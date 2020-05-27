Как сообщил корреспонденту НГС один из сотрудников этой фирмы, их официально перевели на 0,1 ставки. Из-за этого белая месячная зарплата работника в среднем составила около 2000 рублей.



— Но при этом всё осталось то же самое: мы работаем пять дней в обычном режиме. Месяц уже в таком режиме отработали. Почему до января 2021 года? Никаких комментариев на этот счёт нам не дали. И по зарплате ничего не могут объяснить, — говорит сотрудник «САРМ».



По словам этого работника, средняя зарплата в компании до объявления в России режима самоизоляции составляла примерно 30–40 тысяч рублей. За первый месяц работы по официальному новому графику окончательный заработок вместе с доплатой «чёрными» оказался хоть и больше 2000 рублей, но меньше докоронавирусного примерно в 3 раза. Работы же, утверждает этот сотрудник, меньше не стало: почти все заказчики у «САРМ» — это государственные структуры, которые не прекращали свою деятельность во время объявленного в стране режима самоизоляции.

После сокращения зарплаты, по словам источника НГС, люди стали увольняться.

