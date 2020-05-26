Пекарня «БулкиПечь» открылась два года назад в укромном уголке на улице Урицкого. Главное здесь — это выпечка из слоеного теста. Несмотря на проблемы помещения (слишком большое для такого формата и не на виду), заведение работает до сих пор. Более того, в пекарне наладили производство замороженных полуфабрикатов, которые с успехом продают в новосибирские заведения. Но проблема места осталась. И вот теперь создатель «Булок» Макар Ерофеев решил перебраться поближе к людям. Маленькая точка со свежей выпечкой должна открыться на первом этаже ЦУМа. Сам торговый центр формально уже работает для покупателей, правда, доступен только первый этаж, да и там открыта меньшая часть отделов.



— Думаю, в среду или четверг запустим готовые изделия, кофе навынос. Столики и прочие посиделочные дела будем уже в процессе делать, — говорит Ерофеев.



Пекарни стали в прошлом году одним из самых быстро растущих направлений общепита. Ничего удивительного в этом нет. Хлеб (особенно если не предъявлять к нему высоких требований) — продукт недорогой, но вызывающий эмоции. Запах свежей выпечки продаёт лучше, чем любая реклама. К тому же мини-пекарню можно разместить в совсем небольшом помещении.