«Верните нам обратно нашу спокойную жизнь!». 10 случайных разговоров с прохожими на улицах Новосибирска

— Я сама на себя работаю — фрилансер, поэтому, в принципе, ситуация с работой для меня не поменялась. Но на самоизоляции, конечно, было тяжело. Я привыкла, что у меня с утра тренировки на свежем воздухе — бег или ещё что-то. Вот этого очень сильно не хватало. Получалось так, что ты сидишь весь день дома и работаешь с утра до ночи. Не было такого, что вышел, отвлёкся — потренировался, в кафе сходил и так далее. Зато на самоизоляции я прошла обучающий курс по монтажу видео, давно собиралась, но руки не доходили. Планы на лето? Работать.



— Не боитесь, что из-за пандемии в стране может случиться экономический кризис?



— Поскольку я предприниматель, да еще и фрилансер, то привыкла жить в условиях неопределённости. Я всегда ищу какие-то варианты заработка, если в моей сфере наблюдается какая-то просадка, то я могу получить дополнительное образование, новые навыки. Кризис страшен только для тех, кто не развивается и не делает каких-то попыток для того, чтобы исправить ситуацию.

Дарья, журналист. Не выходила из дома 1,5 месяца