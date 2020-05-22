«Люди — идиоты». Впечатления новосибирца, который провел на карантине в Кемерово две недели

За последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в России чуть-чуть улучшилась. Это произошло из-за снижения количества заболевших COVID—19 в Москве. Тем не менее в регионах обстановка остается напряженной: коронавирус продолжает шагать по Сибири, каждые сутки его выявляют у сотен людей. Журналист и пиарщик Сергей Спицын за месяц побывал и в Кемерове, и в Новосибирске, поэтому знает ответ на вопрос, почему в сибирских землях стали чаще болеть COVID—19. Публикуем его авторскую колонку.
— В Кемерово приехал повидаться с родителями и помочь им с открытием дачного сезона. Я был готов к тому, что придется отсидеть два недели в самоизоляции по месту пребывания. На автовокзале новосибирских пассажиров встречала бригада полицейских и врачей, все были в масках. У нас переписали паспортные данные, вручили постановления о 14-дневном карантине и отправили отбывать срок.
К моему удивлению, за две недели никто ни разу не позвонил и не удосужился спросить о моем самочувствии или уточнить местонахождение. Делая редкие вылазки в ближайший магазин, расположенный в разрешенных ста метрах, каждый раз оглядывался по сторонам, не притаился ли в кустах взвод полиции. Нет, моя персона совершенно никому не была интересна.
Заметил, что кемеровчане вообще настроены крайне индифферентно к пандемии. Создается ощущение, что они не смотрят телевизор, не читают газет и не серфят по интернету. Пока губернатор Сергей Цивилев вещает о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции, в «намордниках» ходит небольшая часть пенсионеров и упоротых вроде меня. Даже в ближайшем магазине на меня глядели, как на ненормального: часто я был единственным клиентом в маске, перчатках и очках. Сограждане крутили пальцем у виска, глядя на мои попытки соблюдать дистанцию и обходить тех, кто приближался с тележками и корзинами. А просьбы держаться подальше вообще вызывали нервную дрожь у некоторых граждан. К примеру…
«Я тебя, ****, уработаю», «Я чихну — и ты сдохнешь», «Ходи и оглядывайся» — это я услышал от бритоголового кемеровчанина, непреклонного в своем нежелании соблюдать полутораметровую дистанцию на кассе и носить маску. Затем я услышал призыв купить успокоительное в ближайшей аптеке, не поддаваться панике и размышления, что вообще коронавирус придумали Обама с Трампом с целью досадить россиянам. Спор в магазине закончился взаимными посылами в пешее эротическое путешествие и обвинениями в гомосексуальном образе жизни, а затем едва не перерос в драку...
На этой неделе в Кемерове случилось первое послабление. Цивилев позволил заведениям общепита открыть летние веранды, но при соблюдении определенных требований: использование одноразовых меню, наличие антисептиков у входа, расстановка столиков на расстоянии полутора метров, работа официантов в масках и перчатках. Но и здесь наблюдалось своеобразное отношение к постановлению. Одни кафе начисто проигнорировали губернатора и открыли часть внутреннего зала, поставив столики чуть ли впритык. У других была летняя веранда и перчатки с масками для обслуживающего персонала. Одноразовых меню я не увидел нигде. Третьи, видимо, вообще не были готовы к цивилевской милости и принялись сооружать веранды на второй день после постановления. В результате самым прилежным оказался «Макдональдс»: меня умилило, как администратор в маске и перчатках чуть ли не шагом вымеряла расстояние между столиками на улице. Правда, антисептиков там тоже не наблюдалось.
14 дней карантина и девять дней на даче пролетели быстро. Встал вопрос, как вернуться обратно в Новосибирск. Дело в том, что, согласно местному постановлению, жители региона не могут просто так покинуть Кузбасс, только по определенным причинам: к примеру, командировка, нужда в безотлагательной медицинской помощи. Де-факто я житель Новосибирска с 2013 года, но де-юре зарегистрирован в Кемерове. Вдобавок ко всему Цивилев отменил все межрегиональное железнодорожное и автобусное сообщение. Оставался только 35-минутный авиаперелет.
Но и здесь, как говорится, жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Никто в аэропорту не поинтересовался целью отбытия, как и не спросил у остальных 15 пассажиров, почему они без масок в месте массового скопления людей. Никто не измерял температуру, но это сделали после прилета в Толмачево. Сам Новосибирск встретил меня привычным раздолбайством: множеством людей без масок и полным ощущением того, что никакой эпидемии и полутора тысяч заболевших COVID-19 в больницах нет.
Конечно, все происходящее можно было бы объяснить простым изречением доктора Хауса: «Люди — идиоты». Но вина здесь коллективная. Легкомысленное отношение сограждан к ношению масок, 14-дневному карантину (меня многие убеждали, что можно беспрепятственно гулять и никакая полиция не приедет), социальной дистанции идет от отсутствия контроля за соблюдением этих правил. Губернатор ничего не запрещает, не обязывает, не грозит неизбежными штрафами и не говорит в своем выступлении, что ситуация критическая и мы оказались в эпицентре боевых действий. А что не запрещено — разрешено.
Как говорит телеведущий Александр Мясников, умрут те, кому это положено. Но мы этого не заметим, бабы ведь еще нарожают. Правда?
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