О них не рассказывают в учебниках и почти не снимают фильмов, но эти истории достойны того, чтобы о них знали все. Каждую неделю мы собираем информацию о героях-красноармейцах, публикуем их по понедельникам на сайтах Сети городских порталов и в инстаграм-аккаунте «Первый фронтовой». Некоторыми из них делятся сами ветераны, другие рассказывают их родственники.
Его фото прославилось на весь мир
В армии Сергей Платов обучал будущих миномётчиков, но всегда стремился на фронт. Об этом он вместе с товарищем написал Ворошилову и вскоре оказался на передовой, в разведывательной роте. Боец участвовал в битве на Курской дуге, прошел с войсками
Снимок стал знаменитым и обошел весь мир. В
Отдала Родине девять сыновей, а с фронта вернулись только трое
Все знают волгоградскую Родину-мать, а вот памятник матери-героине, проводившей на фронт девять сыновей, известен немногим. Он расположен в Алексеевке, и у его есть конкретный прототип. Это Прасковья Володичкина, мать девяти сыновей, каждый из которых ушел на фронт. Овдовевшая в
Самый младший не успел попрощаться с матерью. Когда его эшелон проходил через Алексеевку, он успел только бросить короткое письмо: «Едем на фронт, подробности позже». Но позже ничего не было. Состав, в котором красноармеец ехал с сослуживцами, был разбит в прифронтовой полосе.
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Проводы на фронт четырех сыновей и похоронка, которая пришла на самого младшего, подкосили Прасковью Еремеевну. Сердце матери большой семьи остановилось
Уникальная история семьи Володичкиных стала широко известна только в
Памятник открыли 7 мая 1995 года. 5,5-метровая фигура матери окружена уходящим в небо клином из девяти бронзовых журавлей, каждый из которых — один из сыновей Прасковьи Володичкиной.
Первым получил орден Александра Невского
— День рождения и именины ваши отметил захватом семи немецких солдат. Теперь и на моем счету имеется запись по истреблению и захвату фрицев, да и не только живой силы, — сообщал Виктор Кусакин родственникам в одном из писем.
Призванный на фронт в 1941 году в возрасте 17 лет, он писал близким при первой возможности. Поначалу рассказывал, как быстро летит время, потом — о достижениях на передовой и наградах. Первым в части он получил орден Александра Невского, который вручали командирам за мужество и умелое управление подчиненными. В свой
— Вот мне уже 20 лет, только 20. А кажется, как много прожито на свете, а жизнь еще и не видал. Война на всё наложила свой отпечаток… Сейчас работаю в подразделении (вычеркнуто военной цензурой). Работа спокойнее, но опасная и кропотливая. Я за нее взялся с большим желанием. Да и вообще, где труднее и опаснее, там и я, — писал фронтовик.
26 июля 1944 года родители получили очередное письмо с фронта. Похоронку от командира части.
— Фашистская бомба вырвала боевого друга из наших рядов. С тяжелым чувством разделяю вместе с вами его утрату. Тяжело! Он поистине был патриотом своей любимой Родины, смелым и бесстрашным советским офицером. Спасибо за такого сына. Вашу просьбу я удовлетворил, передал его бойцам поподробней описать о нем, — писал командир
Позже полевая почта доставила родным солдата письмо от подчиненного Виктора Петра Проценко, в котором он подробно рассказал Кусакиным о смерти сына.
Получил похоронку на себя
На фронт Константин Попов попал в ноябре
— Немцы хотели прорвать наше окружение у Сталинграда, но ничего не вышло. Вторично нас бомбили пустыми зарядами, но мы выстояли, — писал в своих воспоминаниях ветеран. — По ночам было холодно, мороз до минус
Видео: Семён Громов / 72.RU
После Сталинграда Константина Попова вместе с полком отправили освобождать Орел, Курск, Брянск, Тулу, Харьков, Гомель. Пока фронтовик был на войне, его родным пришла похоронка.
— Ко всеобщей радости, он выжил и вернулся домой. Вторую похоронку на себя он получал уже сам — она пришла после возвращения домой. Обе папа сжег, — рассказала дочь Константина Попова Татьяна Тимофеева. — В
Освобождал Сталинград и Крым
19 декабря 1942 года 20-летний Василий Беспалов вместе со своей дивизией закрепился под Сталинградом. Той же ночью красноармейцы выбили немцев из восточной части хутора Нижне-Кумского. Позднее фашисты бросили десятки танков на освобождение хутора, но советские солдаты отбили атаку, дивизия перешла в наступление и захватила большую часть хутора.
Видео: Пётр Лукашин
— Я помню те слёзы на глазах, когда дедушка вспоминал об убитых и раненных в тех боях товарищах, об однополчанах, с которыми больше никогда не виделся, — говорит внучка ветерана Алина.
Также Василий Беспалов был непосредственным освободителем Крыма.
— 4 апреля 1944 года мы перешли в наступление по освобождению Крыма. Перекоп был сильно укреплён. Там мы задержались. Техники было немного, но всё равно постепенно теснили врага, — вспоминал ветеран. — Наступление было успешным, враг отступал. Наша дивизия пошла к Евпатории. Пришлось идти
Еще больше о подвигах фронтовика и его возвращении домой нам рассказали его дочь и внучка.
В 25 лет остался без зубов
Командир 296-го гвардейского стрелкового полка Сергей Оловянников в январе этого года он отметил свое
— Помню только постоянные болота и леса. Мы по ним ходили и финны, которые кричали: «Завалите "Катюшу"»! — вспоминает ветеран. — Многие лежали замороженные. Чтобы попасть в Австрию, мы прошли
Видео: Елена Жилинская
При освобождении Будапешта в апреле
В первом же бою убил фашиста
Георгий Михайлович попал на войну 20-летним парнем и уже в ноябре
— Вдруг передо мной появился немец с направленным на меня автоматом. Машинально я выбил из рук фашиста автомат и что есть силы ударил его по голове. Он упал. Вспомнив о заряженном карабине, прикончил немца. Подбежал капитан, поднял автомат, перезарядил его и вручил мне со словами: «На досуге научу пользоваться». Вот так я был «крещён» в первом бою, — рассказывал Георгий Михайлович.
Воспоминаниями фронтовика с нами поделился его внук. Здесь и про фашистов в женском тряпье, и о том, как мороз помогал красноармейцам, и о снаряде, который по счастливому случаю не убил героя, и о встрече Победы в освобождённом Берлине.
Ночами собирал самолеты
За всю войну у Ивана Громова четыре боевые награды: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». А служил он авиамехаником в авиаразведке. Обеспечил
— Бережно относится к сохранению материальной части и к содержанию её в полной боевой готовности. <…> Трудолюбив, в боевой обстановке вынослив, много вложил труда по обеспечению самолето-вылетов. В своей работе не знает усталости. Дисциплинирован и исполнителен, предан Нашей Советской Родине, — говорится в одном из приказов о награждении (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
После войны Иван Громов вернулся в Улан-Удэ с нуля поднимать стекольный завод. Там он познакомился с будущей женой, с которой прожил долгую жизнь. После смерти супруги почти потерял зрение, но жил один, старался сам справляться с бытом.
Уехал рыбачить, а Молотов объявил о войне
До Великой Отечественной Борис Иванов побывал на боях с Японией на Халхин-Голе и вернулся в родной Архангельск.
Он регулярно писал родным, но в 1942 году письма прекратились. Позже пришло извещение о том, что Борис Иванов пропал без вести. Его тело нашли только в
— Считалось, что у нас во всём порядок, все погибшие солдаты захоронены, все преданы земле. А там всё на поверхности лежало, копать не надо было. Мы шли — вокруг каски немецкие и русские, ружья, блиндажи, — вспоминает дочь фронтовика Любовь Бровина.
Бориса Васильевича нашли по медальону, в котором сохранилась информация о погибшем. При нём были личные вещи — ложка с инициалами и перочинный нож. Захоронили тело там же, в Мясном Бору, в братской могиле.
Воевал в трёх войнах
Война для Ивана Назарова началась раньше, чем для остальных. В
Мужчина не раз был в опасных передрягах. За свою службу получил медаль «За победу над Германией», «За победу над Японией», орден Отечественной войны
Когда все три войны остались позади, Иван Назаров вернулся домой, женился и завёл двоих детей. Он дожил почти до
Расчищал минные поля и отражал танковые атаки
Василий Порошин начал боевой путь с освобождения Белгорода, затем двинулся на Харьков, форсировал Днепр, участвовал в боях на Курской дуге, в наступательных сражениях
Во время освобождения города Луденец в Венгрии Василий Порошин под огнём противника разведал границы минных полей, после чего сапёры смогли расчистить проходы для танков. За эти бои фронтовик получил орден Отечественной войны
Победу Василий Петрович встретил в Австрии. За мужество и героизм его представили к званию Героя Советского Союза, но в итоге наградили орденом Красного Знамени. В родную деревню Усть-Логатку он вернулся в
— Измученный был, ордена на груди, пришёл из армии в обмотках, в военной форме, в пилотке. Его вызвали на учёт встать, он не поехал. Отдохнул маленько и пошёл на посевную работать в апреле
Всю войну носил письмо в гильзе
«Слушай! Кто бы ты ни был исполни мою просьбу. Я иду в бой и может быть буду убит. Сообщи о моей смерти по адресу: Сталинградская область, станица Клетская, улица Исполкомская, 15 Попову Прокофию Ивановичу. Это мой отец. Меня зовут Попов Евгений Прокофьевич. Прошу Вас исполните мою просьбу. Жму руку Вам неизвестный друг мой. 2 октября 1941 г» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
Это письмо Евгений Попов хранил в гильзе и ходил с ним в бой. Попов был журналистом, прошел войну в званиях от писаря до начальника штаба батальона.
Сообщать о смерти солдата не пришлось: с фронта он вернулся живым.
Трижды раненный и трижды контуженный дошёл от Казахстана до Берлина
19-летний Анатолий Готин начал службу в
Пока Анатолий воевал на фронте, его будущая любовь Антонида Аверьяновна Глухенько работала в тылу. Познакомилась пара в поезде, который после войны вёз их в Барнаул. Из вагона выходили уже вместе. У них родились пять сыновей. Анатолий Георгиевич умер в
Их сплотила война
Он был ярым коммунистом. Она украдкой бегала в церковь и всегда крестила его спину перед дорогой. Он воевал на фронте. Она трудилась в тылу. Иван Акимович и Ираида Александровна никогда не рассказывали о войне, но праздник
Внучка ветеранов, рассказавшая нам о них, говорит, что суровый нрав деда и любовь к военному порядку приводили в трепет не только близких, но и жителей посёлка Константиновского, где после войны он возглавлял милицию. Но сама она строгого характера не ощущала.
— Однажды, решив найти бумагу для рисования, я обнаружила в потайном месте его командирскую кожаную сумку. А в ней — пистолет, бумагу и химический карандаш, — вспоминает Людмила Антонова. — Конечно, мне казалось, что отсутствие нескольких листочков и карандаша никто не заметит. Никто и не заметил. Кроме него. Помню, что все в доме приготовились к буре, а он, прихрамывая, принес мне из кухни конфету и сказал тихо: «Раз в год и лопата стреляет».
С тех пор никто эту секретную сумку не находил.
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