Многие профессии предполагают удалённую работу, но ремесло автогонщика к ним не относится. Однако гоняться дома можно вполне на автосимуляторе. О том, является ли это только развлечением или реальной тренировкой, мы спросили раллийного пилота Николая Грязина, чемпиона Европы по ралли (класс U28) и действующего участника WRC2 в составе команды Hyundai.
Видео: Николай Грязин
Что интересно, Николай использует отнюдь не новую игру Richard Burns Rally, выпущенную ещё в 2004 году. Не слишком ли она примитивна для профессионального раллиста?
— Нет, она до сих пор не превзойдённая в плане физики поведения автомобиля, а кроме того, у неё открытый код, что позволяет желающим создавать свои трассы, автомобили и физические модели, — отвечает Николай.
За счёт постоянных апгрейдов физика автомобиля воспроизведена очень точно: правда, речь идёт об индивидуальных настройках, которые Николай использует «под себя», поэтому в «гражданской» версии игры поведение машин может быть другим.
Николай использует полноценный гоночный симулятор с очками виртуальной реальности и полным набором органов управления, включая подрулевые лепестки для переключения передач, как в современном раллийном болиде.
Пилотажные ощущения также близки к реальным, но с оговорками, например, не хватает данных от вестибулярного аппарата. Например, заносы гонщики не столько «видят», сколько ощущают пятой точкой (на самом деле, мозжечком). В остальном ощущения на руле и педалях, а также видеоряд близки к реальными, поэтому симулятор вполне подходит для поддержания рефлексов и скорости реакции.
А ещё — для детального изучения трасс. Штурман Николая челябинец Ярослав Фёдоров рассказывает:
— Некоторые детали трасс скопированы в мельчайших подробностях, и это позволяет освоить их не выходя из дома. В прошлом году Коля наизусть выучил спецучасток Semetin на Barum Rally с помощью симулятора, и потом в реальной гонке мы установили там рекорд прохождения: он настолько знал трассу, что ехал практически без стенограммы. После гонки к нам подходили соперники и говорили: «Нет, так ездить нельзя!»
Любопытное видео: сравнение картинки симулятора, на котором тренируется Николай, и реального выступления на ралли Barum
Видео предоставлено Николаем Грязиным
Помимо прочего симулятор позволяет пробовать разные настройки: для обычных геймеров они не так значимы, но профессиональный пилот чувствует нюансы работа дифференциалов, подбор передаточных чисел и картографию мотора.
И всё же симулятор — это компромисс, который не даёт полноты ощущений, в том числе ощущения риска. Да и радость победы ограничена, поэтому Николай и Ярослав с нетерпением ждут возобновления сезона. Правда, из-за пандемии несколько этапов уже отменили, но есть шанс, что гонки возобновятся в середине лета.
Перед этим экипажу Грязина и Фёдорова удалось блестяще выступить на ралли в Мексике, где россияне во время дебюта заняли сразу второе место в своей категории WRC2. После этого, правда, им пришлось с трудом возвращаться в Россию и садиться на принудительный карантин. Кстати, работу штурманом Ярослав Фёдоров получил, просто отправив резюме.