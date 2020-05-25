Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?

Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении). Есть вопросы к скорости движения Lexus: видимо, он разогнался, чтобы проскочить перекрёсток. Не исключено, его водитель будет признана виновной в ДТП.



Но прямо перед ней поворачивать налево начал встречный Renault, и водитель Lexus, видимо, сочла его угрозой. Снимает ли это ответственность с женщины? Маловероятно.

Вообще при разборе таких ДТП очень важно, на какой сигнал светофора ехали автомобили: если выяснится, что Lexus пролетел на красный, то вину возложат на его водителя даже при наличии явной помехи. Но в нашем случае горел жёлтый и ситуация несколько сложнее.



— Если в ДТП нет пострадавших и будет установлено, что водитель Lexus ехала на жёлтый, то с большой вероятностью её признают виновной — такова сейчас судебная практика, — комментирует автоюрист Лев Воропаев. — И проезд на красный, и проезд на жёлтый суды интерпретируют как грубое нарушение, которое, как разъяснял прошлым летом Верховный суд, лишает нарушителя приоритета. Поначалу эта логика работала в основном для проезда на красный, но в последнее время и жёлтый считают грубым нарушением.

