25 мая понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Показываем, где лечат людей с коронавирусом

Все новости

Все новости
Московский пилот Николай Грязин и челябинский штурман Ярослав Фёдоров выступают в мировом чемпионате по авторалли в категории WRC2 на автомобиле Hyundai i20 R5’20

Московский пилот Николай Грязин и челябинский штурман Ярослав Фёдоров выступают в мировом чемпионате по авторалли в категории WRC2 на автомобиле Hyundai i20 R5’20

Многие профессии предполагают удалённую работу, но ремесло автогонщика к ним не относится. Однако гоняться дома можно вполне на автосимуляторе. О том, является ли это только развлечением или реальной тренировкой, мы спросили раллийного пилота Николая Грязина, чемпиона Европы по ралли (класс U28) и действующего участника WRC2 в составе команды Hyundai.

Видео: Николай Грязин

Что интересно, Николай использует отнюдь не новую игру Richard Burns Rally, выпущенную ещё в 2004 году. Не слишком ли она примитивна для профессионального раллиста?

— Нет, она до сих пор не превзойдённая в плане физики поведения автомобиля, а кроме того, у неё открытый код, что позволяет желающим создавать свои трассы, автомобили и физические модели, — отвечает Николай.

За счёт постоянных апгрейдов физика автомобиля воспроизведена очень точно: правда, речь идёт об индивидуальных настройках, которые Николай использует «под себя», поэтому в «гражданской» версии игры поведение машин может быть другим.

Главное отличие реальных гонок и езды на симуляторе: ощущения от вестибулярного аппарата. Во втором случае приходится ориентироваться только на зрение

Главное отличие реальных гонок и езды на симуляторе: ощущения от вестибулярного аппарата. Во втором случае приходится ориентироваться только на зрение

Николай использует полноценный гоночный симулятор с очками виртуальной реальности и полным набором органов управления, включая подрулевые лепестки для переключения передач, как в современном раллийном болиде.

Пилотажные ощущения также близки к реальным, но с оговорками, например, не хватает данных от вестибулярного аппарата. Например, заносы гонщики не столько «видят», сколько ощущают пятой точкой (на самом деле, мозжечком). В остальном ощущения на руле и педалях, а также видеоряд близки к реальными, поэтому симулятор вполне подходит для поддержания рефлексов и скорости реакции.

А ещё — для детального изучения трасс. Штурман Николая челябинец Ярослав Фёдоров рассказывает:

— Некоторые детали трасс скопированы в мельчайших подробностях, и это позволяет освоить их не выходя из дома. В прошлом году Коля наизусть выучил спецучасток Semetin на Barum Rally с помощью симулятора, и потом в реальной гонке мы установили там рекорд прохождения: он настолько знал трассу, что ехал практически без стенограммы. После гонки к нам подходили соперники и говорили: «Нет, так ездить нельзя!»

Любопытное видео: сравнение картинки симулятора, на котором тренируется Николай, и реального выступления на ралли Barum
Видео предоставлено Николаем Грязиным

Помимо прочего симулятор позволяет пробовать разные настройки: для обычных геймеров они не так значимы, но профессиональный пилот чувствует нюансы работа дифференциалов, подбор передаточных чисел и картографию мотора.

И всё же симулятор — это компромисс, который не даёт полноты ощущений, в том числе ощущения риска. Да и радость победы ограничена, поэтому Николай и Ярослав с нетерпением ждут возобновления сезона. Правда, из-за пандемии несколько этапов уже отменили, но есть шанс, что гонки возобновятся в середине лета.

Российский экипаж считается одним из самых перспективных в мировом чемпионате по авторалли. В этом году ребята впервые выступают в составе полноценной заводской команды

Российский экипаж считается одним из самых перспективных в мировом чемпионате по авторалли. В этом году ребята впервые выступают в составе полноценной заводской команды

Перед этим экипажу Грязина и Фёдорова удалось блестяще выступить на ралли в Мексике, где россияне во время дебюта заняли сразу второе место в своей категории WRC2. После этого, правда, им пришлось с трудом возвращаться в Россию и садиться на принудительный карантин. Кстати, работу штурманом Ярослав Фёдоров получил, просто отправив резюме.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

самоизоляцияавтоспортHyundai
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!