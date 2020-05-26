Забрать вслепую: почему онлайн-покупка автомобиля как бы есть, но её как бы нет

Продавать автомобили через интернет начали в России еще до пандемии коронавируса, но недавние ограничения заставили производителей и дилеров активнее развивать эту область. Теперь без посещения автосалона можно купить машину практически любой марки, но не многие торопятся воспользоваться новой услугой. Разбираемся, что с ней не так и сможет ли она заменить живую покупку автомобиля в дилерском центре.



Как это работает

Процесс покупки машины онлайн во всех случаях примерно одинаков. Мест, где можно выбрать подходящий автомобиль, строго говоря, два. Это либо сайты самих производителей, либо сайты дилерских центров. На первых публикуются данные по всем доступным моделям марки у всех официальных дилеров, а на вторых, соответственно, доступные автомобили всех брендов, которые представляет компания.