Денег нет, но ездить надо: главные новинки сложного лета 2020 года

Эпидемия коронавируса и последовавшее за ней падение продаж не помешали автопроизводителям вывести на рынок новые модели. Рассказываем, какие бюджетные (и не очень) новинки стоит ожидать у российских дилеров в ближайшее время.



Renault



Во второй половине июня в продажу поступит новый Renault Kaptur. Внешне кроссовер практически не поменялся, но по удобству в салоне и технической составляющей он серьезно преобразился. Многие кнопки и переключатели теперь располагаются в более логичных местах, а среди опций появились подогрев заднего дивана и улучшенная мультимедийная система.