Почему переполнены госпитали и можно ли заразиться в больнице: 20 вопросов министру о ситуации в Новосибирске

— Почему не закрыли на карантин те медучреждения, где выявили заболевших врачей? Например, недавно проходила информация о более 10 заражённых в областной больнице, есть заболевшие и в 34-й... Существуют ли какие-то нормативы: сколько должно быть заболевших медиков, чтобы учреждение закрыли?



Константин Хальзов: Мы не раз уже закрывали отделения (ранее эта информация не подтверждалась — почитайте о вспышке в больнице, прим. ред.), в которых выявлялись определённое количество заболевших как пациентов, так и медицинских работников. Решение — нужно или не нужно закрывать отделение — принимала специальная комиссия. Где-то закрывали боксированное помещение, где-то закрывали отделение — каждый раз решение принималось индивидуально. Например, неоднократно закрывали первый роддом. Буквально три дня проводили необходимые исследования, тестировали персонал: если всё нормально — отмывали и дальше продолжали работать. И такие мероприятия мы проводим ежедневно. Вот если бы мы этого не делали, было бы плохо.

Почему некоторых умерших не включают в общую статистику

— Есть вопросы и по статистике умерших. Мы писали о нескольких людях, которые болели коронавирусом, но после смерти не попали в число официальных смертей от коронавирусной инфекции. Например, так было с умершим 53-летним музыкантом НОВАТа Павлом Бурковым. Почему так происходит?



Лариса Позднякова: Здесь нет ничего необычного. Патологоанатомический диагноз — это диагноз, который ставит патологоанатом после вскрытия. Дальше он проводит исследования, которые подтверждаются гистологическим материалом органов и тканей. Те пациенты, которые имели коронавирусную инфекцию, но не вошли в список смертей по основному диагнозу, не значит, что её куда-то дели. Чаще всего мы видим единичные случаи, когда люди не имели хронической сопутствующей патологии. Очень тяжело, непредсказуемо и иногда действительно с летальным исходом протекают случаи у тех людей, которые имеют целый букет хронических заболеваний. Это сердечно-сосудистые, сахарный диабет, хронические заболевания лёгких. На первое место всегда ставится тот диагноз, в результате которого произошёл летальный исход.

Если у этого человека был ещё и ковид, то он ставится на второе место. Там, где нет других причин, кроме коронавирусной инфекции, она ставится на первое место и идёт как причина смерти. А если у человека зафиксирована смерть от декомпенсации, ухудшения состояния по основному хроническому заболеванию, то на первое место ставится то заболевание, которое является непосредственно причиной смерти. У нас очень много пациентов с ишемической болезнью сердца, которые имеют коронавирусную пневмонию, у них на этом фоне был инфаркт, инсульт или острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая и привела к смерти. Поэтому постановку окончательных диагнозов решает не лечащий врач и не патологоанатом, который произвел исследование. Создана комиссия при Минздраве Новосибирской области, куда входят главные специалисты. Они собираются три раза в неделю, изучают все летальные исходы, обсуждают протоколы вскрытий и дальше выносят окончательное решение.



Константин Хальзов: Чтобы никто ничего не думал: сегодня все протоколы вскрытия выкладываются на единый федеральный портал в режиме реального времени, вплоть до того, что мы вносим туда и дневниковые записи о лечении, то есть это не просто фамилию написать. Этот портал подразумевает ведение полной истории болезни пациента. Более того, все пациенты, которые находятся в отделениях реанимации, встают на контроль центрального анестезиолога реанимационного центра, который находится в Москве и не просто консультирует, но ещё и проверяет терапию, тактику лечения.

Такая же работа проводится и по умершим: мы в обязательном порядке прикладываем все разборы, все гистологические исследования, которые проводились, протоколы вскрытий. Всё это оценивается федеральными органами. Такой масштабный, тотальный контроль проходит за пациентами, которые находятся в стационарах, поэтому мы показываем реальную картину, которая есть. Как правильно сказала Лариса Леонидовна, если смерть наступила не от ковида, он является лишь сопутствующим заболеванием, то указывается главный диагноз, а если смерть наступила от коронавируса, то указывается ковид.



«Отработаны все 287 жалоб»

— Что с доплатами сотрудникам медучреждений: все ли получили выплаты? Продолжают ли поступать жалобы от медиков? Как вы на них реагируете?

Константин Хальзов: Доплаты мы сделали все, я об этом уже говорил. Но федеральный центр сделал возможность, чтобы сотрудник любой медорганизации мог зайти через Госуслуги и задать вопрос. Это находится на контроле администрации президента. Все вопросы суммируются и направляются через губернатора. Каждый день мы получаем реестр именно по выплатам: на 21 мая (интервью проходило 22 мая - прим. ред.) мы получили 287 обращений от медицинских работников Новосибирской области.

Была сформирована специальная группа из 10 человек, которые обладают знаниями и могут пояснить по выплатам. Все 287 жалоб были отработаны. Они созвонились с каждым, поговорили. Если случай предполагает возможные доначисления, то запрашивается вся документация от руководителей медорганизаций. Если информация подтвердится — а таких случаев не так много — то в обязательном порядке всё будет доначислено.



Но ещё раз хочу сказать: в основном, это вопрос разъяснений. Люди говорят: «Я считаю, что обязан получить, почему мне не начислили?». Мы стараемся снять все недопонимания со стороны медицинских работников. По определённым случаям, допустим, по Искитиму, я на прошлой неделе направил туда своего заместителя, чтобы он встретился с сотрудниками скорой помощи, у которых были вопросы по размерам выплат. Поговорили, всем всё объяснили и вопросы сняли.



— Какие, в основном, аргументы звучат в этих жалобах? Например, медработники говорят, что больше часов работали или в чём проблема?



Константин Хальзов: Если сотрудник говорит, что отработал больше часов, то для этого есть специальный табель, который оформляется, заполняется. Я сказал руководителям на селекторе, что скоро выплаты за май, опять могут возникнуть такие же вопросы — составьте комиссию, возьмите туда руководителя профсоюзной организации, кого-то ещё, чтобы всё было коллегиально, открыто, проговорите с каждым: работал, не работал, расписался, что знает за что получает.

— У читателей есть вопрос к министру: сдавали ли вы тест на коронавирус, ведь вы часто контактируете с медиками?



Константин Хальзов: Я ежедневно контактирую с медиками. Лариса Леонидовна и вовсе практически каждое утро делает обход в «красной зоне», а после этого сразу приходит и со мной разговаривает. У меня много контактов с потенциально заражёнными людьми. Сдавал тест один раз — в самом начале. Было интересно: мог ли я переболеть в самом начале, когда ещё предполагали, что болели коронавирусом в январе-феврале. А сейчас уже, наверное, нет никакого смысла. Может быть, сдам на иммуноглобулины через какое-то время. Поэтому, конечно, каждый день мы, что называется, на передовой.

Когда всё закончится, и мы победим коронавирус?

— Когда ситуация с коронавирусом пойдёт на спад?



Лариса Позднякова: Нам, конечно, отрадно видеть, что в течение двух недель мы держимся примерно на одинаковых цифрах. Когда они пойдут на убыль, то мы будем понимать, что это плато. Хотя, безусловно, если мы смотрим по длительности эпидемии, которая проходила в Китае, в Италии, то мы, наверное, уже близки к тому, чтобы начать постепенное снижение.

— Как сейчас защитить себя от коронавируса? И как это делаете вы?



Лариса Позднякова: Сегодня нет специфической профилактики этой инфекции, поэтому все меры предосторожности просты и банальны, как и при других инфекциях, в том числе при гриппе. Главное, понимать, что сегодня есть бессимптомные носители, которые не знают о том, что носят вирус. Поэтому если мы едем в общественном транспорте или посещаем продуктовые магазины, то нужно обязательно быть самим в маске и, наверное, предъявлять требования другим людям, чтобы они находились в масках, потому что пока эпидситуация не позволяет нам снять эти ограничения.

Второе — всё зависит от иммунной системы каждого человека, поэтому нужен хороший крепкий сон, полноценное питание. Если вы чувствуете недомогание, то лучше остаться дома, проконсультироваться со специалистом и обязательно проводить дезинфекцию в тех местах, где вы находитесь.

Что еще почитать про коронавирус?

Журналист НГС Ксения Лысенко побывала в красной зоне, где лечат больных коронавирусом. Вместе с врачами она прошлась по отделению и посмотрела, в каких условиях лежат люди. И узнала, насколько тяжело приходится врачам. Репортаж читайте тут.

На этой неделе мы рассказали о переполненности двух больниц города — 25-й и 11-й. По словам пациентов и фельдшера скорой помощи, людей с подозрением на коронавирус размещают прямо в коридорах, где они дожидаются результатов тестирования.



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