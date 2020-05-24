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Затихли и замерли. Фотограф НГС пробрался в закрытые торговые центры — 12 мрачных кадров оттуда

Показываем, как выглядят крупные торговые центры Новосибирска, где ещё недавно кипела жизнь

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Звенящая пустота и никакой торговли — так можно описать то, что сейчас происходит в огромных ТРЦ города на исходе второго месяца ограничительных мер

Звенящая пустота и никакой торговли — так можно описать то, что сейчас происходит в огромных ТРЦ города на исходе второго месяца ограничительных мер

Жизнь в торговых центрах Новосибирска замерла ещё в конце марта. Огромные помещения простаивают уже второй месяц, но горожане надеются, что с началом лета они обязательно откроются пусть и в каком-то очень ограниченном формате. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал в торгово-развлекательных центрах, где сейчас почти нет ни души. Как выглядят без толп посетителей непривычно тихие «МЕГА», «Аура» и «Сан Сити» — в нашем фоторепортаже.

Новосибирские торговые центры начали закрывать с 28 марта — к этому их обязало постановление губернатора. Расплывчатые формулировки в документе тогда вызвали недоумение у некоторых ритейлеров, поэтому часть ТРЦ решили стоять до последнего, перекрыв лишь отдельные зоны для входа. Впрочем, уже с апреля все крупные моллы и торговые центры впали в спячку

Новосибирские торговые центры начали закрывать с 28 марта — к этому их обязало постановление губернатора. Расплывчатые формулировки в документе тогда вызвали недоумение у некоторых ритейлеров, поэтому часть ТРЦ решили стоять до последнего, перекрыв лишь отдельные зоны для входа. Впрочем, уже с апреля все крупные моллы и торговые центры впали в спячку

Сейчас по большей части они выглядят вот так. Фудкорт в «МЕГЕ» ещё никогда не был таким пустым, заведения общепита здесь не работают даже на доставку. Сама же «МЕГА» закрылась в городе одной из первых

Сейчас по большей части они выглядят вот так. Фудкорт в «МЕГЕ» ещё никогда не был таким пустым, заведения общепита здесь не работают даже на доставку. Сама же «МЕГА» закрылась в городе одной из первых

Если приглядеться, то можно заметить, что галереи не так уж пусты. Вот здесь, например, сотрудники одного из магазинов обновляют витрину к лету. Неужели, открытие не за горами?

Если приглядеться, то можно заметить, что галереи не так уж пусты. Вот здесь, например, сотрудники одного из магазинов обновляют витрину к лету. Неужели, открытие не за горами?

Замер&nbsp;гигантский каток в «МЕГЕ» — стройными рядами на полках в ожидании гостей лежат коньки

Замер гигантский каток в «МЕГЕ» — стройными рядами на полках в ожидании гостей лежат коньки

А некоторые арендаторы не упускают случая в отсутствии посетителей устроить глобальную реконструкцию

А некоторые арендаторы не упускают случая в отсутствии посетителей устроить глобальную реконструкцию

В «Сан Сити» торговля уже кое-где ведётся. Здесь работают отдельные компании, попадаются даже редкие посетители&nbsp;

В «Сан Сити» торговля уже кое-где ведётся. Здесь работают отдельные компании, попадаются даже редкие посетители 

Но на отдельных этажах тишина и полумрак

Но на отдельных этажах тишина и полумрак

Безмолвно дожидаются перемен обнажённые манекены. С открытием ТРЦ их обязательно приоденут по сезону

Безмолвно дожидаются перемен обнажённые манекены. С открытием ТРЦ их обязательно приоденут по сезону

В «Ауре» тоже почти нет посетителей, но уборка исправно ведётся. Только представьте — одинокие уборщики на огромных пустующих этажах

В «Ауре» тоже почти нет посетителей, но уборка исправно ведётся. Только представьте — одинокие уборщики на огромных пустующих этажах

Непривычно тихо там, где ещё недавно стоял гул голосов посетителей. Остановились даже эскалаторы, сейчас они точно ни к чему.

Непривычно тихо там, где ещё недавно стоял гул голосов посетителей. Остановились даже эскалаторы, сейчас они точно ни к чему.

Пока же остаётся лишь надеяться, что перемены не за горами, а галереи, магазины и кинотеатры скоро заполнятся посетителями, и жизнь вернётся в привычное русло. Мы верим, что осталось подождать совсем немного<br><br>

Пока же остаётся лишь надеяться, что перемены не за горами, а галереи, магазины и кинотеатры скоро заполнятся посетителями, и жизнь вернётся в привычное русло. Мы верим, что осталось подождать совсем немного

НГС регулярно рассказывает о том, как изменилась наша жизнь из-за пандемии коронавируса, самоизоляции и новых постановлений властей. Попробуйте угадать, какие проблемы волновали нас год назад, когда апокалипсис нам казался чем-то из области киношной фантастики.

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Коронавирус в Новосибирскеограничительные мерыТЦТорговые центры
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