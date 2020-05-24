Затихли и замерли. Фотограф НГС пробрался в закрытые торговые центры — 12 мрачных кадров оттуда

Жизнь в торговых центрах Новосибирска замерла ещё в конце марта. Огромные помещения простаивают уже второй месяц, но горожане надеются, что с началом лета они обязательно откроются пусть и в каком-то очень ограниченном формате. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал в торгово-развлекательных центрах, где сейчас почти нет ни души. Как выглядят без толп посетителей непривычно тихие «МЕГА», «Аура» и «Сан Сити» — в нашем фоторепортаже.