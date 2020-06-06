6 июня суббота
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 68.63
eur 77.97
Тема дня История переболевшего коронавирусом

Все новости

Все новости
Стиль и красота Обзор

Утром не узнаешь: сибирячки показали свои фото без макияжа и при полном параде — оцените разницу

Мужчин пугает большое количество макияжа, но им нравятся ухоженные девушки. Как найти хрупкий баланс?

636
8 Обсудить

Поделиться

Как вам больше нравится — с макияжем или без него?&nbsp;

Как вам больше нравится — с макияжем или без него? 

Некоторых девушек приводит в ужас мысль, что кто-то увидит их без макияжа (в косметичке у них всегда полный набор необходимых средств, на всякий случай), а кто-то научился любить себя даже с прыщом на носу. Краситься или нет — вопрос спорный и, по мнению, наших героинь с возрастом ответ приходит сам собой. Ближе к 30 годам в косметичке остается лишь тональный крем и ухаживающий бальзам для губ. Корреспондент НГС попросила сибирячек показать свои фото без макияжа и узнала, стесняются ли они показываться на людях без косметики и согласны ли с мужским мнением, что без макияжа женщина красивее.

Катерина Кудьяр. 28 лет, визажист

Катерина не стесняется себя без макияжа, но с ним чувствует себя увереннее

Катерина не стесняется себя без макияжа, но с ним чувствует себя увереннее

— Необходимо уметь краситься для «особого случая», будь то свидание или просто вечеринка. В остальное время нужно выглядеть ухоженной — на рынке много услуг, делающих нас красивыми по утрам и без макияжа, ресницы, брови, услуги косметолога. Ухоженность сейчас можно купить. Себя я чувствую уверенней с макияжем, как человек, продающий свои услуги лицом, я никогда не поеду к клиентке на сборы без освежающего мейка. Если есть особый повод, то люблю оторваться от души и всегда экспериментирую с яркостью.

Ежедневный макияж Катерины начинается с очищения и увлажнения кожи: "После наношу мейк, тут все зависит от места куда я иду, макияж как и одежда должен соответствовать"

Ежедневный макияж Катерины начинается с очищения и увлажнения кожи: "После наношу мейк, тут все зависит от места куда я иду, макияж как и одежда должен соответствовать"

— Я не принимаю запреты на то, как я должна выглядеть, что надеть, с каким цветом волос ходить, это только мне решать, а если партнёр против, то стоит задуматься, а нужен ли тебе такой человек рядом. У меня были случаи, когда клиентке на макияже хотелось красную помаду, а муж не разрешал, потому что у него стереотипное мышление. Мужчины, запрещающие своим женщинам выглядеть так, как хотят они — делать макияж, окрашивание, стильные стрижки и прочее, по итогу идут со своей «мышкой» и заглядываются на ярких и ухоженных особ.

Лучший фильтр, по мнению нашей героини, это хорошее освещение&nbsp;

Лучший фильтр, по мнению нашей героини, это хорошее освещение 

Татьяна Сергиенко. 31 год, фотограф

Сибирячка не стесняется показать себя без макияжа, несмотря на проблемы с кожей

Сибирячка не стесняется показать себя без макияжа, несмотря на проблемы с кожей

— В мой ежедневный мейк сейчас входит тональный крем, румяна, которые я использую и как контуринг, и как тени, иногда хайлайтер, гель для бровей, к ним я ещё иногда могу добавить тени, так сейчас их отращиваю.

Татьяна говорит, что начала принимать свою внешность только ближе к 30 годам

Татьяна говорит, что начала принимать свою внешность только ближе к 30 годам

— Сейчас, в 31 год, я согласна с мужчинами, которые думают, что девушки красивее без макияжа. Иногда из-за желания быть красивее можно переборщить. Представьте, если мужчины сейчас будут краситься? И вот однажды вы его увидите на улице без косметики и не узнаете. Вопрос — как девушкам краситься. Думаю, любой человек хочет, чтобы с ним были честными, по факту — чем натуральнее макияж, тем честнее с мужчинами, вот и всё. Опять же, всё начинается с честности с самой собой и любви к себе же.

Фотограф считает, что прыщи — это временный недостаток, которому не место на готовом снимке

Фотограф считает, что прыщи — это временный недостаток, которому не место на готовом снимке

Виктория Усенко. 26 лет, работает в банке

Дома Виктория обходится без косметики, но если куда-то идет — всегда наносит макияж

Дома Виктория обходится без косметики, но если куда-то идет — всегда наносит макияж

— Каждый день я использую тушь, тон для выравнивания цвета кожи, гигиеническую помаду с оттенком и гель для укладки бровей. Раньше набор ежедневной косметики был шире. Летом крашусь только на работу и какие либо общественные мероприятия. Дома предпочитаю ходить без косметики.

Сибирячка и с макияжем, и без него чувствует себя уверенно&nbsp;

Сибирячка и с макияжем, и без него чувствует себя уверенно 

— При правильном уходе кожа после макияжа не портится. Необходимо своевременно смывать макияж, чтобы кожа лица не забивалась косметикой, и подбирать правильный уход. Я чувствую себя комфортно и уверено как с макияжем, так и без. В соцсетях люблю маски/фильтры, но также без какого-либо стеснения делюсь фото и видео без них. Фотошопом не пользуюсь и никогда не пользовалась.

Мария Кузьмина. 32 года, парикмахер-стилист

Мария говорит, что нравится себе любой, всё зависит от настроения

Мария говорит, что нравится себе любой, всё зависит от настроения

— Считаю, что девушкам не обязательно пользоваться декоративной косметикой, это выбор каждого. А вот ухаживать за кожей обязательно. Себя я привыкла видеть без макияжа в повседневной жизни. Нравлюсь себе любой, зависит от того, какое настроение.

В ежедневный макияж у меня входит гель для бровей, блеск, либо ухаживающий бальзам для губ, иногда румяна.

В повседневной жизни Марию чаще всего можно встретить без косметики&nbsp;

В повседневной жизни Марию чаще всего можно встретить без косметики 

Ксения Дребенцова. 35 лет, домохозяйка

По мнению Ксении, сейчас можно накраситься так, что никто не догадается о том, что на лицо нанесен макияж

По мнению Ксении, сейчас можно накраситься так, что никто не догадается о том, что на лицо нанесен макияж

— Сегодня можно выглядеть без декоративной косметики намного лучше, чем с ней. Нужно просто правильно выбирать уходовые средства и посещать хорошего косметолога. Себе я нравлюсь больше без макияжа. Но с макияжем тоже себя люблю и чувствую с ним себя увереннее. Ежедневный мейк — это либо вообще ничего, либо (если есть время) тональный крем, хайлайтер и блеск для губ.

Себе Ксения нравится больше без макияжа

Себе Ксения нравится больше без макияжа

— Мужчин очень часто пугает просто огромное количество тонального средства на лице или яркие губы. Хотя сейчас можно накраситься так умело и незаметно для мужских глаз, что все будут думать, что ты как будто только что умылся утренней росой.

Ксения считает, что мужин больше всего пугает большое количество тонального средства на лице у женщины

Ксения считает, что мужин больше всего пугает большое количество тонального средства на лице у женщины

Другие статьи про моду, стиль и красоту:

Выкинь плойку: 10 крутых «ленивых» стрижек — их не надо укладывать (внутри идеальные формы для любого лица).

Шорты, бикини и рубашка мужа: красотки с формами показали, как носить летние вещи, если вы не успели похудеть. Фотографии впечатляют.

Расплывётся и сморщится: красотка показала, как меняется тату во время беременности (женщины этого боятся).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

красотки без макияжастиль и красота
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!