26 мая вторник
СЕЙЧАС +32°С
Пробки 4/10
usd 71.60
eur 77.88
Тема дня День города-2020 перенесли

Все новости

Все новости
В средне-специальных учебных заведениях можно получить не менее доходную и востребованную профессию, чем в вузе, а потом и работу по специальности найти

В средне-специальных учебных заведениях можно получить не менее доходную и востребованную профессию, чем в вузе, а потом и работу по специальности найти

Учебный год-2020 подходит к концу — в этот понедельник, 25 мая, для выпускников школ прозвенел дистанционный последний звонок. Некоторые уже определились, куда поступать. А для тех, кто пока в раздумьях, мы подготовили обзор учебных заведений среднего профессионального образования Новосибирска.

Если вы окончили девять классов и хотите уже сейчас получать полезную и нужную профессию — посмотрите, что из этого придется вам по душе. Выбирайте интересующую сферу и смотрите, где этому можно научиться.

Сдавать ОГЭ по предметам по выбору вчерашним девятиклассникам не придется — только обязательные русский и математику, а вот выпускникам одиннадцатых классов придется отдуваться по всем запланированным экзаменам в форме ЕГЭ. На прошлой неделе министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, как они пройдут в Новосибирске.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

образованиессузыабитуриентыприемная кампания
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!