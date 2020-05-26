Сегодня в нашей рубрике о необычных машинах — немецкий военный грузовик Robur LO 2002, выпущенный в 1988 году. В начале 90-х он попал в Армению и с тех пор стоял там на консервации — общий пробег у автомобиля около 10 тысяч километров. Михаил, владелец грузовика, недавно перегнал его в Новосибирск — смотрим, в каком состоянии сохранился Robur.
Видео: Антон Дигаев
Robur LO 2002 производства ГДР — что-то вроде нашей «шишиги» ГАЗ-66 — простая, надежная, утилитарная машина для сложных условий, для военных и спасательных операций. Михаил купил грузовик в 1991 году, когда тот оказался в Армении.
Разглядеть детально машину можно на нашей гифке: крутите в разные стороны.
— В 88-м году, когда было землетрясение, немцы подарили три машины армянам, это спасательные машины. В 1990 году автомобиль из Германии пригнали в Армению, — рассказывает Михаил, владелец грузовика.
В том же 91-м владелец законсервировал машину — загнал в гараж, поддомкратил, поставил на чурки. Прошло 28 лет и Михаил, давно переехавший в Новосибирск, решил пригнать свой грузовик сюда.
— В прошлом году я поехал пригнал эту машину, 5500 километров я проехал. Мне все говорили: «Да ты на этой машине не доедешь, ты что, она почти 29 лет стоит». В Челябинске у меня оторвался спидометр, всё — так и доехал.
— Я когда ехал, все фуры мне бибикали — дорогу, дорогу. А потом, как к Уральскому перевалу я подъехал, эти фуры три дня уже стоят, а я как ехал, так и еду. Одну фуру вытащил, длинномер перевернулся в горах.
Robur LO 2002 оснащен 3,3-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил и подключаемым полным приводом — на нём хоть в грязь, хоть в болото, хоть другие автомобили спасать.
— Полный привод, передок отдельно включается, задок отдельно включается, это всё работает, всё родное. Блокировка, четыре колеса одновременно вращаются. Можно в любое болото 90 сантиметров глубины заехать без проблем.
По кузову, рассказывает Михаил, поползла коррозия, да и салон поистрепался, но никаких серьезных поломок с автомобилем не случалось.
— Единственное, бензонасос отказал, поставил электрический бензонасос, больше я ничего не делал. У него всё, что есть, родное.
Впереди на кабине есть заслонка, которая открывается для лучшего притока воздуха. Как утверждает владелец, летом двигатель не перегревается, а зимой в кабине тепло.
— Зимой в Сибири это хорошо, не замерзнет ничего. Я заводил, и через три минуты в салоне уже тепло.
— Еще у него сзади можно лебедку поставить, электростанцию можно поставить. Отдельный вал, его можно включать и отключать. Лебедку поставил, где-то застрял, он сам себя вытаскивает.
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