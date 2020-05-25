Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?

Это нелепое ДТП случилось в Челябинске, и чудом обошлось без пострадавших: пешеход, в которого отлетел несущийся Lexus, упал, но спасся. И вроде бы вина Lexus очевидна, хотя ему создал помеху встречный автомобиль. Избавит ли это от ответственности водителя Lexus?
Сам манёвр Lexus, которым управляла 40-летняя женщина, выглядит странным: машина не столько тормозила, сколько ехала по довольно крутой дуге, в конце концов подпрыгнув на высоком бордюре. Без жертв обошлось лишь благодаря случаю: пятачок, куда вылетел Lexus, обычно людный.
Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении). Есть вопросы к скорости движения Lexus: видимо, он разогнался, чтобы проскочить перекрёсток. Не исключено, его водитель будет признана виновной в ДТП.
Но прямо перед ней поворачивать налево начал встречный Renault, и водитель Lexus, видимо, сочла его угрозой. Снимает ли это ответственность с женщины? Маловероятно.
Вообще при разборе таких ДТП очень важно, на какой сигнал светофора ехали автомобили: если выяснится, что Lexus пролетел на красный, то вину возложат на его водителя даже при наличии явной помехи. Но в нашем случае горел жёлтый и ситуация несколько сложнее.
— Если в ДТП нет пострадавших и будет установлено, что водитель Lexus ехала на жёлтый, то с большой вероятностью её признают виновной — такова сейчас судебная практика, — комментирует автоюрист Лев Воропаев. — И проезд на красный, и проезд на жёлтый суды интерпретируют как грубое нарушение, которое, как разъяснял прошлым летом Верховный суд, лишает нарушителя приоритета. Поначалу эта логика работала в основном для проезда на красный, но в последнее время и жёлтый считают грубым нарушением.
Но почему так важно, были ли пострадавшие?
— Потому что если кто-то пострадал, включая самого водителя Lexus, может быть назначена автотехническая экспертиза, которая ответит на ряд вопросов, в том числе, имел ли Lexus возможность остановиться перед стоп-линией без экстренного торможения, — объясняет Лев Воропаев. — Кроме того, оценят действия второго водителя: создал ли он помеху?
Эксперт считает, что в этом случае с большой вероятностью водителю Renault вменят нарушение пункта 13.4 ПДД из-за непредоставления преимущества.
— Он начал движение и потом остановился. В принципе, он оставил Lexus место для проезда, но в данном случае обычно используется такая логика: остановился, чтобы пропустить — стой и жди. То, что он дёрнулся вперёд, может возложить на него часть ответственности, и при наличии пострадавших в таком ДТП вина вполне может быть обоюдной, — подытоживает Лев Воропаев.
Близкого мнения придерживается представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов:
— Если женщина на Lexus летела на жёлтый и второй участник объективно не мог видеть её из-за трамвайной остановки (то есть нет нарушения 10.1 ПДД), то он, вероятно, будет признан невиновным, и тогда вопрос о том, кто возмещает ущерб, не встанет, — говорит он. — Главный вопрос: что конкретно произошло с Lexus после начала манёвра? Была ли прямая причинно-следственная связь между манёвром Renault и вылетом Lexus на тротуар? Могла ли потеря управления случиться вследствие неисправности Lexus или же водитель просто впала в ступор и отстранилась от управления? В зависимости от этого может оказаться, что даже если Renault нарушал, водитель Lexus признают виновником выезда на тротуар и причинения имущественного ущерба.
А как оценить сам по себе манёвр Lexus, ведь объективно для уворота от Renault не требовалось закладывать таких дуг?
— Ей, безусловно, могут вменить невыполнение пункта 10.1 ПДД, который требует при возникновении опасности тормозить, — поясняет Лев Воропаев. — Кроме того, если бы она тормозила по прямой, самой аварии, скорее всего, не было бы: Renault остановился так, что траектории не пересекались. Однако, повторюсь, если были пострадавшие и эксперты установят причинно-следственную связь между манёвром Renault и вылетом Lexus, часть вины может лечь на первого.
И, кстати, водитель Renault, уехавший с места ДТП, рискует лишиться прав за побег: тот факт, что физического контакта не было, не считается оправданием. Если эксперты придут к выводу, что действия водителя находятся в причинно-следственной связи с происшествием, он будет признан участником ДТП, который обязан выполнить все требования, включая немедленную остановку.
Есть ли доля вины водителя Renault в этом ДТП?
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