Утром не узнаешь: сибирячки показали свои фото без макияжа и при полном параде — оцените разницу

— Считаю, что девушкам не обязательно пользоваться декоративной косметикой, это выбор каждого. А вот ухаживать за кожей обязательно. Себя я привыкла видеть без макияжа в повседневной жизни. Нравлюсь себе любой, зависит от того, какое настроение.



В ежедневный макияж у меня входит гель для бровей, блеск, либо ухаживающий бальзам для губ, иногда румяна.