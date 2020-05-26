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Оформляйте правильно: как получить пособие на детей от 3 до 7 лет

Деньги начнут выплачивать с 1 июня

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Пособие будут платить, пока ребенку не исполнится восемь лет, но подавать заявление придется каждый год

Пособие будут платить, пока ребенку не исполнится восемь лет, но подавать заявление придется каждый год

С 1 июня родители детей в возрасте от трех до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. В среднем по стране сумма пособия составит 5304 рубля 50 копеек, но в зависимости от региона сумма может различаться. Документы можно подать уже сейчас: в отделении ФСС, в МФЦ, на «Госуслугах» или почте. Но из-за того, что параллельно появились еще две выплаты для семей с детьми, многие родители запутались в документах и правах на то или иное пособие. Мы уже разбирались, кто и как может получить коронавирусные пособия на детей до трех лет и выплату на детей от 3 лет до 16. А сегодня ответим на вопросы о пособии, которое полагается родителям дошкольников: кто его сможет получить, какие документы подавать и могут ли отказать в выплате.

1

Кто получит деньги?

Новое пособие полагается не всем семьям, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума. Есть и другие ограничения: выплату можно оформить только в случае, если и ребенок, и родитель (хотя бы один) — граждане РФ. И даже если это условие соблюдено, но семья проживает за границей, пособие не назначают.

2

Как считать доход семьи?

Суммируем доходы всех членов семьи и делим на количество членов семьи. Обратите внимание, что доход — это не только зарплата или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты и даже проценты по вкладам. При этом учитывается сумма до вычета подоходного налога. То есть к зарплате, которую вы получаете на руки, добавьте еще 13 процентов.

Обратите внимание, что по закону в состав семьи входят не все люди, проживающие в одной квартире, а только заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные не учитываются.

3

Пособие могут получить только родители?

Нет, подать заявление может усыновитель или опекун ребенка. Порядок рассмотрения будет тем же.

4

Могут ли отказать в пособии?

Да. Заявление нужно подавать ежегодно. Если за это время доход семьи увеличится, то в следующем году пособия не будет. Кроме того, отказать могут в случае, если в заявлении указаны неполные или недостоверные данные, так что заполняйте внимательно.

Из-за неверных данных можно лишиться пособия<br>

Из-за неверных данных можно лишиться пособия

5

Какие нужны документы?

Только заявление. Все остальные данные соцслужба соберет самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.

6

Как долго рассматривают заявление?

В течение десяти рабочих дней со дня приема заявления. Если по какой-то причине одно ведомство не передало другому запрошенные сведения, то срок увеличивается до двадцати рабочих дней. В случае отказа в течение рабочего дня вам направят письменное уведомление с указанием причины такого решения.

7

Пособие дают одно на семью?

Нет, ежемесячная выплата полагается на каждого ребенка от трех до семи лет. Если их двое, пособие назначают в двойном размере.

8

Почему пособие начнут давать в июне, если обещали с января?

С января эти пособия будут начислять. То есть, когда вы подадите документы, соцзащита посчитает, сколько вам должны были выплатить за предыдущие месяцы, и выплатит. Если считать с января, то в среднем получится 27 522 рубля 50 копеек — сумма средняя по стране, точную подскажут в соцзащите по месту жительства.

9

А если в январе ребенку было меньше трех?

Пособие назначают с месяца, когда три года исполнится. Если день рождения в апреле, посчитают апрель и май. Но это только в этом году, потом оформлять пособие нужно будет вовремя, компенсировать пропущенные месяцы никто не будет.

10

Как долго будут платить?

Пока ребенку не исполнится восемь лет или у семьи не вырастет доход. Это пособие никак не связано с коронавирусом — его Владимир Путин анонсировал еще во время послания Федеральному Собранию РФ в январе, когда о коронавирусе в России еще и речи не было. Эпидемия лишь ускорила назначение выплаты — изначально планировалось, что платить начнут с 1 июля, но в итоге перенесли на 1 июня.

11

Какие еще деньги полагаются родителям?

  • доплата родителям, потерявшим работу в период эпидемии.

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