорог нет вообще — это, по сути, 188 островов. К городу ведёт мост, который заканчивается пятачком с причалами и огромными парковками: 26 евро за сутки. Но если свернуть с моста, можно встать за 5 евро в сутки на охраняемой парковке и оттуда поехать в город на автобусе: 2 остановки за 1,5 евро.

Это одно из самых больших озёр Италии — Гарда

Это одно из самых больших озёр Италии — Гарда

— У итальянцев странное отношение: ты покупаешь билет, но его никто не проверяет. Мы не разобрались, как эти билеты купить, и в итоге проехали бесплатно, — вспоминает Михаил.

Венеция показалась новосибирцам очень романтичным городом: красивые каналы, архитектура, история. Единственное, сильно досаждают уличные продавцы — как в Геленджике, смеётся Михаил: «Представляю, как какой-нибудь Виктор Семёнович с женой после удачной сделки идёт и покупает какой-нибудь йо-йо».

Это ещё вопрос, какая из машин на фото необычнее. Для европейцев — определённо японская

Это ещё вопрос, какая из машин на фото необычнее. Для европейцев — определённо японская

В Модене ребята выбирали между музеями четырёх суперкаров, но остановились на Ferrari. Вообще, первое, на что обратили внимание, — автомобили возле заводов суперкаров: в России возле завода обычно можно встретить новые BMW и Land Cruiser, а вот в Италии были разве что простые «Фиаты».

— Музей сам интересный, но машины трогать нельзя: когда ты дотрагиваешься до машины, она начинает визжать. Но сделано это для европейцев, потому что дальше, когда ты уже, по идее, понял, уже машины не пищат, и я их спокойно трогал. Потому что ну как это — до «Феррари» не дотронуться?

Лазурное побережье и Монако: пляжи галечные, неудобные

Через Монако проходит один из этапов «Формулы 1», поэтому там идеально ровные дороги и встречаются памятники гонщикам

Через Монако проходит один из этапов «Формулы 1», поэтому там идеально ровные дороги и встречаются памятники гонщикам

— Я специально ехал прямо по побережью. Знаете, это чувство... Ты едешь, у тебя с одной стороны Лигурийское море, свет вокруг, пальмы, все гуляют — ощущения незабываемые. Я даже не знаю, с чем это сравнить, — вспоминает Михаил.

На Лазурном побережье всюду слышится русская речь, в на въезде в Монако новосибирцы встретили «Майбах» на московских номерах. По словам Михаила, на въезде в Монако часто останавливали итальянцев, но «Тойота» — машина слишком приметная, сразу, кажется, понятно, что не нарушать закон приехали.

Побывать на знаменитой красной дорожке, конечно, приятно, но сам дворец кинофестивалей в Каннах сибиряков не впечатлил

Побывать на знаменитой красной дорожке, конечно, приятно, но сам дворец кинофестивалей в Каннах сибиряков не впечатлил

Особой разницы между Ниццей и Каннами, считает Михаил, нет: много народу, дорого, пляжи галечные, неудобные. Даже знаменитый дворец кинофестивалей его не впечатлил: говорит, что некоторые новосибирские ДК интереснее.

— Я сфотографировал, конечно, отпечаток Сильвестра Сталлоне: моя рука по сравнению с его какой-то детской выглядит, даже обидно стало, — говорит он.

Сен-Тропе в своё время прославили фильмы о жандарме, сыгранном Луи де Фюнесом, и теперь у местной жандармерии есть музей

Сен-Тропе в своё время прославили фильмы о жандарме, сыгранном Луи де Фюнесом, и теперь у местной жандармерии есть музей

Больше всего, признаётся Михаил Пажетнов, ему понравился Сен-Тропе: вроде маленький, провинциальный, но приятный город на побережье, с огромными яхтами, из которых британцы выводят на прогулку по городу «Роллс Ройсы».

— Если вы смотрели фильмы с Луи де Фюнесом, то всё это узнаётся. Мы выросли на сказках, играх во дворе и этих фильмах. И это огромный кайф — побывать там.

Все свои наблюдения сибиряки тщательно фиксировали, чтобы оформить в видео-блог

Сколько стоило путешествие

Вся поездка — 14,5 тысяч км — обошлась паре примерно в 250 тысяч рублей, из них 70–80 тысяч — это бензин (70–120 рублей за литр), остальное — платные дорогие, жильё (минимум 30–40 евро) и пропитание. В путешествии ребята трижды спали в машине, трижды получили штраф. Ещё 5 раз объяснили, что это за машина такая, Toyota Chaser. Несмотря на траты, Михаил говорит, что ни разу не пожалел.

— Возможно, кто-то посчитает это глупостью, но такой массив удовольствия от увиденного ты пакетным туром не получишь, — уверен он. — Я понимаю, что это не самолётом слетать, что это вереница дорог, плавно меняющийся контраст. Я люблю автомобильные путешествия за то, что я могу сколько угодно взять с собой вещей, где угодно остановиться, хоть куда заехать. И если ты отдыхаешь, а не работаешь, свобода, мне кажется, — одна из основополагающих ценностей, тебя ничто не ограничивает.

Не меньший по километражу, но куда более опасный путь по Африке в прошлом году совершил известный новосибирский путешественник Алексей Камерзанов — он рассказывал НГС, что его больше всего поразило на Чёрном континенте.

Теперь поехать за границу нельзя, и когда такая возможность появится, точно не известно: на самые популярные вопросы об отпуске во время пандемии мы отвечаем здесь.

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