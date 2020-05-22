90-е не вернутся никогда: чем жили подростки в конце прошлого века — читаем надписи на стенах

Глядя на то, какие открытия историки делают о жизни наших предков, невозможно не думать, какие же выводы они однажды сделают о нас. Правда, чаще всего мы об этом шутим, а не думаем серьёзно. Но вот 1990-е, казалось бы, были совсем недавно, а уже целое поколение выросло и уже с трудом себе представляет, как это — жить без соцсетей и не быть на связи круглосуточно. И вообще, большой вопрос, что из материального сможет рассказать потомкам о нашей с вами жизни, о чём мы тут грустим, чему радуемся, что любим. Зато о части новосибирских подростков конца прошлого века можно многое узнать по надписям на стенах перехода под Красным проспектом. Сейчас переход закрыт на ремонт. Совсем скоро надписи исчезнут, оставшись только на снимках фотографа НГС и в памяти тех, кто их делал.

