Из-за пандемии коронавируса в компании «САРМ», которая входит в крупный российский холдинг и оценивает рабочие места и производственные процессы на предмет соответствия нормативам, официально ввели сокращенную рабочую неделю и суперкороткий рабочий день. По приказу директора здесь теперь трудятся 4 дня в неделю по 1,5 часа в день, да ещё и с перерывом на обед. И работать так будут до 12 января 2021 года. Корреспондент НГС Илья Калинин обратился к владельцам с просьбой прокомментировать необычный приказ и узнал, законны ли такие короткие рабочие дни.
Где ввели, пожалуй, самый короткий рабочий день в стране
В компании «САРМ» («Служба аттестации рабочих мест») из-за пандемии коронавируса установили четырёхдневную рабочую неделю и рабочий день с 9:00 до 10:30. В эти полтора часа входит ещё получасовой обеденный перерыв. В распоряжении редакции имеются приказы о введении такого режима с 12 мая по 11 июня 2020 года и продлении этого же режима по 12 января 2021 года.
«В связи с чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися в стране из-за пандемии коронавируса, поставившими под угрозу нормальные жизненные условия всего населения, наша компания не может осуществлять полноценную производственную деятельность. На сегодняшний день организация не располагает возможностью выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объёме в связи с введением ограничительных мер в условиях повышенной готовности, введённых указом
Как сообщил корреспонденту НГС один из сотрудников этой фирмы, их официально перевели на 0,1 ставки. Из-за этого белая месячная зарплата работника в среднем составила около 2000 рублей.
— Но при этом всё осталось то же самое: мы работаем пять дней в обычном режиме. Месяц уже в таком режиме отработали. Почему до января 2021 года? Никаких комментариев на этот счёт нам не дали. И по зарплате ничего не могут объяснить, — говорит сотрудник «САРМ».
По словам этого работника, средняя зарплата в компании до объявления в России режима самоизоляции составляла примерно 30–40 тысяч рублей. За первый месяц работы по официальному новому графику окончательный заработок вместе с доплатой «чёрными» оказался хоть и больше 2000 рублей, но меньше докоронавирусного примерно в 3 раза. Работы же, утверждает этот сотрудник, меньше не стало: почти все заказчики у «САРМ» — это государственные структуры, которые не прекращали свою деятельность во время объявленного в стране режима самоизоляции.
После сокращения зарплаты, по словам источника НГС, люди стали увольняться.
Странные приказы с 0,1 ставки, чёрную зарплату и увольнение сотрудников холдинга SWEB group подтвердила корреспонденту Екатерина Гавриш, которая работала в сметно-договорном отделе компании «САРМ» и уволилась оттуда несколько дней назад вместе со всем отделом, за исключением начальника.
— Да, у нас есть доказательства, что часть зарплаты выплачивалась в чёрную. У нас есть подписанная мотивация, где оговаривается полный размер зарплаты, и он отличается от того, который указан в трудовом договоре. Неофициальную часть нам выдавали наличными по платёжной ведомости. Нам ещё не выплатили часть зарплаты за январь — февраль — март. В марте собирали весь коллектив и обещали, что в конце апреля частями задолженность заплатят. Но тут наступил коронавирус и события начали развиваться по-другому. Мне лично должны в районе 35 тысяч. После 12 мая поток уволившихся был огромный: нас записывали на определённое время для увольнения. И люди начали уходить ещё в апреле. На всю группу компаний нас было порядка 180 человек, из которых где-то половина уволилась, — утверждает Екатерина Гавриш.
Чем занимается компания «САРМ» и кто её возглавляет
В компании «САРМ» оценивают рабочие места и производственные объекты, повышают квалификацию персонала и культуру безопасности, чтобы люди работали без рисков для жизни, здоровья и, соответственно, бизнеса. Иными словами, в «САРМ» изучают и продвигают охрану труда. На одном из своих сайтов владельцы «Службы аттестации рабочих мест» пояснили: цель их работы — в улучшении качества труда работников, чтобы повышать их мотивацию и лояльность и, как следствие, увеличивать производительность в компании заказчика.
Основные работники «САРМ», пояснил источник НГС, — это специалисты, которые выезжают на предприятия для проведения аттестации рабочих мест, а также те, кто потом оформляет необходимые документы в офисе или, как сейчас, на удалёнке.
«САРМ» входит в группу компаний, которые объединены федеральным брендом SWEB group. Основателем SWEB Group на сайте компании указан Вадим Середа. Как утверждается на сайте консалтинговой фирмы Evolution management, SWEB Group входит в тройку лидеров по объему предоставленных услуг в России в своей сфере.
В разговоре с корреспондентом НГС в приёмной «САРМ» заметили, что в их группу входит несколько юридических лиц, в том числе «Промышленный эксперт», Учебный центр «Профстандарт» и «СОУТ» («Служба оценки условий труда»). Все они зарегистрированы в Новосибирске. По данным системы «Контур.Фокус», директором ООО «САРМ» является Денис Бородин, а владельцем — Игорь Галезников, которому принадлежит 83%. Остальными 17% владеет Эльгиза Середа.
Короткий рабочий день, со слов уволившейся Екатерины Гавриш, вводился во всех фирмах холдинга SWEB group.
Игорь Анатольевич Галезников, Вадим Александрович Середа, Эльгиза Хамидовна Середа и Денис Викторович Бородин пересекаются в нескольких фирмах — как в роли учредителей, так и в роли директоров. Например, в ООО «СОУТ», по данным «Контур.Фокус», у Галезникова — 100%, а директором является Вадим Середа. В «Промышленном эксперте», как и в «САРМ», директор — Денис Бородин, а учредителями в равных долях указаны Игорь Галезников и Вадим Середа. В УЦ «Профстандарт» Бородин опять директор, а Вадим Середа — учредитель со 100% капитала.
Эльгиза Хамидовна Середа является единоличным учредителем компании «Альфа-Аттестация», директором которой считается Вадим Середа. Кем они приходятся друг другу, неизвестно, но в 2015 году, по данным «Контур.Фокуса», директором этого ООО числилась тоже Эльгиза Хамидовна, но с фамилией Мамадалиева. Впрочем, «Альфа-Аттестация», как пояснил корреспонденту сотрудник «САРМ», сейчас практически не функционирует. В «Контур.Фокусе» стоит отметка, что 3 февраля 2020 года в отношении этого юрлица введено наблюдение в деле о банкротстве.
Самым известным из всех этих руководителей является 39-летний Игорь Галезников. Он родился в Сузуне Новосибирской области, начинал заниматься бизнесом в Новосибирске, открыл здесь, как пишет сайт «Бизнес Молодость», несколько компаний по аренде спецтехники, в 2012 году организовал «САРМ», а позже перебрался в Москву. Сайт «Бизнес Молодость» называет Галезникова экспертом по тендерам, а сам он поясняет свою любовь к закупкам, в которых его компании участвуют по всей стране, так:
— Через тендеры удобно продавать и покупать. Благодаря отсутствию взаимодействия с отделами продаж и маркетинга цена закупки всегда ниже. Тендеры — это будущее экономики России и тренд, который только набирает обороты, ведь во многих тендерах на данный момент даже нет участников, поэтому их можно выигрывать по максимальной цене, — сообщил в 2017 году изданию «Бизнес Молодость» Игорь Галезников.
Раскрывая сведения о госзакупках, система «Контур.Фокус» сообщает, что только фирма «САРМ» за время существования с 2012 года заключила контрактов в разных регионах страны на сумму в 36 миллионов рублей. Среди её крупнейших заказчиков — «Росэнергоатом», РЖД, «Транснефть Надзор», федеральные и краевые больницы и другие госучреждения.
Как комментируют странный график руководители «САРМ» и SWEB group
Связаться с непосредственным директором ООО «САРМ» Денисом Бородиным корреспонденту НГС не удалось. Все телефоны переводились на секретаря Ирину, которая постоянно сообщала, что в офисе никого нет, все самоизолированы и с директором соединить она не может. Принимала звонки секретарь почти до 18:00, а не до 10:30, как было написано в приказе о новом режиме работы. В один из разговоров с корреспондентом НГС секретарь обмолвилась, что рабочий день у них длится до 17:30.
Вадим Середа, до которого удалось дозвониться, также не смог помочь связаться с Бородиным, посоветовав звонить в приёмную. Официально Середа к ООО «САРМ» отношения не имеет: он не входит в число руководителей этой фирмы. Позднее Середа, который представлен на некоторых сайтах как основатель SWEB group, перестал отвечать на телефонные звонки совсем, присылая в ответ СМС-сообщения, что находится на совещании.
Буквально в самом начале режима самоизоляции в стране Вадим Середа дал большое интервью «Деловому кварталу», в котором рассказал бизнесменам, что вопросы персонала в наступающей ситуации нужно решать гибко с использованием «мягких» схем.
Владельца 83% ООО «САРМ» Игоря Галезникова удалось найти в Москве, но после того, как он понял, чем интересуется корреспондент НГС, сразу открестился от этого юридического лица.
— Немножко странно, что вы мне звоните, потому что я не являюсь в данном случае учредителем этой компании. Я в другой компании, возможно, являюсь [учредителем]... Вы что-то путаете. Я не знаю… К сожалению, не могу говорить сейчас, — прервал короткий разговор Галезников и больше не отвечал на звонки.
Законны ли такие короткие рабочие дни и недели
Юрист Константин Зиновьев пояснил корреспонденту НГС, что подобный приказ и месячная зарплата в размере 2000 рублей не нарушают никаких законов при одном условии: сотрудники действительно работают 1,5 часа в день.
— Сложившаяся ситуация явно вызвана желанием сэкономить на налогах, и люди просто устроены на 0,1 ставки. Формального нарушения их прав нет, потому что устраиваться можно на ставку, на полставки, на четверть или даже на одну десятую ставки. И заработная плата будет выплачиваться пропорционально: исходя из того размера ставки, который есть. Поэтому зарплата в размере 1500–2000 рублей в месяц будет считаться нормальной. Но если люди фактически работают полный рабочий день, а остальную зарплату получают в конверте, то это прямое нарушение как трудового законодательства, так и налогового. Пока у нас сложная ситуация в экономике, в том числе связанная с коронавирусом, такое будет происходить всё чаще и чаще. Но эти нарушения можно выявить только в ходе налоговой проверки или проверки трудовой инспекции, — комментирует Константин Зиновьев.
Что случилось после написания статьи
Перед самой публикацией статьи пришёл ответ из компании «САРМ» на запрос редакции. Руководитель отдела персонала SWEB group Юлия Шабельник сообщила корреспонденту НГС, что режим сокращённого рабочего дня введён только в одной компании холдинга в связи с пандемией коронавируса. С 13 июля 2020 года очередным приказом директора этот режим продлевался по 12 января 2021 года.
— Ввиду того, что большая часть сотрудников не были согласны на введение режима сокращенного рабочего времени и с целью сохранения трудового коллектива, данный приказ не был введен в действие и был отменен. До введения в стране режима самоизоляции [в «САРМ»] работало 83 человека, на текущий момент в организации работает 73 человека, — прокомментировала Юлия Шабельник.
На дополнительный вопрос про чёрные зарплаты в SWEB group на момент публикации статьи не ответили.
Сотрудник компании «САРМ», у которого корреспондент НГС решил проверить информацию об отмене странного приказа, заметил, что рабочему коллективу пока это озвучено не было. Источник добавил: на днях всем работникам прислали личные дополнительные соглашения к трудовому договору, в которых предлагалось согласиться с разработанным новым графиком и 0,1 ставки. Этот режим вводился задним числом с 12 мая по 11 июня 2020 года. По дополнительному соглашению месячный оклад работника составит чуть более 2000 рублей без удержания НДФЛ.
Несколько уволившихся сотрудников SWEB group уже написали коллективные заявления в прокуратуру, трудовую и налоговую инспекцию с подробным описанием ситуации в холдинге и доказательствами получения неофициальной зарплаты. Копии документов сотрудники передали и в редакцию НГС. Из трудовой инспекции, уточнила Екатерина Гавриш, им уже ответили, что изданные ранее приказы нарушают трудовое законодательство.
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