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Срочно Толпа устроила незаконную вечеринку на Ленина

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В новом, 177-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на перекрестке, раздавленные газоны и мастер-класс по парковке на два места.

Стоянка на перекрестке&nbsp;Bentley Bentayga с номерами ААА

Стоянка на перекрестке Bentley Bentayga с номерами ААА

Шикарный внедорожник Bentley Bentayga с шикарными номерами ААА шикарно расположился прямо на перекрестке.

Парковка на тротуаре Красного проспекта

Парковка на тротуаре Красного проспекта

А этот чуть менее шикарный BMW с красивой серией номеров ТТТ примостился на тротуаре на Красном проспекте.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Фото парковки в запрещенном месте с заездом на газон, пл. Кондратюка, рядом с «Альгамброй», — сообщает читательница Ольга.

Заехал на тротуар на Пархоменко

Заехал на тротуар на Пархоменко

— Парковка на тротуаре рядом с Пархоменко, 8, водитель в кадре, — пишет Владимир.

Машины мешают людям пройти

Машины мешают людям пройти

— Две иномарки практически заблокировали проход пешеходам, — возмущен Александр.

Занял два места

Занял два места

Вот так можно занять сразу два места.

Перегородил проход людям

Перегородил проход людям

— Пешеходная дорожка между домами Линейная, 31 и Линейная, 31/4. Тот случай, когда наглость не знает границ, — пишет Татьяна.

Припарковался у светофора

Припарковался у светофора

Автомобиль припарковался вплотную к светофору и переходу.

Два внедорожника на газоне

Два внедорожника на газоне

— Два начальника работяг, которые вели незаконные земельные работы на улице Аэропорт, приехали «качать права» и парконулись на газоне сразу за остановкой, нарушив сразу две статьи ПДД. Уехали потом проигравшими! Ещё и штрафы схлопочут! Фото отправлены в ГИБДД, — грозится читатель Игорь.

Газон полностью уничтожен

Газон полностью уничтожен

— Паркуется так практически постоянно, — ведет наблюдение Антон.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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