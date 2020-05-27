Как хоронят жертв коронавируса. И кто на этом наживается

В Новосибирске от коронавирусной инфекции умерли уже 30 человек. Случаи заражения при контакте с телом умершего пока не зафиксированы, но Роспотребнадзор не исключает такой возможности. Поэтому жертв коронавируса кремируют или хоронят в закрытых гробах, а родственникам предлагают прощальную церемонию по видеосвязи. Какие новые похоронные правила ввели из-за пандемии и как похоронные агенства наживаются на семьях умерших — разбиралась криминальный обозреватель НГС Алёна Истомина.
Сколько стоят похороны умершего от коронавируса
В Новосибирске похоронами жертв коронавируса занимается управление потребительского рынка, в подчинении которого находится специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Именно эта контора занимается бесплатным захоронением умерших с подтвержденным COVID-19.
— Не за счёт бюджета города, — подчёркивает начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Это происходит в соответствии с законом о погребении Российской федерации. На это выделяются средства из двух внебюджетных фондов — соцстрах либо пенсионный фонд. Общая сумма такой компенсации составляет порядка семи тысяч рублей. В среднем, примерно 7000 рублей на одно погребение. Наша задача — вписаться в эти деньги.
В случае с кремацией, по словам Виталия Витухина, в бюджет удаётся уложиться — на оформление документов, процедуры кремации и выдачи урны с прахом достаточно трёх тысяч рублей. Остальные деньги уходят на покупку гроба и доставку тела.
— Если заказывается захоронение в землю, то этих денег немного не хватает, но мы стараемся минимизировать расходы, — говорит начальник управления потребительского рынка. — Родственники могут и сами организовать похороны, за деньги, но с соблюдением всех норм погребения, которые определены Роспотребнадзором. Эта инфекция отнесена к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, соответственно есть нормы по захоронению лиц, умерших от данного заболевания.
Сначала родственникам погибших по WhatsApp сбрасывают бланк доверенности. В этом документе они выбирают, как будут хоронить своего близкого — кремировать или традиционным способом. Либо выбирают пункт, что какую-то часть погребения выполняют самостоятельно, через другое похоронное агенство.
В морге голые тела умерших от COVID-19 обрабатывают специальными средствами, заматывают в полиэтилен и передают специализированным службам в оцинкованных герметически запаянных гробах. Дальше сценарий развивается уже в зависимости от того, что выбрали родственники — похороны или кремацию.
Как проходит кремация
Когда умер 49-летний Александр Ионичев, его жена Оксана сама лечилась от коронавируса в инфекционной больнице №1. Поэтому похоронами занимался её брат. Единственное, о чём попросила вдова — чтобы всё прошло только после того, как её выпишут из больницы. Оксана хотела по-человечески проститься с мужем.
— После выписки мы с братом поехали в городской крематорий, — вспоминает Оксана. — Вроде там сказали, что коронавирусников только кремируют, вроде всё было бесплатно, от мэрии, мы ничего крематорию не платили. Но я в таком состоянии была, что на все эти детали уже не обращала внимания. Я до сих пор не могу поверить, что мужа нет. А тогда мне ещё тяжелее было. В крематории нам выдали прах, мы его забрали и захоронили.
Александра Ионичева похоронили на Клещихинском кладбище, недалеко от могилы его брата. На короткой церемонии прощания присутствовали только самые близкие. Это общее правило, введённое из-за пандемии — на похоронах теперь запрещено находиться больше 10 человек одновременно, собравшиеся должны соблюдать социальную дистанцию.
— Ещё когда он в реанимации лежал, а я в этой же больнице лечилась, то всё просила посмотреть на него хотя бы через стекло, — рассказывает Оксана. — Нам сказали, что нельзя. «Вы что, хотите через неделю оказаться на его месте?». Когда он умер, я опять просила попрощаться с ним. «Нет, вы понимаете, что вы в зоне риска, вам нельзя». Нас так и не пустили с ним попрощаться, мы его не видели. 10 апреля я видела его в последний раз, больше посмотреть на него мне не дали. Он не должен был умереть вот так. И то, что я после смерти увидела только горстку праха — это ещё невыносимей.
По словам Виталия Витухина, в мэрии постарались разработать максимально бесконтактную процедуру — начиная от оформления доверенности и заканчивая выдачей праха.
— Более того, несколько раз мы выполняли эту процедуру без участия родственников, — подчёркивает чиновник. — Один из умерших от ковида в Новосибирске был иногородним дальнобойщиком. Мы в контакте с родственниками из города Орска Оренбурской области всё сделали в течение одного дня. И передали родственникам урну с прахом по доверенности, переданной нам.
Как хоронят
Мама Ксении стала восьмой погибшей от коронавируса в регионе. Сразу после её смерти с девушкой связались специалисты из «Ритуальных услуг». Предоставили выбор — либо кремация, либо захоронение в землю. И сразу же сказали, что похороны — за счёт государства. Ксения выбрала захоронение.
— С документами помогли быстро, сказали куда подъехать, кому позвонить, — вспоминает жительница Новосибирска. — И на следующий день уже были похороны. Тело сотрудники похоронного дома сами забрали, сами привезли. Выкопали ямку, опустили, захоронили и всё. Там был виден полиэтиленовый пакет. Разрешили только землю кинуть, когда опустили, и всё быстро закопали. Сотрудники были полностью в костюмах химзащиты, в каких-то будто бы противогазах. К гробу нас особо не подпускали. Вроде как попрощались и всё, сами опустили и закопали.
Ксении, как и всем тем, кто выбирает захоронение, предложили снять весь процесс на видео или провести похороны в прямом эфире.
— Говорят, что нежелательно присутствие кого-либо, — рассказывает дочка погибшей от коронавируса. — Но мы попросили хотя бы здесь сделать по-человечески. Только самые близкие родственники были, и всё. Нам пошли навстречу.
По словам Ксении, церемония длилась не больше 15 минут — с момента, когда сотрудники агенства открыли катафалк с телом погибшей, и заканчивая установкой основания могилы, на которое можно поставить крест или могильную плиту. Фотографии, венки и памятную табличку близкие умершей женщины установили уже самостоятельно.
— Гроб был обычный, бархатный, с крестом, — описывает Ксения. — Как обычный нормальный гроб, по традициям. Нас же просто попросили быть на похоронах в масках и перчатках.
В мэрии рассказали, что родственникам категорически запрещено касаться или целовать погибшего. Такой возможности у них попросту нет — хоронят людей с коронавирусом в закрытых гробах, близко подходить к которым не рекомендуют.
— Церемония прощания с открытым гробом недопустима, — рассказывает Виталий Витухин. — Есть чёткие инструкции о том, как должен быть оббит гроб. Тело заматывают в полиэтилен, без одежды.
Сотрудник, который помещает тело в могилу, должен сделать это в перчатках — после захоронения перчатки выкидывают.
Как зарабатывают на жертвах COVID-19
Оксана Евсеева вместе с мужем занималась похоронами своего свёкра — доктора наук СО РАН Алексея Евсеева. На следующий день после смерти Алексея Романовича она позвонила в морг больницы на Пирогова, позже, утверждает женщина, ей с этого же номера перезвонила женщина и назвалась представителем АО «Мемориальной службы «ИМИ».
— Сказала, что вам надо срочно всё оформлять, у вас ковидный, у вас определённый тип захоронения, который на 20 тысяч увеличивает стоимость похорон. Нельзя прощаться, его не показывают, его заворачивают в тряпочки, пропитанные чем-то. И что у нас нет выбора, мы только таким образом можем хоронить. Называет цену и говорит, что только их компания аккредитована Роспотребнадзором. Прошу показать аккредитацию — показывают бумажку с общими рекомендациями от Роспотребнадзора.
Всё происходило в выходной день, 9 мая. Оксана весь день пыталась дозвониться до разных ведомств и узнать по поводу того, действительно ли похоронами может заниматься только этот похоронный дом, но у неё ничего не вышло.
— Мы с мужем в итоге решили, что пускай. Значит, там действительно какие-то серьёзные процедуры будут происходить, — продолжает Оксана Евсеева. — Нам назначили цену в 38 тысяч рублей, единственное, муж выбрал гроб подороже — вышло в итоге 43 тысячи 500 рублей. Я ещё спросила, а почему так дорого? Что если у людей денег нет? Мне ответили, что если нет денег, то пишут отказ от тела и хоронят бесплатно. Это прям цитата. То есть либо в общую могилу, либо круглую сумму выложи и только этому похоронному дому.
Оксана Евсеева утверждает, что по телефону ей рассказали, что обычные похороны стоят в районе 20 тысяч рублей. Но так как речь идёт о захоронении человека с COVID-19, то необходим выезд людей в противочумных костюмах.
— По факту приезжает обычная бригада в обычной одежде, — рассказывает Оксана. — В перчатках, потому что не голыми же руками им копать, и в медицинских масках, которые они потом снимают, потому что жарко. Десять минут у закрытого гроба в пяти метрах от гроба — вот как всё было. Три сына, все с жёнами были. И закрытый гроб. Как по мне, это лучше, чтобы психику не травмировать. Но для многих людей прощание — это целая процедура. Получается, они навязывают услугу именно в таком виде.
По словам юриста АО «Мемориальная служба «ИМИ» Антона Безрукова, в среднем средний ценник похорон в их ритуальной организации — 35–40 тысяч рублей.
— Мэрия Новосибирска является собственником двух ритуальных организаций у нас в городе. Это МКУ «Ритуальные услуги» и мы, — объясняет Антон Безруков. — Они по гарантированному перечню хоронят — мы также хороним по безвозмездной. Но МКУ не может за деньги хоронить, у них такого права вообще нет. А мы можем и бесплатно, и платно. И когда люди к нам приходят с таким вопросом, то мы им предлагаем и то, и другое. И в зависимости от того, что они выберут, то и получают.
Юрист подчеркнул, что претензии к цене — обычная вещь для клиентов, которые «отходят после похорон и начинают».
— Похоронами занималась сноха погибшего, — говорит Антон Безруков. — Сотрудница предлагала снохе с сыном похоронить их родственника по гарантированному перечню и также путём кремации. Они от этого отказались. Они сказали, что он был очень известный человек, поэтому достоин нормального прощания. Это их выбор. Было на кладбище у них коротенькое прощание с закрытым гробом и опусканием в землю. А то, что наша бригада была не в костюмах в тот день, из-за этого они уже отстранены от выполнения своих обязанностей и привлечены к административной ответственности.
Оксана Евсеева удивилась, когда узнала, что похоронить её свёкра можно было бесплатно — женщина утверждает, что о такой возможности её никто не предупреждал, сотрудница просто сразу озвучила фиксированную цену.
— Если бы нам предложили, то мы бы бесплатно похоронили, — признается женщина. — Я не буду писать претензии, пытаться вернуть деньги. Но хочется, чтобы другие люди знали о возможности хоронить ковидных бесплатно и не повелись, как мы, на такой примитивный развод.
Что ещё почитать на эту тему?
Например, интервью с сотрудником одного из агентств ритуальных услуг о том, как работает похоронный рынок в Новосибирске во время самоизоляции и карантина.
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