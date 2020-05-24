Нельзя просто так взять и выпить стакан кефира. Это мы поняли, когда задали всего несколько вопросов диетологам. Но это далеко не всё, что скрывается за этикеткой любимого многими продукта. Так ли он полезен, как все его нахваливают, чем обезжиренный кефир хуже обычного, почему вы не похудеете на кефирной диете и можно ли пить кефир на ночь?
Кефир — это кальций и витамины?
В кефире есть белки, витамины А (увеличивают эластичность кожи и волос), С (усиливают иммунитет и работоспособность), бета-каротин, аминокислота триптофан (устойчивость к стрессам), целый набор витаминов группы В и минеральных веществ, таких как магний, натрий, калий, фосфор и кальций (укрепляют скелет и предотвращают развитие старческой ломкости костей) и другие.
— В стакане кефира содержится 250 мг кальция, это достаточно много, учитывая суточную норму, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Установленный уровень потребности для взрослых в среднем составляет 1000 мг в сутки, для пожилых людей, беременных и кормящих матерей эта цифра увеличивается — до 1200, 1300 и 1400 мг соответственно. Другой вопрос, что среднее потребление кальция в России недостаточно — по статистике, это примерно 750 мг в сутки.
Молочнокислые бактерии в составе кефира, схожие с естественной микрофлорой кишечника человека, помогают хорошо усваиваться и самому напитку, и другой пище. Также человеческий организм легко усваивает белки, содержащиеся в кефире.
— Бактерии микрофлоры кишечника имеют свойство синтезировать какое-то количество витамина В, который организмом в принципе не синтезируется. Это неплохо — заселить микрофлору, особенно при учете порой идиотского питания, которое есть у большинства людей и о котором они не задумывались, — рассказывает преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. — Вариант, когда используются лекарственные препараты, противомикробные, антибиотики и так далее, — да, кефир может помочь подзаселить микрофлору. Или когда есть заболевания по гастроэнтерологии. В качестве лечения.
Но, даже если по медицинским показаниям вам рекомендован кефир (его советуют при дисбактериозе, заболеваниях печени, сахарном диабете, аутоиммунных и аллергических заболеваниях, гастрите с пониженной кислотностью и запорах), не стоит на него налегать. Кисломолочка, как и молочные продукты, высокоаллергенный продукт.
Кефир может вызвать аллергию?
Аллергия на кефир может появиться и у детей, и у взрослых, а проявляется самыми разными способами — от элементарной сыпи до анафилактического шока. Реакцию провоцируют молочный белок и кефирные дрожжи.
— Лактоза — это аллерген. И, если она в избыточном количестве поступает в организм даже здорового человека, у которого никогда не было проблем с усвоением лактозы и ее расщеплением, это может у него вызвать дискомфорт, — объясняет Игорь Мормиль. — Непереносимость лактозы — это не такая болезнь, что человек выпил молоко и тут же свалился с больным животом. Он просто чувствует себя некомфортно, потому что это аллергическая реакция организма.
Искать на полках кефир без молочного белка бесполезно, за исключением редких случаев кефира на козьем молоке. Особенно чувствительны к молочному белку маленькие дети. Также аллергию могут спровоцировать дрожжи, без которых никакой кефир не готовится. Кстати, детям до семи месяцев кефир вообще противопоказан — он раздражает слизистую.
Кому еще нельзя кефир?
Детям кефир можно давать только после семи месяцев, и то не больше 100 мл в день. Но, кроме них и аллергиков, кефир противопоказан людям с повышенной кислотностью желудочного сока. Также кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидном гастрите или панкреатите.
— Наравне с другими продуктами, в основе которых лежат грибковые культуры, кефир лучше исключить пациентам с заболеваниями ЖКТ, молочницей, — добавляет Светлана Соломеина.
Здоровым людям с нормальной кислотностью бояться серьёзных отклонений уровня pH, изжоги и других неприятностей из-за кефира не стоит. Если он как-то и повлияет на внутреннюю кислотность организма, то незначительно, — вам просто не выпить столько кефира, чтобы уровень pH поднялся выше восьми или опустился нише шести (нормальная кислотность крови составляет 7,35–7,45 рН).
На кефире можно похудеть?
Наверняка найдётся тысяча кефирных диет на самый разный вкус, но всё это отклонение пищевого поведения, и хорошего от этого не ждите. Даже если у вас нет проблем с ЖКТ. Будут. Во-первых, не факт, что вы добьётесь желаемых результатов. Во-вторых, вы гарантированно угробите здоровье.
— В практике очень часто сталкиваюсь, когда люди говорят, что выпивают литр кефира в день, больше ничего не едят и чувствуют себя в порядке. Но это попросту безграмотно. Потому что есть понятие калорийности. В кефире 2,5% калорийность составляет 500 калорий на литр, а 2000 калорий — это усредненная рекомендованная суточная норма. Питаться одним только кефиром — нездоровая история. В конце концов есть понятие «величина основного обмена» — это количество калорий, необходимое организму для обеспечения нормальной жизнедеятельности, базового метаболизма и так далее. Если эту норму калорий сильно принижать, это будет вредить здоровью. Второй момент — рамки пищевого протокола. Когда человек неосознанно выходит за них, это всегда приводит к тому, что мы слышим сплошь и рядом: «Ваша диета не работает, потому что я ел одну траву / пил один кефир и набрал 25 килограммов». Действительно, почему?
«Это не из-за диеты ты набрал 25 кило — это потому, что ты рот не можешь вовремя за столом закрыть»
Игорь Мормиль, преподаватель Уральского института фитнеса
Сколько кефира в день можно пить?
Специалисты советуют не налегать на кефир, а нормой его потребления называют максимум два стакана в день (не больше 400 мл в сутки). «Передозировка» приведёт как минимум к ожирению. Да, к ожирению от того самого продукта, на котором многие мечтают похудеть. Станете пить его в большом количестве — получите избыток насыщенных жиров. В день человеку их требуется около 15 граммов, а в двух стаканах кефира их 6 граммов — почти половина суточной нормы.
Всё дело в инсулиновом индексе. В норме в человеческом организме этот показатель не должен превышать 80, в то время как у кефира он достигает 120, и это при достаточно низком индексе гликемическом (до 30). Что же всё это означает?
— Гликемический индекс показывает, насколько повышается уровень сахара в крови при употреблении того или иного продукта. Чем он выше, тем быстрее поднимается уровень сахара и тем быстрее поджелудочная выбросит инсулин на переработку сахара, что блокирует процесс жиросжигания, — объясняет Светлана Соломеина. — Инсулиновый индекс показывает выброс инсулина при употреблении продуктов. Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться.
Другими словами, чем больше глюкозы поступает в кровь, тем больше инсулина выбрасывает организм, чтобы переработать этот сахар. Повышенный инсулин даёт организму сигнал запасать жир, который уже не будет сжигаться естественным путём. Получится, что вы едите как бы низкокалорийный продукт, а вес уходить не будет — скорей наоборот.
— Когда люди выпивают литр кефира в день, они же не только этим питаются. Они могут еще съесть два-три йогурта, ещё что-нибудь, — отмечает Игорь Мормиль. — Я знаю людей, которые вообще только молочкой питаются. Они приходят — у них отвратительный внешний вид, ужасное состояние организма. Я спрашиваю: «Что ты ешь?» А они отвечают: «Творог, молоко, кефир, йогурт».
Обезжиренный кефир полезнее обычного?
Если вы попиваете свой однопроцентный кефир и думаете, что с вами-то уж точно всё будет в порядке, у нас есть плохие новости. Диетологи всё же советуют отдавать предпочтение кефиру с жирностью 3,2%. В обезжиренном продукте, например, не усваиваются жирорастворимые витамины — тот же витамин D, необходимый для усвоения кальция.
— Возьмем любую биохимию. Бывают нерастворимые в воде основания, которые должны связываться с другими элементами, должны их протащить через мембрану клетки (ингибиторы, ферменты и т. д.), и, если будет какая-то жирность, это сделать будет проще, — разъясняет Игорь Мормиль. — Потому что при процессе метаболизма жиров они распадаются на эмульсию, энергию, глицерин. Глицерин растворяется в воде, жирные кислоты связываются с другими компонентами, которые помогают им потом усвоиться.
«Поэтому молочка не должна быть обезжиренной. Это важно. Но при этом считайте калории»
Игорь Мормиль, преподаватель Уральского института фитнеса
Однопроцентным кефиром можно развлекаться, разве что если вы придерживаетесь какой-то диеты. Также он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (за счет низкой доли жирности). В противном случае не бойтесь брать более жирный продукт — хуже от него точно не будет.
Кефир на ночь пить нельзя?
У кефира перед сном слишком много противопоказаний, чтобы вы могли его себе позволить. Прежде всего пить кефир на ночь не рекомендуют людям с хроническими нарушениями пищеварения. Потому что к вечеру ферментативные способности организма снижаются, а с отклонениями по части ЖКТ переваривание превратится в испытание с избыточными нагрузками. Также не рекомендуют ночной кефир людям с гастритом, склонным к мигреням и головным болям. Да и людям без патологий его не советуют. Организм будет слишком долго переваривать насыщенный белком кефир, и ему просто не хватит времени на нормальное восстановление к утру. Все, что вы можете себе позволить, — это максимум 100 мл легкого низкожирового йогурта.
— Если говорить о внешних данных, с точки зрения красоты, то молочные продукты нежелательно употреблять перед сном. Вообще ни в каком виде — ни в кефире, ни в молоке — нигде. Во-первых, молочка держит воду за счет большого количества натрия, — говорит Игорь Мормиль. — Если вы страдаете избыточной отёчностью, вы можете проснуться с утра, грубо говоря, как Вий: «Поднимите мне веки».
Если вам так уж хочется опрокинуть стакан кефира пред сном, будьте готовы к ночному пробуждению из-за дискомфорта в животе. Это всё, конечно, индивидуально, но раз в год и лопата стреляет.