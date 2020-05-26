Забрать вслепую: почему онлайн-покупка автомобиля как бы есть, но её как бы нет

Продавать автомобили через интернет начали в России еще до пандемии коронавируса, но недавние ограничения заставили производителей и дилеров активнее развивать эту область. Теперь без посещения автосалона можно купить машину практически любой марки, но не многие торопятся воспользоваться новой услугой. Разбираемся, что с ней не так и сможет ли она заменить живую покупку автомобиля в дилерском центре.
Как это работает
Процесс покупки машины онлайн во всех случаях примерно одинаков. Мест, где можно выбрать подходящий автомобиль, строго говоря, два. Это либо сайты самих производителей, либо сайты дилерских центров. На первых публикуются данные по всем доступным моделям марки у всех официальных дилеров, а на вторых, соответственно, доступные автомобили всех брендов, которые представляет компания.
Вот так, например, выглядит страница официального сайта Lada. Клиент может посмотреть, какие модели, в каких комплектациях и у какого дилера есть в наличии.
Если с конкретной маркой или моделью еще не определились, то можно зайти на сайт мультибрендового дилера и поискать подходящий вариант среди автомобилей различных производителей.
Выбрав одну из понравившихся моделей, нужно заполнить онлайн-форму с личными данными и номером телефона. Если человек полностью уверен в выбранном автомобиле, то его можно сразу забронировать, оставив предоплату. Если нет, то с выбором поможет определиться представитель дилерского центра, который с вами свяжется.
Объединявшая 45 автосалонов в 27 регионах России компания «Автомир» говорит, что сейчас онлайн-покупкой пользуются в основном те, кто уже определился с выбором модели и решил не ждать возможного повышения цен.
— Основные мотиваторы к дистанционной покупке — ожидаемое подорожание автомобилей и потребность в транспорте из-за введённых на время карантина ограничений, — рассказали нам в пресс-службе компании. — Также люди берут машины потому, что боятся пользоваться общественным транспортом из-за риска заразиться.
Разговор с дилером по телефону идет примерно по тому же пути, что и в автосалоне. Продавец проконсультирует по любым возникающим вопросам и покажет автомобиль, но при дистанционном общении это делается по видеосвязи. Если всё устраивает, то остается лишь внести оставшуюся сумму онлайн либо банковским переводом. После этого машину доставят на эвакуаторе по указанному адресу.
Онлайн, но ехать нужно
Это был единственный вариант, когда автомобиль действительно можно купить и получить не выходя из дома. Если, например, дилер доставляет машины за дополнительную плату, то наверняка многие предпочтут сами приехать за автомобилем в салон. Еще больше проблем появится в случаях, когда нужно получить кредит или сдать старую машину по трейд-ин.
Банки, например, тоже работают дистанционно, но лишь частично. Они позволяют оформить заявку через интернет или по телефону либо, например, отправив сканы документов по электронной почте. Но после одобрения кредита всё равно придется ехать в офис банка. Впрочем, некоторые дилеры готовы доставлять клиентов в банк за свой счет.
С трейд-ин ситуация похожая. Предварительно оценить автомобиль тоже могут онлайн, но для окончательной диагностики и приема автомобиля нужно доехать до дилерского центра. Проблема в том, что в некоторых регионах им до сих пор не разрешено работать, поэтому сдать машину не получится — придется ждать снятия ограничений.
Вы бы купили автомобиль онлайн?
Выходит, что к полноценному онлайну мы пока не пришли. Хотя наверняка сервисы будут развиваться. Впрочем, в «Автомире» считают, что большинство клиентов пока не готовы массово покупать онлайн такие дорогостоящие товары, как автомобиль. По их словам, людям недостаточно только виртуальных презентаций и общения с дилером по видеосвязи. По прогнозам, в ближайшее время онлайн-продажи вряд ли займут значимую часть бизнеса — лишь в районе
— Людям нужны тактильные ощущения и уверенность в безопасности сделки. Клиентам важно почувствовать автомобиль вживую и лично знать того, кому они платят столько денег.
Как полагают в компании, после снятия ограничений схема автомобильной торговли вернется к стандартному формату, а на переформатирование бизнеса может уйти еще несколько лет.
— В долгосрочной перспективе появится некий гибрид. Останутся крупные дилерские центры как витрина для выбора автомобиля, а сама покупка, оформление кредита и оценка в трейд-ин будут совершаться из дома. Также может стать востребованной услуга доставки машин до клиента.