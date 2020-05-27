Как хоронят жертв коронавируса. И кто на этом наживается

— Церемония прощания с открытым гробом недопустима, — рассказывает Виталий Витухин. — Есть чёткие инструкции о том, как должен быть оббит гроб. Тело заматывают в полиэтилен, без одежды.

Сотрудник, который помещает тело в могилу, должен сделать это в перчатках — после захоронения перчатки выкидывают.

Как зарабатывают на жертвах COVID-19

Оксана Евсеева вместе с мужем занималась похоронами своего свёкра — доктора наук СО РАН Алексея Евсеева. На следующий день после смерти Алексея Романовича она позвонила в морг больницы на Пирогова, позже, утверждает женщина, ей с этого же номера перезвонила женщина и назвалась представителем АО «Мемориальной службы «ИМИ».

— Сказала, что вам надо срочно всё оформлять, у вас ковидный, у вас определённый тип захоронения, который на 20 тысяч увеличивает стоимость похорон. Нельзя прощаться, его не показывают, его заворачивают в тряпочки, пропитанные чем-то. И что у нас нет выбора, мы только таким образом можем хоронить. Называет цену и говорит, что только их компания аккредитована Роспотребнадзором. Прошу показать аккредитацию — показывают бумажку с общими рекомендациями от Роспотребнадзора.

Всё происходило в выходной день, 9 мая. Оксана весь день пыталась дозвониться до разных ведомств и узнать по поводу того, действительно ли похоронами может заниматься только этот похоронный дом, но у неё ничего не вышло.

— Мы с мужем в итоге решили, что пускай. Значит, там действительно какие-то серьёзные процедуры будут происходить, — продолжает Оксана Евсеева. — Нам назначили цену в 38 тысяч рублей, единственное, муж выбрал гроб подороже — вышло в итоге 43 тысячи 500 рублей. Я ещё спросила, а почему так дорого? Что если у людей денег нет? Мне ответили, что если нет денег, то пишут отказ от тела и хоронят бесплатно. Это прям цитата. То есть либо в общую могилу, либо круглую сумму выложи и только этому похоронному дому.

Оксана Евсеева утверждает, что по телефону ей рассказали, что обычные похороны стоят в районе 20 тысяч рублей. Но так как речь идёт о захоронении человека с COVID-19, то необходим выезд людей в противочумных костюмах.

— По факту приезжает обычная бригада в обычной одежде, — рассказывает Оксана. — В перчатках, потому что не голыми же руками им копать, и в медицинских масках, которые они потом снимают, потому что жарко. Десять минут у закрытого гроба в пяти метрах от гроба — вот как всё было. Три сына, все с жёнами были. И закрытый гроб. Как по мне, это лучше, чтобы психику не травмировать. Но для многих людей прощание — это целая процедура. Получается, они навязывают услугу именно в таком виде.

По словам юриста АО «Мемориальная служба «ИМИ» Антона Безрукова, в среднем средний ценник похорон в их ритуальной организации — 35–40 тысяч рублей.

— Мэрия Новосибирска является собственником двух ритуальных организаций у нас в городе. Это МКУ «Ритуальные услуги» и мы, — объясняет Антон Безруков. — Они по гарантированному перечню хоронят — мы также хороним по безвозмездной. Но МКУ не может за деньги хоронить, у них такого права вообще нет. А мы можем и бесплатно, и платно. И когда люди к нам приходят с таким вопросом, то мы им предлагаем и то, и другое. И в зависимости от того, что они выберут, то и получают.

Юрист подчеркнул, что претензии к цене — обычная вещь для клиентов, которые «отходят после похорон и начинают».

— Похоронами занималась сноха погибшего, — говорит Антон Безруков. — Сотрудница предлагала снохе с сыном похоронить их родственника по гарантированному перечню и также путём кремации. Они от этого отказались. Они сказали, что он был очень известный человек, поэтому достоин нормального прощания. Это их выбор. Было на кладбище у них коротенькое прощание с закрытым гробом и опусканием в землю. А то, что наша бригада была не в костюмах в тот день, из-за этого они уже отстранены от выполнения своих обязанностей и привлечены к административной ответственности.

Оксана Евсеева удивилась, когда узнала, что похоронить её свёкра можно было бесплатно — женщина утверждает, что о такой возможности её никто не предупреждал, сотрудница просто сразу озвучила фиксированную цену.

— Если бы нам предложили, то мы бы бесплатно похоронили, — признается женщина. — Я не буду писать претензии, пытаться вернуть деньги. Но хочется, чтобы другие люди знали о возможности хоронить ковидных бесплатно и не повелись, как мы, на такой примитивный развод.

Что ещё почитать на эту тему?

Например, интервью с сотрудником одного из агентств ритуальных услуг о том, как работает похоронный рынок в Новосибирске во время самоизоляции и карантина.

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