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20-летняя девушка уже год вынуждена передвигаться в инвалидной коляске: нога не срастается до сих пор<br><br>&nbsp;<br>

20-летняя девушка уже год вынуждена передвигаться в инвалидной коляске: нога не срастается до сих пор

 

20-летняя Екатерина Труфанова восстанавливается после страшной аварии — пьяный водитель на «Тойоте» переломал ей ноги и таз. Из-за тяжелой травмы девушка уже больше года передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на тяжкий вред здоровью, виновник ДТП избежал наказания — уголовное дело не возбудили, расходы на лечение он оплатил лишь частично. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил детали страшной аварии и пообщался с водителем, который был в тот вечер за рулём автомобиля.

Как всё случилось

В воскресенье 14 апреля 2019 года примерно около 22:00 Екатерина с собакой переходила проспект Коптюга в Академгородке и попала под колеса «Тойоты Филдер». Авария произошла в районе дома № 5: водитель Кирилл Родионов ехал со стороны кольца у НГУ в сторону Института ядерной физики. По версии девушки, она переходила проспект по пешеходному переходу и уже приближалась к тротуару. Екатерина уточняет, что там нет иной возможности подойти к дороге: справа и слева от заасфальтированной дорожки, ведущей к переходу, находится газон, который в апреле выглядел грязным месивом из земли и снега. А она шла в чистых светлых кроссовках и с белым японским шпицем на поводке. Однако, по версии полиции, наезд произошел в нескольких метрах за пешеходным переходом. Позже эта деталь и стала ключевой.

Где сбили девушку: на пешеходном переходе или нет

— Пока я была в реанимации — долго лежала после операции, потому что у меня был сломан таз — правоохранительные органы мной вообще никак не интересовались. Через полгода я наняла адвоката, и мы начали писать жалобы: почему ничего не происходит. Тогда нас вызвал следователь и сказал, что прошло уже полгода и теперь надо искать свидетелей и ездить к врачам, которые меня принимали. И мы на этом расстались, и следователь начал назначать экспертизу. В которой потом написали, что человек, который меня сбил, не имел возможности избежать столкновения, — рассказывает Екатерина Труфанова.

Ширина дороги, где её сбили, составляет около 9 метров: в обе стороны идут две полосы. И как при такой пустой в вечернее время дороге, недоумевает Екатерина, невозможно было избежать столкновения? Обнаружили же её и разбитую машину примерно в десяти метрах от перехода.

— Меня сбили на скорости 60 км в час, не тормозя, я проехала несколько метров на капоте. Водитель был в пьяном состоянии: показало 0,7 промилле. Полиция это зафиксировала. Причём он даже сразу не увидел, что меня сбил. Он сам это сказал моим родителями, когда меня перевели из реанимации, где я пролежала два дня. У меня были сломаны ноги в голенях, таз в двух местах и сотрясение мозга, — вспоминает девушка.

Свидетелей ДТП ей найти не удалось. Правда, через полгода объявился человек, который якобы ехал следом за виновником аварии и всё видел. Он заявил, что столкновение произошло за переходом. «Откуда он взялся? Почему не остановился, когда увидел аварию, чтобы хотя бы оставить свои контакты?», — недоумевает Екатерина, которая этого свидетеля так и не увидела. А вот с пьяным Кириллом Родионовым на месте происшествия удалось поговорить приятелю девушки.

— Я знал в тот вечер, что она пошла погулять, но на телефонные звонки почему-то не отвечала, а потом телефон взял врач. И тогда я сначала поехал в больницу, но Катя была в реанимации и к ней не пускали. Тогда я поехал на место аварии: там полицейские как раз оформляли виновного. На машине был сильно разбит лобовик, правая стойка вогнута, капот разбит, бампер, зеркало, фара… Понятно, что удар был сильный, Катю протащило несколько метров и откинуло, где её потом обнаружили и зафиксировали, будто именно в этом месте и сбили. Водитель, который сбил, сидел уже в полицейской машине, был хорошо пьян и в принципе признавал свою вину. Он такой достаточно щуплый, лысоватый. Как мы узнали, ему 49 лет, он программист. Потом я с ним встречался в 168-й больнице, когда к Кате приходил, и он рассказал, что в тот вечер выпил с товарищем бутылку водки на двоих и поехал на мойку мыть машину, — вспоминает тот злополучный вечер Алексей, знакомый Екатерины.

Машина, на которой сбили Екатерину, была повреждена очень сильно

Машина, на которой сбили Екатерину, была повреждена очень сильно

Почему не возбудили уголовное дело

Водитель Кирилл Родионов, по словам Екатерины Труфановой, поначалу чувствовал себя виноватым и даже оплатил расходы на первую операцию и лечение — около 130 тысяч рублей. Но впоследствии, говорит девушка, он стал вести себя нагло и перестал оплачивать дальнейшие медицинские расходы, хотя на восстановление она потратила ещё около 120 тысяч рублей.

В начале апреля, рассказывает Екатерина, в полиции ей показали техническую экспертизу, в которой сообщалось, что у автомобиля не было возможности изменить траекторию движения: водитель не мог вовремя остановиться.

— Мой следователь сказал, что это — административное правонарушение, никакого уголовного. И даже несмотря на то, что причинён тяжкий вред здоровью, и это подтверждено судмедэкспертизой. Через некоторое время поведение водителя изменилось. Когда меня собирались переводить в другую больницу, он пришёл и так свысока на меня посмотрел, даже не извинился. А я плакала: мне было больно и обидно, я столько планов строила на этот период времени. А он мне такой, мол, что ты переживаешь, всё хорошо, через три месяца ходить будешь. А мне тогда врачи сказали, что три месяца мне только лежать придётся, — вспоминает Екатерина Труфанова.

На отказ о возбуждении уголовного дела против Кирилла Родионова девушка и её адвокат Андрей Росс подали на днях жалобу в прокуратуру Железнодорожного района и планируют написать ещё в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании того, что якобы у Родионова не было технической возможности остановиться, поэтому он меня и сбил. Также я подвергаю сомнению пояснения свидетеля в части того, что он якобы видел, что я шла не по пешеходному переходу. Он не мог видеть вообще ту часть дороги, где я переходила проезжую часть, поскольку управлял авто и находился в сидячем положении в автомобиле, — написано в жалобе, которую Екатерина Труфанова передала в прокуратуру.

Адвокат Андрей Росс считает, что это вопиющий случай. В его практике такое впервые: пьяный за рулём сбил человека, нанёс тяжкий вред здоровью, суд лишил водителя прав, а после этого даже дело не возбудили.

— Это какая-то фантастика. Водитель в пьяном состоянии сбил девушку, сломал ей жизнь. Действительно какой-то беспредел: она только диплом получила в колледже, а вся жизнь под откос. Непонятно почему следствие считает, что в действиях водителя нет состава преступления. Хотя у неё тяжкий вред здоровью, и период реабилитации, думаю, растянется на всю жизнь, потому что травмы очень тяжёлые. И эти травмы получены явно на большой скорости. Однако водитель говорит, что у него скорость была менее 60 километров в час. Сейчас он только лишён водительских прав на полтора года и, по-моему, штраф ему ещё вынесли. Но человек уголовной ответственности по статье 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью) почему-то не понёс, — комментирует ситуацию адвокат.

Как чувствует себя Екатерина

Левая нога у девушки до сих пор не срослась. Повторная операция была в январе 2020 года. Екатерина с трудом перемещается на костылях и много времени проводит в инвалидной коляске. Врачи говорят, что может понадобиться третья операция и, скорее всего, уже не в Новосибирске.

— Сделала недавно рентген. Со дня последней операции прошло 4,5 месяца. Нога — без изменений. Из всех рекомендаций, что дал врач: «Молись Богу или в кого ты там веришь», — говорит девушка.

Что говорит сам водитель

Корреспондент НГС дозвонился до Кирилла Родионова, но он не стал подробно распространяться по поводу происшествия.

— Следствие проведено, экспертиза-заключение на текущий момент есть и говорит о том, что ДТП было, но водитель не имел возможности избежать наезд. Ограниченная видимость, поздно, плохо освещённый участок дороги. У девушки есть все юридические возможности компенсацию получить, и я ожидаю, что она ими воспользуется. Частично расходы на её лечение мною оплачены. Тем или иным способом, скорее всего, мне придётся это сделать (оплатить остальные расходы — прим. ред.). Дальше я просто ожидаю дальнейшего развития событий, согласно установленным законом нормам и порядкам, — кратко ответил водитель «Тойоты».

Прокомментировать свою скорость и алкогольное опьянение Кирилл Родионов отказался.

Пьяные водители садятся за руль достаточно часто и становятся, к сожалению, виновниками и смертельных ДТП. 23 мая нетрезвый 22-летний водитель «Жигулей» вылетел с дороги — один пассажир погиб второй оказался в больнице.

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ДТПпьяный за рулём
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