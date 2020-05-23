Пристёгиваться или нет? Изучаем видео ДТП, в котором женщина вылетела через окно машины

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 19 мая в 17.30 автомобиль Mazda Premacy под управлением водителя 1987 г. р., трезвого, двигался по улице Красина со стороны улицы Гоголя и в пути следования возле дома Фрунзе, 71/1 совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1958 г. р., трезвого, который двигался по улице Кошурникова со стороны проспекта Дзержинского. Пострадала пассажирка Mazda, женщина 1969 г. р. — сотрясение головного мозга, рваная рана правого плеча. Виновен водитель Suzuki Grand Vitara — несоблюдение очередности проезда, возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель Mazda не нарушал ПДД (кроме не пристегнутого ремня у пассажира).

Вопрос вины в этой аварии действительно не обсуждается — водитель «Мазды» ехал на зеленый свет (для машин с Фрунзе в этот момент горит красный) и даже не мог избежать столкновения при всем желании — кроссовер «подбил» легковушку в заднюю часть.

Но правила водитель «Мазды» все-таки нарушил — не проконтролировал, пристегнуты ли ремнем безопасности его пассажиры. Женщина, вылетевшая в окно, как раз не была пристегнута — это и ее вина, и водителя.