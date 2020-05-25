Каждую неделю мы рассказываем, что делать с продуктами из вашего холодильника, как долго они «живут» и как правильно их приготовить, чтобы не отравиться и прожить немного дольше. Теперь настало время проверить, как хорошо вы всё это запомнили. Справитесь или выбросите всё в мусорку?