Каждую неделю мы рассказываем, что делать с продуктами из вашего холодильника, как долго они «живут» и как правильно их приготовить, чтобы не отравиться и прожить немного дольше. Теперь настало время проверить, как хорошо вы всё это запомнили. Справитесь или выбросите всё в мусорку?
29 апреля 2020
Мы запустили спецрассылку новостей о COVID-19
Чтобы вы были в курсе самых важных новостей о пандемии коронавируса и карантине в Новосибирске, мы запускаем специальную рассылку. Подпишитесь — и раньше других узнаете о новых случаях вируса, указах властей, о кризисе и мерах поддержки.