20-летняя Екатерина Труфанова восстанавливается после страшной аварии — пьяный водитель на «Тойоте» переломал ей ноги и таз. Из-за тяжелой травмы девушка уже больше года передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на тяжкий вред здоровью, виновник ДТП избежал наказания — уголовное дело не возбудили, расходы на лечение он оплатил лишь частично. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил детали страшной аварии и пообщался с водителем, который был в тот вечер за рулём автомобиля.
Как всё случилось
В воскресенье 14 апреля 2019 года примерно около 22:00 Екатерина с собакой переходила проспект Коптюга в Академгородке и попала под колеса «Тойоты Филдер». Авария произошла в районе дома № 5: водитель Кирилл Родионов ехал со стороны кольца у НГУ в сторону Института ядерной физики. По версии девушки, она переходила проспект по пешеходному переходу и уже приближалась к тротуару. Екатерина уточняет, что там нет иной возможности подойти к дороге: справа и слева от заасфальтированной дорожки, ведущей к переходу, находится газон, который в апреле выглядел грязным месивом из земли и снега. А она шла в чистых светлых кроссовках и с белым японским шпицем на поводке. Однако, по версии полиции, наезд произошел в нескольких метрах за пешеходным переходом. Позже эта деталь и стала ключевой.
Где сбили девушку: на пешеходном переходе или нет
— Пока я была в реанимации — долго лежала после операции, потому что у меня был сломан таз — правоохранительные органы мной вообще никак не интересовались. Через полгода я наняла адвоката, и мы начали писать жалобы: почему ничего не происходит. Тогда нас вызвал следователь и сказал, что прошло уже полгода и теперь надо искать свидетелей и ездить к врачам, которые меня принимали. И мы на этом расстались, и следователь начал назначать экспертизу. В которой потом написали, что человек, который меня сбил, не имел возможности избежать столкновения, — рассказывает Екатерина Труфанова.
Ширина дороги, где её сбили, составляет около 9 метров: в обе стороны идут две полосы. И как при такой пустой в вечернее время дороге, недоумевает Екатерина, невозможно было избежать столкновения? Обнаружили же её и разбитую машину примерно в десяти метрах от перехода.
— Меня сбили на скорости 60 км в час, не тормозя, я проехала несколько метров на капоте. Водитель был в пьяном состоянии: показало 0,7 промилле. Полиция это зафиксировала. Причём он даже сразу не увидел, что меня сбил. Он сам это сказал моим родителями, когда меня перевели из реанимации, где я пролежала два дня. У меня были сломаны ноги в голенях, таз в двух местах и сотрясение мозга, — вспоминает девушка.
Свидетелей ДТП ей найти не удалось. Правда, через полгода объявился человек, который якобы ехал следом за виновником аварии и всё видел. Он заявил, что столкновение произошло за переходом. «Откуда он взялся? Почему не остановился, когда увидел аварию, чтобы хотя бы оставить свои контакты?», — недоумевает Екатерина, которая этого свидетеля так и не увидела. А вот с пьяным Кириллом Родионовым на месте происшествия удалось поговорить приятелю девушки.
— Я знал в тот вечер, что она пошла погулять, но на телефонные звонки почему-то не отвечала, а потом телефон взял врач. И тогда я сначала поехал в больницу, но Катя была в реанимации и к ней не пускали. Тогда я поехал на место аварии: там полицейские как раз оформляли виновного. На машине был сильно разбит лобовик, правая стойка вогнута, капот разбит, бампер, зеркало, фара… Понятно, что удар был сильный, Катю протащило несколько метров и откинуло, где её потом обнаружили и зафиксировали, будто именно в этом месте и сбили. Водитель, который сбил, сидел уже в полицейской машине, был хорошо пьян и в принципе признавал свою вину. Он такой достаточно щуплый, лысоватый. Как мы узнали, ему 49 лет, он программист. Потом я с ним встречался в 168-й больнице, когда к Кате приходил, и он рассказал, что в тот вечер выпил с товарищем бутылку водки на двоих и поехал на мойку мыть машину, — вспоминает тот злополучный вечер Алексей, знакомый Екатерины.
Почему не возбудили уголовное дело
Водитель Кирилл Родионов, по словам Екатерины Труфановой, поначалу чувствовал себя виноватым и даже оплатил расходы на первую операцию и лечение — около 130 тысяч рублей. Но впоследствии, говорит девушка, он стал вести себя нагло и перестал оплачивать дальнейшие медицинские расходы, хотя на восстановление она потратила ещё около 120 тысяч рублей.
В начале апреля, рассказывает Екатерина, в полиции ей показали техническую экспертизу, в которой сообщалось, что у автомобиля не было возможности изменить траекторию движения: водитель не мог вовремя остановиться.
— Мой следователь сказал, что это — административное правонарушение, никакого уголовного. И даже несмотря на то, что причинён тяжкий вред здоровью, и это подтверждено судмедэкспертизой. Через некоторое время поведение водителя изменилось. Когда меня собирались переводить в другую больницу, он пришёл и так свысока на меня посмотрел, даже не извинился. А я плакала: мне было больно и обидно, я столько планов строила на этот период времени. А он мне такой, мол, что ты переживаешь, всё хорошо, через три месяца ходить будешь. А мне тогда врачи сказали, что три месяца мне только лежать придётся, — вспоминает Екатерина Труфанова.
На отказ о возбуждении уголовного дела против Кирилла Родионова девушка и её адвокат Андрей Росс подали на днях жалобу в прокуратуру Железнодорожного района и планируют написать ещё в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании того, что якобы у Родионова не было технической возможности остановиться, поэтому он меня и сбил. Также я подвергаю сомнению пояснения свидетеля в части того, что он якобы видел, что я шла не по пешеходному переходу. Он не мог видеть вообще ту часть дороги, где я переходила проезжую часть, поскольку управлял авто и находился в сидячем положении в автомобиле, — написано в жалобе, которую Екатерина Труфанова передала в прокуратуру.
Адвокат Андрей Росс считает, что это вопиющий случай. В его практике такое впервые: пьяный за рулём сбил человека, нанёс тяжкий вред здоровью, суд лишил водителя прав, а после этого даже дело не возбудили.
— Это какая-то фантастика. Водитель в пьяном состоянии сбил девушку, сломал ей жизнь. Действительно какой-то беспредел: она только диплом получила в колледже, а вся жизнь под откос. Непонятно почему следствие считает, что в действиях водителя нет состава преступления. Хотя у неё тяжкий вред здоровью, и период реабилитации, думаю, растянется на всю жизнь, потому что травмы очень тяжёлые. И эти травмы получены явно на большой скорости. Однако водитель говорит, что у него скорость была менее 60 километров в час. Сейчас он только лишён водительских прав на полтора года и, по-моему, штраф ему ещё вынесли. Но человек уголовной ответственности по статье 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью) почему-то не понёс, — комментирует ситуацию адвокат.
Как чувствует себя Екатерина
Левая нога у девушки до сих пор не срослась. Повторная операция была в январе 2020 года. Екатерина с трудом перемещается на костылях и много времени проводит в инвалидной коляске. Врачи говорят, что может понадобиться третья операция и, скорее всего, уже не в Новосибирске.
— Сделала недавно рентген. Со дня последней операции прошло 4,5 месяца. Нога — без изменений. Из всех рекомендаций, что дал врач: «Молись Богу или в кого ты там веришь», — говорит девушка.
Что говорит сам водитель
Корреспондент НГС дозвонился до Кирилла Родионова, но он не стал подробно распространяться по поводу происшествия.
— Следствие проведено, экспертиза-заключение на текущий момент есть и говорит о том, что ДТП было, но водитель не имел возможности избежать наезд. Ограниченная видимость, поздно, плохо освещённый участок дороги. У девушки есть все юридические возможности компенсацию получить, и я ожидаю, что она ими воспользуется. Частично расходы на её лечение мною оплачены. Тем или иным способом, скорее всего, мне придётся это сделать (оплатить остальные расходы — прим. ред.). Дальше я просто ожидаю дальнейшего развития событий, согласно установленным законом нормам и порядкам, — кратко ответил водитель «Тойоты».
Прокомментировать свою скорость и алкогольное опьянение Кирилл Родионов отказался.
Пьяные водители садятся за руль достаточно часто и становятся, к сожалению, виновниками и смертельных ДТП. 23 мая нетрезвый 22-летний водитель «Жигулей» вылетел с дороги — один пассажир погиб второй оказался в больнице.