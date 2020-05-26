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Robur LO 2002

Robur LO 2002

Сегодня в нашей рубрике о необычных машинах — немецкий военный грузовик Robur LO 2002, выпущенный в 1988 году. В начале 90-х он попал в Армению и с тех пор стоял там на консервации — общий пробег у автомобиля около 10 тысяч километров. Михаил, владелец грузовика, недавно перегнал его в Новосибирск — смотрим, в каком состоянии сохранился Robur.

Видео: Антон Дигаев

Robur LO 2002 производства ГДР — что-то вроде нашей «шишиги» ГАЗ-66 — простая, надежная, утилитарная машина для сложных условий, для военных и спасательных операций. Михаил купил грузовик в 1991 году, когда тот оказался в Армении.

Разглядеть детально машину можно на нашей гифке: крутите в разные стороны.

Фото: Юрий Орлов (3D-модель)

— В 88-м году, когда было землетрясение, немцы подарили три машины армянам, это спасательные машины. В 1990 году автомобиль из Германии пригнали в Армению, — рассказывает Михаил, владелец грузовика.

Простая, надежная, утилитарная машина для сложных условий, для военных и спасательных операций

Простая, надежная, утилитарная машина для сложных условий, для военных и спасательных операций

В том же 91-м владелец законсервировал машину — загнал в гараж, поддомкратил, поставил на чурки. Прошло 28 лет и Михаил, давно переехавший в Новосибирск, решил пригнать свой грузовик сюда.

Тридцатилетний грузовик органично смотрится на ухабистых новосибирских дорогах: как будто создан специально для них

Тридцатилетний грузовик органично смотрится на ухабистых новосибирских дорогах: как будто создан специально для них

Из Армении в Сибирь машина шла своим ходом. И дошла практически без единой поломки

Из Армении в Сибирь машина шла своим ходом. И дошла практически без единой поломки

Robur выдержал дорогу

Robur выдержал дорогу

— В прошлом году я поехал пригнал эту машину, 5500 километров я проехал. Мне все говорили: «Да ты на этой машине не доедешь, ты что, она почти 29 лет стоит». В Челябинске у меня оторвался спидометр, всё — так и доехал.

Михаил помогал вытаскивать фуры

Михаил помогал вытаскивать фуры

— Я когда ехал, все фуры мне бибикали — дорогу, дорогу. А потом, как к Уральскому перевалу я подъехал, эти фуры три дня уже стоят, а я как ехал, так и еду. Одну фуру вытащил, длинномер перевернулся в горах.

Robur LO 2002 оснащен 3,3-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил

Robur LO 2002 оснащен 3,3-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил

Robur LO 2002 оснащен 3,3-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил и подключаемым полным приводом — на нём хоть в грязь, хоть в болото, хоть другие автомобили спасать.

Подключаемый полный привод, рессоры, неразрезные мосты

Подключаемый полный привод, рессоры, неразрезные мосты

— Полный привод, передок отдельно включается, задок отдельно включается, это всё работает, всё родное. Блокировка, четыре колеса одновременно вращаются. Можно в любое болото 90 сантиметров глубины заехать без проблем.

Все узлы и агрегаты сохранились в оригинальном состоянии. До сих пор всё работает

Все узлы и агрегаты сохранились в оригинальном состоянии. До сих пор всё работает

По кузову, рассказывает Михаил, поползла коррозия, да и салон поистрепался, но никаких серьезных поломок с автомобилем не случалось.

Автомобиль, по словам владельца, идеально подходит для перевозки вещей

Автомобиль, по словам владельца, идеально подходит для перевозки вещей

— Единственное, бензонасос отказал, поставил электрический бензонасос, больше я ничего не делал. У него всё, что есть, родное.

Особенность двигателя Robur — система воздушного охлаждения

Особенность двигателя Robur — система воздушного охлаждения

Впереди на кабине есть заслонка, которая открывается для лучшего притока воздуха. Как утверждает владелец, летом двигатель не перегревается, а зимой в кабине тепло.

Так выглядит кабина. Скупо, зато всё работает

Так выглядит кабина. Скупо, зато всё работает

— Зимой в Сибири это хорошо, не замерзнет ничего. Я заводил, и через три минуты в салоне уже тепло.

Кабина у грузовика большая, 4-местная&nbsp;— два сиденья впереди, два откидываемых сзади. Над передним пассажирским местом есть круглый люк — можно ехать стоя

Кабина у грузовика большая, 4-местная — два сиденья впереди, два откидываемых сзади. Над передним пассажирским местом есть круглый люк — можно ехать стоя

Сзади можно поставить лебедку

Сзади можно поставить лебедку

— Еще у него сзади можно лебедку поставить, электростанцию можно поставить. Отдельный вал, его можно включать и отключать. Лебедку поставил, где-то застрял, он сам себя вытаскивает.

На каких еще машинах ездят читатели НГС

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Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.

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А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.

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Авто с пробегомRobur
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