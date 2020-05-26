Оформляйте правильно: как получить пособие на детей от 3 до 7 лет

Суммируем доходы всех членов семьи и делим на количество членов семьи. Обратите внимание, что доход — это не только зарплата или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты и даже проценты по вкладам. При этом учитывается сумма до вычета подоходного налога. То есть к зарплате, которую вы получаете на руки, добавьте еще 13 процентов.



Обратите внимание, что по закону в состав семьи входят не все люди, проживающие в одной квартире, а только заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные не учитываются.

