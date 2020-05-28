Первые модницы — черный и белый лабрадоры в тёмных очках, рюкзаках и в бусах — это были Галька и Ольга. Первую он назвал в честь своей бывшей подруги, а вторую — в честь своей сестры, которая сейчас живёт на Алтае.



— У меня была подруга, у неё мать — заводчица. И последнему щенку маленькому отрубило хвост металлической дверью, кусок, — рассказывает он историю появления первой собаки. — И, короче, она мне говорит: забирай её себе, пускай у тебя пока перекантуется, а потом заберём.