Пристёгиваться или нет? Изучаем видео ДТП, в котором женщина вылетела через окно машины

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня ДТП на аварийном перекрестке Фрунзе — Кошурникова — Красина, который уже попадал в наш рейтинг «самых глупых перекрестков». 19 мая там жёстко столкнулись Mazda Premacy и Suzuki Grand Vitara, пострадала женщина, вылетевшая из окна Premacy — она была не пристегнута ремнем безопасности. Подробнее, как всё произошло и почему нужно пристегиваться — в материале Дмитрия Косенко.
Регистратор автомобиля, который едет по улице Фрунзе, запечатлел это ДТП — Mazda Premacy приблизилась к перекрестку по улице Красина и попыталась проехать его прямо в правом ряду (левый ряд уходит налево, на Кошурникова). В этот момент на перекресток на высокой скорости вылетает кроссовер Suzuki Grand Vitara — происходит столкновение, из Mazda вылетает женщина и падает на проезжую часть (смотрите видео).
Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 19 мая в 17.30 автомобиль Mazda Premacy под управлением водителя 1987 г. р., трезвого, двигался по улице Красина со стороны улицы Гоголя и в пути следования возле дома Фрунзе, 71/1 совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1958 г. р., трезвого, который двигался по улице Кошурникова со стороны проспекта Дзержинского. Пострадала пассажирка Mazda, женщина 1969 г. р. — сотрясение головного мозга, рваная рана правого плеча. Виновен водитель Suzuki Grand Vitara — несоблюдение очередности проезда, возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель Mazda не нарушал ПДД (кроме не пристегнутого ремня у пассажира).
Вопрос вины в этой аварии действительно не обсуждается — водитель «Мазды» ехал на зеленый свет (для машин с Фрунзе в этот момент горит красный) и даже не мог избежать столкновения при всем желании — кроссовер «подбил» легковушку в заднюю часть.
Но правила водитель «Мазды» все-таки нарушил — не проконтролировал, пристегнуты ли ремнем безопасности его пассажиры. Женщина, вылетевшая в окно, как раз не была пристегнута — это и ее вина, и водителя.
Пункт 2.1.2 ПДД. Водитель механического транспортного средства обязан: при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.
Вполне вероятно, что оставшись в салоне автомобиля, пассажирка не получила бы таких травм, хотя всегда найдутся желающие порассуждать на тему того, насколько необходим ремень безопасности. В пример приводятся всякие счастливые случаи, когда человек вылетел из машины, и «остался жив, не сгорел» и так далее. Тем не менее, правила однозначно обязывают водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности, а статистика говорит о том, что ремни всё же спасают жизни и снижают тяжесть травм при авариях.