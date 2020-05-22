«Верните нам обратно нашу спокойную жизнь!». 10 случайных разговоров с прохожими на улицах Новосибирска

Всю неделю журналист НГС Алёна Истомина разговаривала с прохожими в центре Новосибирска — самые интересные диалоги мы публиковали в онлайн-хронике, которую ведём каждый день (сегодняшнюю трансляцию читайте здесь). Одной пандемией беседа не ограничивалась — сибиряки рассказывали про планы на лето, личную жизнь, жаловались на отсутствие денег и хвалились знаниями, которые успели получить за время самоизоляции. Сегодня публикуем 10 диалогов, которые запомнились нам больше всего.
Оксана, фрилансер. Знает, кому страшен кризис
— Я сама на себя работаю — фрилансер, поэтому, в принципе, ситуация с работой для меня не поменялась. Но на самоизоляции, конечно, было тяжело. Я привыкла, что у меня с утра тренировки на свежем воздухе — бег или ещё что-то. Вот этого очень сильно не хватало. Получалось так, что ты сидишь весь день дома и работаешь с утра до ночи. Не было такого, что вышел, отвлёкся — потренировался, в кафе сходил и так далее. Зато на самоизоляции я прошла обучающий курс по монтажу видео, давно собиралась, но руки не доходили. Планы на лето? Работать.
— Не боитесь, что из-за пандемии в стране может случиться экономический кризис?
— Поскольку я предприниматель, да еще и фрилансер, то привыкла жить в условиях неопределённости. Я всегда ищу какие-то варианты заработка, если в моей сфере наблюдается какая-то просадка, то я могу получить дополнительное образование, новые навыки. Кризис страшен только для тех, кто не развивается и не делает каких-то попыток для того, чтобы исправить ситуацию.
Дарья, журналист. Не выходила из дома 1,5 месяца
— Я хоть и гуляю сейчас, но нахожусь на самоизоляции. Почему гуляю? Потому что сквер открыли, да и врачи советуют прогуливать лёгкие. Когда я прилетела из Германии, то две недели сидела на жёстком карантине с доставкой еды и просьбами к соседям принести нам что-то. Потом объявили самоизоляцию, мы также сидели дома и продолжали работать удалённо. То есть примерно полтора месяца практически никуда не выходили. Зато столько уборки переделано!
— За это время что-нибудь новое для себя изучили?
— Да, прочитала много книг, которые откладывала на потом. Также вновь научилась играть на пианино. Играла когда-то давно, потом навыки ушли. А на самоизоляции всё вспомнила. Помимо этого стала писать много статей и совершенствоваться в этом. А вообще, домашние дела никогда не заканчиваются. Когда сидишь на самоизоляции, то надо постоянно готовить завтраки, обеды, ужины...
— Как так получается, что на самоизоляции домашних дел больше, чем при обычном ритме жизни?
— Когда выходишь на работу, то думаешь: а потом я это сделаю, это помою, это постираю, это уберу. Всё откладываешь на выходные. А тут каждый день сидишь и смотришь: так, пыль, надо её вытереть. Ой, здесь полочку, здесь картину прибить. Всегда находится, что сделать. Без дела не сидим.
Антон, автостопщик. Путешествует вопреки коронавирусу
— В моей жизни ничего не поменялось, да я ничего и не заметил. Как катался автостопом, так и катаюсь. Сам я из Новокузнецка, в Новосибирск приехал по делам.
— Тяжело сейчас между городами ездить?
— Сейчас — нет. В половине городов сняли самоизоляцию. В некоторых, где посты стоят, на 14 дней надо на самоизоляцию в больницу ложиться. А если транзитом ехать и в сам город не заезжать, то можно не самоизолироваться.
— С чем связана ваша такая любовь к автостопу, если вас даже пандемия не может остановить?
— Я в 15 лет поехал на «Нашествие». И всё. Так и катаюсь. Ненавижу поезда. Путешествую, пишу сайты, веду блог. И музыкой ещё занимаюсь, — рассказал корреспонденту автостопщик Антон.
Ирина Михайловна, продавец сладостей. Рассказала о рухнувших заработках
— Видите, народу в метро совсем нет? Заработка нет, людей нет, денег у народа нет. На метро никто не ездит, метро пустое. Всё изменилось. Раньше в вагоне с трудом можно было найти свободное место, чтобы сесть, а сейчас заходишь — внутри пусто. Все пассажиры сидят, и то через одного. Естественно, у нас заработок сразу рухнул. Получаем примерно 30% от тех денег, что зарабатывали раньше. Работаю я с шести утра до семи вечера. Аренду вообще не можем вытянуть. Нечем платить. С чего платить, если за день выручки — тысяча-две рублей? Всё плохо. Верните нам обратно нашу спокойную жизнь!
— Как вы думаете, когда ситуация стабилизируется?
— Думаю, в сентябре всё должно закончиться. Пройдёт лето, всем надо будет в школу. В сентябре всё будет хорошо. А летом будем ещё выживать, — рассуждает пенсионерка.
Дарья, коммерческий директор. Уволилась накануне пандемии
Девушка уволилась ещё в январе — до начала пандемии коронавируса. Теперь она не может найти работу.
— Когда увольнялась, то не думала, что в мире возникнет такая ситуация. Сейчас из-за пандемии не могу найти работу. В марте немного поработала, но в итоге не получилось.
— А на что живёте?
— В марте немного денег заработала, на это сейчас и живу. Но на самом деле прям катастрофических проблем с работой у меня нет. Мне предлагали работу в Москве, но я не хочу уезжать из Новосибирска, здесь семья, дети, я здесь живу, родилась, не хочу в столицу ехать. Звонить — звонят по вакансиям, только ничего не предложили пока, кроме Москвы. Если в мае всё закончится, то в июне надо уже найти работу, иначе не на что будет жить.
Александр и Татьяна. Стали промышленными альпинистами из-за кризиса
Влюбленные сейчас работают промышленными альпинистами, а до коронавирусного кризиса Александр трудился электромонтажником, а Татьяна — парикмахером.
— Жизнь кардинально в худшую сторону поменялась из-за снижения доходов, — сетует Александр.
— Всё очень плохо, — кивает Татьяна.
— Доходы упали. Сейчас работаю промышленным альпинистом, а так — электромонтажником. На монтаже сейчас не особо платят, заказов нет, — продолжает парень.
— У меня всё то же самое. Я работаю парикмахером, а сейчас — промышленным альпинистом. Кардинально всё поменялось. В альпинизме просто работа есть, а это уже радует. Вон, видите, там верёвки висят. Мы моем окна, делаем всякие фасадные работы. Но сейчас конкретно занимаемся стекломоем. Если что-то нужно сделать наверху — мы там. Плачешь и лезешь, а что делать? Кредиты сами себя не заплатят, — грустно улыбается девушка.
— А я два месяца уже коммунальные платежи не плачу. Не могу и не плачу, — смеётся Александр.
Павел, официант. Продолжает работать и скучает по старой зарплате
Студент Павел планирует этим летом съездить домой в Казахстан. В Новосибирске он живёт уже пятый год, учится на энергетика. Работает официантом, по специальности работать ему ещё не довелось.
— Подождите, как вы сейчас официантом работаете, если всё закрыто?
— У нас типа магазин открыт, — объясняет Павел. — На вынос работаем. Зарплата меньше стала. Не получится уехать в Казахстан — отдохну здесь.
— А где здесь можно отдохнуть?
— Да дома посидеть. Я на самоизоляции не сидел, работа. Чем можно заняться дома? Сериалы, фильмы, саморазвитие. Язык подучить, чтение, в какой-то сфере для себя новой развиваться.
— Чего вам сейчас больше всего не хватает?
— Старой зарплаты, — смеётся Павел. — В кинотеатр ещё охота.
Константин, безработный. Переживает из-за армии
23-летний Константин сейчас переживает, что его могут забрать в военкомат. Он переехал в Новосибирск с Украины, сделал российское гражданство. На днях ему пришла повестка в армию.
— Это всё правильно, по закону, я бы не против, если бы всего хватало, — объясняет Константин. — Я с мамой приехал, она не работает. За квартиру, за еду кто будет платить? Мы комнату за семь тысяч снимаем, не считая коммуналки.
В планах у Константина — накопить денег, отправить маму назад на Украину. Сам ещё хочет подработать немного, а потом открыть свой бизнес.
Константин работал на заводе, когда началась пандемия коронавируса, у него заканчивался контракт, поэтому его не сократили, а просто не стали продлевать контракт, чтобы не платить деньги.
— Сейчас я с военкоматом вот вожусь и с пропиской надо разобраться, — объясняет Константин. — «Госуслуги» упали, я недели две пытался зайти на сайт и вот буквально вчера только смог зарегистрироваться. А там надо ещё каждому человеку отдельно зарегистрироваться. Мороки одни какие-то из-за этого.
Артём, издатель. Очень хочет улететь в Питер
Артём ждёт, когда можно будет улететь в Санкт-Петербург — в Питере сибиряк устроился работать по профессии — издателем, но началась пандемия коронавируса, и ему пришлось вернуться в Новосибирск. После окончания самоизоляции Артём планирует вернуться на эту работу.
— Чем Питер лучше Новосибирска?
— Менталитет, архитектура, размер, больше сфер деятельности, где можно себя показать.
— Чем питерцы отличаются от новосибирцев?
— Я когда прилетел назад в Новосибирск, то офигел от людей в спортивных костюмах. От того, что они ещё существуют и что люди могут стоять орать на улице. В Питере люди более развитые, с ними интересней общаться.
— Если не получится уехать в Питер, что будешь делать в Новосибирске?
— Работу искать. Я работал в общепите, но по образованию я — специалист издательского дела, редактура.
Ксения, айтишница. Умудрилась во время самоизоляции сменить работу (и успешно!)
— У меня трое детей, я боюсь перелётов, поэтому дальше Новосибирской области, максимум Алтая, ехать не планирую, — рассказывает сибирячка. — Работаю удалённо, если возникают какие-то проблемы, то приезжаю в офис. Кстати, за время самоизоляции я умудрилась сменить работу.
— Как так вышло?
— Устала на старой. У меня было очень много работы. И получалось, что я работаю вечерами и ночью, потому что работаю с Европой, и это стало плохо сказываться на семье. Детям тоже нужна мама. В зарплате я не потеряла со сменой работы.
— Вот сейчас в связи с ограничениями из-за самоизоляции по чему больше всего скучаете?
— По нормальному отдыху, чтобы можно было детей в парки водить. Сидеть на летниках в кафешках. Погуляли, сели, попили какао, перекусили, пошли дальше гулять.
— Так губернатор же разрешил гулять в парках!
— Все равно кругом очень много людей и немного боязно. Потому что непонятно, откуда можно подцепить вирус.
Недавно НГС спрашивал у новосибирцев, чего они боятся больше всего в эти непростые коронавирусные времена. Потерять работу? Заболеть? В опросе приняли участие несколько сотен человек. Самые популярные и интересные ответы можно прочитать здесь.