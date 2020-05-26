Многие автолюбители настолько сильно хотят обладать крутым пафосным автомобилем, что их не смущают ни год выпуска, ни проблемное техническое состояние машины. Никакой банальный «Солярис» не заменит эмоций от владения «Кайеном», «Туарегом» или «Рендж Ровером» — вот и покупают эти премиальные джипы лохматых годов выпуска на последние деньги. Подробнее, что сейчас есть на вторичном рынке и каковы минимальные цены на такие авто, — в обзоре НГС.
BMW X5, 2001 год выпуска
Этот BMW X5 первого поколения первых годов выпуска предлагается за символические 370 000 рублей, указано, что машина на ходу, в хорошем техническом состоянии, а двигатель после капитального ремонта. Пробег 230 тысяч километров, двигатель 3-литровый 231-сильный, коробка автомат, привод полный. Кузов в целом в хорошем состоянии, но заметны мелкие дефекты, салон уже поистрепался, особенно кожаные сиденья. Последний хозяин ездит на автомобиле с 2015 года. Еще больше внедорожников BMW X5 на продаже смотрите здесь.
Volkswagen Touareg, 2004
За этот Volkswagen Touareg просят всего 480 000 рублей — столько примерно стоит «Лада Гранта». Черный внедорожник выглядит достойно, повреждений незаметно, указан сказочный для 16-летней машины пробег в 173 тысячи километров. Touareg оснащен 3,2-литровым 241-сильным двигателем, автоматом и полным приводом. Кожаный салон неплохо сохранился, имеет опрятный внешний вид. «Продам надёжный автомобиль, в хорошем состоянии. Сел и поехал», — говорит владелец, который ездит на внедорожнике последние два года. До него машина находилась в собственности еще у 5 человек. Другие «Туареги» на вторичке за небольшие деньги вы увидите тут.
Porsche Cayenne, 2003
Самый доступный Porsche Cayenne на сервисе auto.ru предлагается за 599 000 рублей — дешевле «Лады Весты». На вид машина симпатичная, ровная, без явных кузовных дефектов. 4,5- литровый
Range Rover, 2007
За этот Range Rover третьего поколения просят 780 000 рублей — как за двухгодовалый «Солярис» в хорошей комплектации. Двигатель 4,2 литра, 396 сил, полный привод, автомат, пробег 163 тысячи километров. Автомобиль выглядит очень красиво, по кузову повреждений не видно, кожаный салон практически в отличном состоянии. «Машина в очень хорошем состоянии, обслуживается вовремя, вся краска родная, в ДТП не был, я второй владелец. Два комплекта резины и дисков. Вложений не требует, — уточняет продавец. Еще больше внедорожников Range Rover разных годов выпуска ищите тут.
Mercedes-Benz Gelandewagen, 1996
Самый старый, но самый дорогой автомобиль в нашей подборке — его цена 1 миллион рублей. Год выпуска тут уже не важен, важны сохранность и отличное состояние машины — видно, что последний владелец тщательно следил за «Геликом». «Редкий, отлично сохранившийся коротыш. 10 лет в одних руках. Кузов без гнилья и рыжья, рама не подвергалась ремонтам. Номер читается идеально. Мотор, коробка своевременно обслуживались, всё как часы. Все блокировки, пониженная включаются, работают как положено. Кожаный салон с электроприводами обоих сидений сохранился отлично», — пишет хозяин. Этот трехдверный Gelandewagen оснащен 3,2-литровым 210-сильным двигателем, автоматом, полным приводом, пробег указан в 200 тысяч километров. На другие «Гелики» в разном состоянии вы можете посмотреть здесь.
Вам какой автомобиль больше понравился?
Почитайте еще об автомобилях, которые пугают автоподставщиков — в таких вас не посмеют тронуть.