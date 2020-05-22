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Сергей Спицын

Журналист, пиарщик
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Сергей Спицын

Журналист, пиарщик

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«Люди — идиоты». Впечатления новосибирца, который провел на карантине в Кемерово две недели

Журналист и пиарщик Сергей Спицын — о непростой судьбе сознательного гражданина в эпоху пандемии

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Кафе и рестораны в Кемерово работают уже неделю

Кафе и рестораны в Кемерово работают уже неделю

За последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в России чуть-чуть улучшилась. Это произошло из-за снижения количества заболевших COVID—19 в Москве. Тем не менее в регионах обстановка остается напряженной: коронавирус продолжает шагать по Сибири, каждые сутки его выявляют у сотен людей. Журналист и пиарщик Сергей Спицын за месяц побывал и в Кемерове, и в Новосибирске, поэтому знает ответ на вопрос, почему в сибирских землях стали чаще болеть COVID—19. Публикуем его авторскую колонку.

— В Кемерово приехал повидаться с родителями и помочь им с открытием дачного сезона. Я был готов к тому, что придется отсидеть два недели в самоизоляции по месту пребывания. На автовокзале новосибирских пассажиров встречала бригада полицейских и врачей, все были в масках. У нас переписали паспортные данные, вручили постановления о 14-дневном карантине и отправили отбывать срок.

К моему удивлению, за две недели никто ни разу не позвонил и не удосужился спросить о моем самочувствии или уточнить местонахождение. Делая редкие вылазки в ближайший магазин, расположенный в разрешенных ста метрах, каждый раз оглядывался по сторонам, не притаился ли в кустах взвод полиции. Нет, моя персона совершенно никому не была интересна.

Заметил, что кемеровчане вообще настроены крайне индифферентно к пандемии. Создается ощущение, что они не смотрят телевизор, не читают газет и не серфят по интернету. Пока губернатор Сергей Цивилев вещает о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции, в «намордниках» ходит небольшая часть пенсионеров и упоротых вроде меня. Даже в ближайшем магазине на меня глядели, как на ненормального: часто я был единственным клиентом в маске, перчатках и очках. Сограждане крутили пальцем у виска, глядя на мои попытки соблюдать дистанцию и обходить тех, кто приближался с тележками и корзинами. А просьбы держаться подальше вообще вызывали нервную дрожь у некоторых граждан. К примеру…

Примерно так ходят все кемеровчане

Примерно так ходят все кемеровчане

«Я тебя, ****, уработаю», «Я чихну — и ты сдохнешь», «Ходи и оглядывайся» — это я услышал от бритоголового кемеровчанина, непреклонного в своем нежелании соблюдать полутораметровую дистанцию на кассе и носить маску. Затем я услышал призыв купить успокоительное в ближайшей аптеке, не поддаваться панике и размышления, что вообще коронавирус придумали Обама с Трампом с целью досадить россиянам. Спор в магазине закончился взаимными посылами в пешее эротическое путешествие и обвинениями в гомосексуальном образе жизни, а затем едва не перерос в драку...

На этой неделе в Кемерове случилось первое послабление. Цивилев позволил заведениям общепита открыть летние веранды, но при соблюдении определенных требований: использование одноразовых меню, наличие антисептиков у входа, расстановка столиков на расстоянии полутора метров, работа официантов в масках и перчатках. Но и здесь наблюдалось своеобразное отношение к постановлению. Одни кафе начисто проигнорировали губернатора и открыли часть внутреннего зала, поставив столики чуть ли впритык. У других была летняя веранда и перчатки с масками для обслуживающего персонала. Одноразовых меню я не увидел нигде. Третьи, видимо, вообще не были готовы к цивилевской милости и принялись сооружать веранды на второй день после постановления. В результате самым прилежным оказался «Макдональдс»: меня умилило, как администратор в маске и перчатках чуть ли не шагом вымеряла расстояние между столиками на улице. Правда, антисептиков там тоже не наблюдалось.

Закрытые летние веранды мало чем отличаются от внутренних помещений

Закрытые летние веранды мало чем отличаются от внутренних помещений

14 дней карантина и девять дней на даче пролетели быстро. Встал вопрос, как вернуться обратно в Новосибирск. Дело в том, что, согласно местному постановлению, жители региона не могут просто так покинуть Кузбасс, только по определенным причинам: к примеру, командировка, нужда в безотлагательной медицинской помощи. Де-факто я житель Новосибирска с 2013 года, но де-юре зарегистрирован в Кемерове. Вдобавок ко всему Цивилев отменил все межрегиональное железнодорожное и автобусное сообщение. Оставался только 35-минутный авиаперелет.

Но и здесь, как говорится, жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Никто в аэропорту не поинтересовался целью отбытия, как и не спросил у остальных 15 пассажиров, почему они без масок в месте массового скопления людей. Никто не измерял температуру, но это сделали после прилета в Толмачево. Сам Новосибирск встретил меня привычным раздолбайством: множеством людей без масок и полным ощущением того, что никакой эпидемии и полутора тысяч заболевших COVID-19 в больницах нет.

Официанты соблюдают новый эпидемиологический дресс-код

Официанты соблюдают новый эпидемиологический дресс-код

Конечно, все происходящее можно было бы объяснить простым изречением доктора Хауса: «Люди — идиоты». Но вина здесь коллективная. Легкомысленное отношение сограждан к ношению масок, 14-дневному карантину (меня многие убеждали, что можно беспрепятственно гулять и никакая полиция не приедет), социальной дистанции идет от отсутствия контроля за соблюдением этих правил. Губернатор ничего не запрещает, не обязывает, не грозит неизбежными штрафами и не говорит в своем выступлении, что ситуация критическая и мы оказались в эпицентре боевых действий. А что не запрещено — разрешено.

Как говорит телеведущий Александр Мясников, умрут те, кому это положено. Но мы этого не заметим, бабы ведь еще нарожают. Правда?

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    коронавирус в НовосибирскеКемеровообщепит
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