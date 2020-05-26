Денег нет, но ездить надо: главные новинки сложного лета 2020 года

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Хромированная решетка радиатора и новый синий цвет кузова — основные внешние отличия обновлённого Renault Kaptur

Хромированная решетка радиатора и новый синий цвет кузова — основные внешние отличия обновлённого Renault Kaptur

Эпидемия коронавируса и последовавшее за ней падение продаж не помешали автопроизводителям вывести на рынок новые модели. Рассказываем, какие бюджетные (и не очень) новинки стоит ожидать у российских дилеров в ближайшее время.

Renault

Во второй половине июня в продажу поступит новый Renault Kaptur. Внешне кроссовер практически не поменялся, но по удобству в салоне и технической составляющей он серьезно преобразился. Многие кнопки и переключатели теперь располагаются в более логичных местах, а среди опций появились подогрев заднего дивана и улучшенная мультимедийная система.

С первого взгляда виден только новый руль, но на самом деле изменений в салоне намного больше

С первого взгляда виден только новый руль, но на самом деле изменений в салоне намного больше

Но главное отличие новинки от предшественницы — турбомотор 1,3 литра (150 л. с.), разработанный совместно с Daimler. Он же ставится на Renault Arkana. Агрегат пришел на смену старому 2-литровому (143 л. с.) атмосфернику, и с ним Kaptur должен стать более динамичным и экономичным. Больше информации о кроссовере читайте здесь.

KIA

Компания KIA в первый летний месяц начнет продажи кросс-хетчбэка XCeed, сборка которого уже стартовала в Калининграде на заводе «Автотор». Это модель на базе обычного Ceed, но у нее свой уникальный кузов и, как полагается вседорожным версиям, увеличенный дорожный просвет.

У высокого хечтбэка&nbsp;XCeed не такой кузов, как у обычного Ceed

У высокого хечтбэка XCeed не такой кузов, как у обычного Ceed

В моторной гамме будут только турбированные двигатели. Это агрегаты 1,4 литра (140 л. с.) и 1,6 литра (200 л. с.), которые сочетаются с 7-ступенчатым роботом. Атмосферников и классических автоматов, как у обычных «Сидов», здесь не будет.

Также в июне появятся базовые версии кроссовера KIA Seltos с атмосферным мотором 1,6 литра, механической и автоматической трансмиссиями. Сейчас его можно купить только с двигателем на 2,0 литра (149 л. с.) и вариатором, либо с турбоагрегатом 1,6 л (177 л. с.) и роботом.

Базовый KIA Seltos будет стоить <nobr class="_">1,12 миллиона</nobr> рублей

Базовый KIA Seltos будет стоить 1,12 миллиона рублей

VAG

Две бюджетные новинки подготовил Volkswagen Group. Практически одновременно в России представили Volkswagen Polo и SKODA Rapid новых поколений. Теперь в кузове лифтбэк представлена не только чешская, но и немецкая модель — поэтому отличий между этими моделями стало еще меньше.

Багажник Volkswagen Polo стал заметно практичнее за счет нового кузова лифтбэк&nbsp;

Багажник Volkswagen Polo стал заметно практичнее за счет нового кузова лифтбэк 

Оба автомобиля сильно преобразились по сравнению с предыдущими версиями. Они выполнены в новых фирменных стилях марок и получили полностью переработанные салоны. Там поменялось всё: от руля и приборной панели до центральной консоли и мультимедийной системы.

Дизайн интерьера полностью пересмотрен, но все важные переключатели остались на своих местах&nbsp;

Дизайн интерьера полностью пересмотрен, но все важные переключатели остались на своих местах 

Технически они остались прежними. В моторной гамме сохранились проверенные атмосферники 1,6 литра (90 и 110 л. с.) и турбомотор 1,4 литра (125 л. с.). Коробки передач тоже знакомы. Это 5-ступенчатая механика, 6-ступенчатый автомат и 7-ступенчатый робот.

Снаружи новый Rapid напоминает европейскую модель Scala

Снаружи новый Rapid напоминает европейскую модель Scala

Базовый VW Polo серьезно подорожал. Теперь он стоит от 793 тысяч рублей против прежних 717 тысяч. В то же время Rapid, наоборот, подешевел. Новинку можно взять за 792 тысячи рублей, хотя раньше модель стоила от 829 тысяч. Снизить цену удалось благодаря новой базовой комплектации Entry, в которой нет кондиционера. Раньше такое исполнение было только у Polo.

Новый двухспицевый руль — одна из главных фишек современных «Шкод»

Новый двухспицевый руль — одна из главных фишек современных «Шкод»

На «Авто.ру» уже есть предложения нового Rapid. Polo в продаже пока не появился, но прием заказов ведут все официальные дилеры. Пока в наличии есть машины предыдущего поколения — наверняка их готовы отдать со скидкой.

Что выбираем?

    Главными премьерами уходящей весны стали обновленные Solaris и Creta.

    Недавно мы тестировали еще одну интересную новинку — компактный кроссовер SKODA Karoq.

    Есть интересная история владения автомобилем? Ждём от вас сообщений, фото и видео на почту редакции «Авто».

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