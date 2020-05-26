Учебный год-2020 подходит к концу — в этот понедельник, 25 мая, для выпускников школ прозвенел дистанционный последний звонок. Некоторые уже определились, куда поступать. А для тех, кто пока в раздумьях, мы подготовили обзор учебных заведений среднего профессионального образования Новосибирска.

Если вы окончили девять классов и хотите уже сейчас получать полезную и нужную профессию — посмотрите, что из этого придется вам по душе. Выбирайте интересующую сферу и смотрите, где этому можно научиться.