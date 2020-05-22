«Люди — идиоты». Впечатления новосибирца, который провел на карантине в Кемерово две недели

За последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в России чуть-чуть улучшилась. Это произошло из-за снижения количества заболевших COVID—19 в Москве. Тем не менее в регионах обстановка остается напряженной: коронавирус продолжает шагать по Сибири, каждые сутки его выявляют у сотен людей. Журналист и пиарщик Сергей Спицын за месяц побывал и в Кемерове, и в Новосибирске, поэтому знает ответ на вопрос, почему в сибирских землях стали чаще болеть COVID—19. Публикуем его авторскую колонку.



— В Кемерово приехал повидаться с родителями и помочь им с открытием дачного сезона. Я был готов к тому, что придется отсидеть два недели в самоизоляции по месту пребывания. На автовокзале новосибирских пассажиров встречала бригада полицейских и врачей, все были в масках. У нас переписали паспортные данные, вручили постановления о 14-дневном карантине и отправили отбывать срок.

