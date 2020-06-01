В воскресенье 14 апреля 2019 года примерно около 22:00 Екатерина с собакой переходила проспект Коптюга в Академгородке и попала под колеса «Тойоты Филдер». Авария произошла в районе дома № 5: водитель Кирилл Родионов ехал со стороны кольца у НГУ в сторону Института ядерной физики. По версии девушки, она переходила проспект по пешеходному переходу и уже приближалась к тротуару. Екатерина уточняет, что там нет иной возможности подойти к дороге: справа и слева от заасфальтированной дорожки, ведущей к переходу, находится газон, который в апреле выглядел грязным месивом из земли и снега. А она шла в чистых светлых кроссовках и с белым японским шпицем на поводке. Однако, по версии полиции, наезд произошел в нескольких метрах за пешеходным переходом. Позже эта деталь и стала ключевой.



Где сбили девушку: на пешеходном переходе или нет

— Пока я была в реанимации — долго лежала после операции, потому что у меня был сломан таз — правоохранительные органы мной вообще никак не интересовались. Через полгода я наняла адвоката, и мы начали писать жалобы: почему ничего не происходит. Тогда нас вызвал следователь и сказал, что прошло уже полгода и теперь надо искать свидетелей и ездить к врачам, которые меня принимали. И мы на этом расстались, и следователь начал назначать экспертизу. В которой потом написали, что человек, который меня сбил, не имел возможности избежать столкновения, — рассказывает Екатерина Труфанова.

