Михаилу Пажетнову 23 года. Прошлой осенью, успев опередить коронавирус и валютные скачки, он с девушкой из Новосибирска за месяц доехал до Лазурного побережья на своей Toyota Chaser 2000 года и обратно. Михаил рассказал журналисту НГС Лизе Пичугиной, как готовился к первому в жизни заграничному автопутешествию, с чем столкнулся в дороге и что его больше всего впечатлило на европейских автобанах.



Сегодня Михаил Пажетнов — аспирант НГТУ. Прошлой осенью они с девушкой на автомобиле Toyota Chaser 2000-го года выпуска проехали из Новосибирска через всю Россию и Европу, добрались до французского Сен-Тропе и вернулись, уложив огромное путешествие и почти десяток стран в месяц.