«Будто у людей две жизни, ей-богу». Как спасают новосибирцев с коронавирусом — репортаж из красной зоны

В «чистой» зоне

Главврач Лариса Владимировна торопливым шагом идёт по коридору больницы. Это по ТВ и в официальных пресс-релизах зону, где находятся больные с подтверждённым COVID-19, называют «красной». Для врачей она «грязная», потому что без защиты туда ну никак нельзя. Сейчас мы находимся в «чистой» — на дверях зелёные кружки, а это значит, что здесь можно быть и без костюмов.



— Лариса Владимировна, всё хорошо? — спрашивает кто-то из врачей, встречающихся нам в коридоре.



— Ещё не знаю, но вы все молодцы! — отвечает главврач, не сбавляя темпа.



Она заметно нервничает при виде меня и торопится показать оснащение больницы: «Чтобы вы уж знали наверняка, что у нас всего хватает». Первым делом мы заглядываем в небольшую комнату-склад, которая доверху завалена коробками «Здравмедтеха» с синими СИЗами. Дальше — комната отдыха с диваном и столом, на котором стоят контейнеры с едой. Врачи не приносят их из дома, обеды и ужины напрямую доставляют в больницу неравнодушные компании.