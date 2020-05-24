В новом, 177-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на перекрестке, раздавленные газоны и мастер-класс по парковке на два места.
Шикарный внедорожник Bentley Bentayga с шикарными номерами ААА шикарно расположился прямо на перекрестке.
А этот чуть менее шикарный BMW с красивой серией номеров ТТТ примостился на тротуаре на Красном проспекте.
— Фото парковки в запрещенном месте с заездом на газон, пл. Кондратюка, рядом с «Альгамброй», — сообщает читательница Ольга.
— Парковка на тротуаре рядом с Пархоменко, 8, водитель в кадре, — пишет Владимир.
— Две иномарки практически заблокировали проход пешеходам, — возмущен Александр.
Вот так можно занять сразу два места.
— Пешеходная дорожка между домами Линейная, 31 и Линейная, 31/4. Тот случай, когда наглость не знает границ, — пишет Татьяна.
Автомобиль припарковался вплотную к светофору и переходу.
— Два начальника работяг, которые вели незаконные земельные работы на улице Аэропорт, приехали «качать права» и парконулись на газоне сразу за остановкой, нарушив сразу две статьи ПДД. Уехали потом проигравшими! Ещё и штрафы схлопочут! Фото отправлены в ГИБДД, — грозится читатель Игорь.
— Паркуется так практически постоянно, — ведет наблюдение Антон.