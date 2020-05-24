Нельзя просто так взять и выпить стакан кефира. Это мы поняли, когда задали всего несколько вопросов диетологам. Но это далеко не всё, что скрывается за этикеткой любимого многими продукта. Так ли он полезен, как все его нахваливают, чем обезжиренный кефир хуже обычного, почему вы не похудеете на кефирной диете и можно ли пить кефир на ночь?

Кефир — это кальций и витамины?



В кефире есть белки, витамины А (увеличивают эластичность кожи и волос), С (усиливают иммунитет и работоспособность), бета-каротин, аминокислота триптофан (устойчивость к стрессам), целый набор витаминов группы В и минеральных веществ, таких как магний, натрий, калий, фосфор и кальций (укрепляют скелет и предотвращают развитие старческой ломкости костей) и другие.

