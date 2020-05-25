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Отравиться гораздо проще, чем вы думаете

Отравиться гораздо проще, чем вы думаете

Каждую неделю мы рассказываем, что делать с продуктами из вашего холодильника, как долго они «живут» и как правильно их приготовить, чтобы не отравиться и прожить немного дольше. Теперь настало время проверить, как хорошо вы всё это запомнили. Справитесь или выбросите всё в мусорку?

Как поступите с оставшейся жареной курицей?

    А как быть с котлетами, которые вы взяли с собой на работу, а они весь день так и пролежали в рюкзаке в контейнере?

      Хлеб долго лежал в пакете и начал плесневеть. Что с ним делать?

        А если в упаковке ягод заплесневели несколько штук?

          На копченой колбасе появился белый липкий налёт. Что с ней делать?

            На твороге появился розовый налёт, но срок годности истекает только завтра. Будете есть?

              Где хлеб дольше сохранит свежесть?

                Бананы, купленные неделю назад, почернели. Можно их есть?

                  Как определить, можно ли готовить рыбу или только выбросить?

                    После вечеринки в пятницу у вас осталось несколько кусков пиццы в холодильнике. Будете есть их в воскресенье?

                      А если то же самое случилось с роллами с копчёной рыбой?

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                        тестедапросрочка
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