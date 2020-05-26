Денег нет, но ездить надо: главные новинки сложного лета 2020 года

Эпидемия коронавируса и последовавшее за ней падение продаж не помешали автопроизводителям вывести на рынок новые модели. Рассказываем, какие бюджетные (и не очень) новинки стоит ожидать у российских дилеров в ближайшее время.
Renault
Во второй половине июня в продажу поступит новый Renault Kaptur. Внешне кроссовер практически не поменялся, но по удобству в салоне и технической составляющей он серьезно преобразился. Многие кнопки и переключатели теперь располагаются в более логичных местах, а среди опций появились подогрев заднего дивана и улучшенная мультимедийная система.
Но главное отличие новинки от предшественницы — турбомотор
KIA
Компания KIA в первый летний месяц начнет продажи кросс-хетчбэка XCeed, сборка которого уже стартовала в Калининграде на заводе «Автотор». Это модель на базе обычного Ceed, но у нее свой уникальный кузов и, как полагается вседорожным версиям, увеличенный дорожный просвет.
В моторной гамме будут только турбированные двигатели. Это агрегаты
Также в июне появятся базовые версии кроссовера KIA Seltos с атмосферным мотором
VAG
Две бюджетные новинки подготовил Volkswagen Group. Практически одновременно в России представили Volkswagen Polo и SKODA Rapid новых поколений. Теперь в кузове лифтбэк представлена не только чешская, но и немецкая модель — поэтому отличий между этими моделями стало еще меньше.
Оба автомобиля сильно преобразились по сравнению с предыдущими версиями. Они выполнены в новых фирменных стилях марок и получили полностью переработанные салоны. Там поменялось всё: от руля и приборной панели до центральной консоли и мультимедийной системы.
Технически они остались прежними. В моторной гамме сохранились проверенные атмосферники
Базовый VW Polo серьезно подорожал. Теперь он стоит от
На «Авто.ру» уже есть предложения нового Rapid. Polo в продаже пока не появился, но прием заказов ведут все официальные дилеры. Пока в наличии есть машины предыдущего поколения — наверняка их готовы отдать со скидкой.
Что выбираем?
Главными премьерами уходящей весны стали обновленные Solaris и Creta.
Недавно мы тестировали еще одну интересную новинку — компактный кроссовер SKODA Karoq.