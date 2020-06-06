Утром не узнаешь: сибирячки показали свои фото без макияжа и при полном параде — оцените разницу

Некоторых девушек приводит в ужас мысль, что кто-то увидит их без макияжа (в косметичке у них всегда полный набор необходимых средств, на всякий случай), а кто-то научился любить себя даже с прыщом на носу. Краситься или нет — вопрос спорный и, по мнению, наших героинь с возрастом ответ приходит сам собой. Ближе к 30 годам в косметичке остается лишь тональный крем и ухаживающий бальзам для губ. Корреспондент НГС попросила сибирячек показать свои фото без макияжа и узнала, стесняются ли они показываться на людях без косметики и согласны ли с мужским мнением, что без макияжа женщина красивее.
Катерина Кудьяр. 28 лет, визажист
— Необходимо уметь краситься для «особого случая», будь то свидание или просто вечеринка. В остальное время нужно выглядеть ухоженной — на рынке много услуг, делающих нас красивыми по утрам и без макияжа, ресницы, брови, услуги косметолога. Ухоженность сейчас можно купить. Себя я чувствую уверенней с макияжем, как человек, продающий свои услуги лицом, я никогда не поеду к клиентке на сборы без освежающего мейка. Если есть особый повод, то люблю оторваться от души и всегда экспериментирую с яркостью.
— Я не принимаю запреты на то, как я должна выглядеть, что надеть, с каким цветом волос ходить, это только мне решать, а если партнёр против, то стоит задуматься, а нужен ли тебе такой человек рядом. У меня были случаи, когда клиентке на макияже хотелось красную помаду, а муж не разрешал, потому что у него стереотипное мышление. Мужчины, запрещающие своим женщинам выглядеть так, как хотят они — делать макияж, окрашивание, стильные стрижки и прочее, по итогу идут со своей «мышкой» и заглядываются на ярких и ухоженных особ.
Татьяна Сергиенко. 31 год, фотограф
— В мой ежедневный мейк сейчас входит тональный крем, румяна, которые я использую и как контуринг, и как тени, иногда хайлайтер, гель для бровей, к ним я ещё иногда могу добавить тени, так сейчас их отращиваю.
— Сейчас, в 31 год, я согласна с мужчинами, которые думают, что девушки красивее без макияжа. Иногда из-за желания быть красивее можно переборщить. Представьте, если мужчины сейчас будут краситься? И вот однажды вы его увидите на улице без косметики и не узнаете. Вопрос — как девушкам краситься. Думаю, любой человек хочет, чтобы с ним были честными, по факту — чем натуральнее макияж, тем честнее с мужчинами, вот и всё. Опять же, всё начинается с честности с самой собой и любви к себе же.
Виктория Усенко. 26 лет, работает в банке
— Каждый день я использую тушь, тон для выравнивания цвета кожи, гигиеническую помаду с оттенком и гель для укладки бровей. Раньше набор ежедневной косметики был шире. Летом крашусь только на работу и какие либо общественные мероприятия. Дома предпочитаю ходить без косметики.
— При правильном уходе кожа после макияжа не портится. Необходимо своевременно смывать макияж, чтобы кожа лица не забивалась косметикой, и подбирать правильный уход. Я чувствую себя комфортно и уверено как с макияжем, так и без. В соцсетях люблю маски/фильтры, но также без какого-либо стеснения делюсь фото и видео без них. Фотошопом не пользуюсь и никогда не пользовалась.
Мария Кузьмина. 32 года, парикмахер-стилист
— Считаю, что девушкам не обязательно пользоваться декоративной косметикой, это выбор каждого. А вот ухаживать за кожей обязательно. Себя я привыкла видеть без макияжа в повседневной жизни. Нравлюсь себе любой, зависит от того, какое настроение.
В ежедневный макияж у меня входит гель для бровей, блеск, либо ухаживающий бальзам для губ, иногда румяна.
Ксения Дребенцова. 35 лет, домохозяйка
— Сегодня можно выглядеть без декоративной косметики намного лучше, чем с ней. Нужно просто правильно выбирать уходовые средства и посещать хорошего косметолога. Себе я нравлюсь больше без макияжа. Но с макияжем тоже себя люблю и чувствую с ним себя увереннее. Ежедневный мейк — это либо вообще ничего, либо (если есть время) тональный крем, хайлайтер и блеск для губ.
— Мужчин очень часто пугает просто огромное количество тонального средства на лице или яркие губы. Хотя сейчас можно накраситься так умело и незаметно для мужских глаз, что все будут думать, что ты как будто только что умылся утренней росой.
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