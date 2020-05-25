— Нет, она до сих пор не превзойдённая в плане физики поведения автомобиля, а кроме того, у неё открытый код, что позволяет желающим создавать свои трассы, автомобили и физические модели, — отвечает Николай.



За счёт постоянных апгрейдов физика автомобиля воспроизведена очень точно: правда, речь идёт об индивидуальных настройках, которые Николай использует «под себя», поэтому в «гражданской» версии игры поведение машин может быть другим.