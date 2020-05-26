Самый старый, но самый дорогой автомобиль в нашей подборке — его цена 1 миллион рублей. Год выпуска тут уже не важен, важны сохранность и отличное состояние машины — видно, что последний владелец тщательно следил за «Геликом». «Редкий, отлично сохранившийся коротыш. 10 лет в одних руках. Кузов без гнилья и рыжья, рама не подвергалась ремонтам. Номер читается идеально. Мотор, коробка своевременно обслуживались, всё как часы. Все блокировки, пониженная включаются, работают как положено. Кожаный салон с электроприводами обоих сидений сохранился отлично», — пишет хозяин. Этот трехдверный Gelandewagen оснащен 3,2-литровым 210-сильным двигателем, автоматом, полным приводом, пробег указан в 200 тысяч километров. На другие «Гелики» в разном состоянии вы можете посмотреть здесь.