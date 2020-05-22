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«Верните нам обратно нашу спокойную жизнь!». 10 случайных разговоров с прохожими на улицах Новосибирска

Всю неделю НГС общался с простыми новосибирцами. Про жизнь, работу, коронавирус, фильмы и не только

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Охотнее всего новосибирцы общались в парках

Охотнее всего новосибирцы общались в парках

Всю неделю журналист НГС Алёна Истомина разговаривала с прохожими в центре Новосибирска — самые интересные диалоги мы публиковали в онлайн-хронике, которую ведём каждый день (сегодняшнюю трансляцию читайте здесь). Одной пандемией беседа не ограничивалась — сибиряки рассказывали про планы на лето, личную жизнь, жаловались на отсутствие денег и хвалились знаниями, которые успели получить за время самоизоляции. Сегодня публикуем 10 диалогов, которые запомнились нам больше всего.

Оксана, фрилансер. Знает, кому страшен кризис

Оксана занимается производством своей линии одежды

Оксана занимается производством своей линии одежды

— Я сама на себя работаю — фрилансер, поэтому, в принципе, ситуация с работой для меня не поменялась. Но на самоизоляции, конечно, было тяжело. Я привыкла, что у меня с утра тренировки на свежем воздухе — бег или ещё что-то. Вот этого очень сильно не хватало. Получалось так, что ты сидишь весь день дома и работаешь с утра до ночи. Не было такого, что вышел, отвлёкся — потренировался, в кафе сходил и так далее. Зато на самоизоляции я прошла обучающий курс по монтажу видео, давно собиралась, но руки не доходили. Планы на лето? Работать.

— Не боитесь, что из-за пандемии в стране может случиться экономический кризис?

— Поскольку я предприниматель, да еще и фрилансер, то привыкла жить в условиях неопределённости. Я всегда ищу какие-то варианты заработка, если в моей сфере наблюдается какая-то просадка, то я могу получить дополнительное образование, новые навыки. Кризис страшен только для тех, кто не развивается и не делает каких-то попыток для того, чтобы исправить ситуацию.

Дарья, журналист. Не выходила из дома 1,5 месяца

На карантине Дарье не пришлось скучать&nbsp;

На карантине Дарье не пришлось скучать 

— Я хоть и гуляю сейчас, но нахожусь на самоизоляции. Почему гуляю? Потому что сквер открыли, да и врачи советуют прогуливать лёгкие. Когда я прилетела из Германии, то две недели сидела на жёстком карантине с доставкой еды и просьбами к соседям принести нам что-то. Потом объявили самоизоляцию, мы также сидели дома и продолжали работать удалённо. То есть примерно полтора месяца практически никуда не выходили. Зато столько уборки переделано!

— За это время что-нибудь новое для себя изучили?

— Да, прочитала много книг, которые откладывала на потом. Также вновь научилась играть на пианино. Играла когда-то давно, потом навыки ушли. А на самоизоляции всё вспомнила. Помимо этого стала писать много статей и совершенствоваться в этом. А вообще, домашние дела никогда не заканчиваются. Когда сидишь на самоизоляции, то надо постоянно готовить завтраки, обеды, ужины...

— Как так получается, что на самоизоляции домашних дел больше, чем при обычном ритме жизни?

— Когда выходишь на работу, то думаешь: а потом я это сделаю, это помою, это постираю, это уберу. Всё откладываешь на выходные. А тут каждый день сидишь и смотришь: так, пыль, надо её вытереть. Ой, здесь полочку, здесь картину прибить. Всегда находится, что сделать. Без дела не сидим.

Антон, автостопщик. Путешествует вопреки коронавирусу

Антон приехал в Новосибирск из Новокузнецка

Антон приехал в Новосибирск из Новокузнецка

— В моей жизни ничего не поменялось, да я ничего и не заметил. Как катался автостопом, так и катаюсь. Сам я из Новокузнецка, в Новосибирск приехал по делам.

— Тяжело сейчас между городами ездить?

— Сейчас — нет. В половине городов сняли самоизоляцию. В некоторых, где посты стоят, на 14 дней надо на самоизоляцию в больницу ложиться. А если транзитом ехать и в сам город не заезжать, то можно не самоизолироваться.

— С чем связана ваша такая любовь к автостопу, если вас даже пандемия не может остановить?

— Я в 15 лет поехал на «Нашествие». И всё. Так и катаюсь. Ненавижу поезда. Путешествую, пишу сайты, веду блог. И музыкой ещё занимаюсь, — рассказал корреспонденту автостопщик Антон.

Ирина Михайловна, продавец сладостей. Рассказала о рухнувших заработках

Ирина Михайловна работает с шести утра и до семи вечера

Ирина Михайловна работает с шести утра и до семи вечера

— Видите, народу в метро совсем нет? Заработка нет, людей нет, денег у народа нет. На метро никто не ездит, метро пустое. Всё изменилось. Раньше в вагоне с трудом можно было найти свободное место, чтобы сесть, а сейчас заходишь — внутри пусто. Все пассажиры сидят, и то через одного. Естественно, у нас заработок сразу рухнул. Получаем примерно 30% от тех денег, что зарабатывали раньше. Работаю я с шести утра до семи вечера. Аренду вообще не можем вытянуть. Нечем платить. С чего платить, если за день выручки — тысяча-две рублей? Всё плохо. Верните нам обратно нашу спокойную жизнь!

— Как вы думаете, когда ситуация стабилизируется?

— Думаю, в сентябре всё должно закончиться. Пройдёт лето, всем надо будет в школу. В сентябре всё будет хорошо. А летом будем ещё выживать, — рассуждает пенсионерка.

Дарья, коммерческий директор. Уволилась накануне пандемии

Из-за пандемии Дарья не может найти работу&nbsp;

Из-за пандемии Дарья не может найти работу 

Девушка уволилась ещё в январе — до начала пандемии коронавируса. Теперь она не может найти работу.

— Когда увольнялась, то не думала, что в мире возникнет такая ситуация. Сейчас из-за пандемии не могу найти работу. В марте немного поработала, но в итоге не получилось.

— А на что живёте?

— В марте немного денег заработала, на это сейчас и живу. Но на самом деле прям катастрофических проблем с работой у меня нет. Мне предлагали работу в Москве, но я не хочу уезжать из Новосибирска, здесь семья, дети, я здесь живу, родилась, не хочу в столицу ехать. Звонить — звонят по вакансиям, только ничего не предложили пока, кроме Москвы. Если в мае всё закончится, то в июне надо уже найти работу, иначе не на что будет жить.

Александр и Татьяна. Стали промышленными альпинистами из-за кризиса

Из-за пандемии Александру и Татьяне пришлось сменить профессию&nbsp;

Из-за пандемии Александру и Татьяне пришлось сменить профессию 

Влюбленные сейчас работают промышленными альпинистами, а до коронавирусного кризиса Александр трудился электромонтажником, а Татьяна — парикмахером.

— Жизнь кардинально в худшую сторону поменялась из-за снижения доходов, — сетует Александр.

— Всё очень плохо, — кивает Татьяна.

— Доходы упали. Сейчас работаю промышленным альпинистом, а так — электромонтажником. На монтаже сейчас не особо платят, заказов нет, — продолжает парень.

— У меня всё то же самое. Я работаю парикмахером, а сейчас — промышленным альпинистом. Кардинально всё поменялось. В альпинизме просто работа есть, а это уже радует. Вон, видите, там верёвки висят. Мы моем окна, делаем всякие фасадные работы. Но сейчас конкретно занимаемся стекломоем. Если что-то нужно сделать наверху — мы там. Плачешь и лезешь, а что делать? Кредиты сами себя не заплатят, — грустно улыбается девушка.

— А я два месяца уже коммунальные платежи не плачу. Не могу и не плачу, — смеётся Александр.

Павел, официант. Продолжает работать и скучает по старой зарплате

Павел уже пятый год живёт в Новосибирске&nbsp;

Павел уже пятый год живёт в Новосибирске 

Студент Павел планирует этим летом съездить домой в Казахстан. В Новосибирске он живёт уже пятый год, учится на энергетика. Работает официантом, по специальности работать ему ещё не довелось.

— Подождите, как вы сейчас официантом работаете, если всё закрыто?

— У нас типа магазин открыт, — объясняет Павел. — На вынос работаем. Зарплата меньше стала. Не получится уехать в Казахстан — отдохну здесь.

— А где здесь можно отдохнуть?

— Да дома посидеть. Я на самоизоляции не сидел, работа. Чем можно заняться дома? Сериалы, фильмы, саморазвитие. Язык подучить, чтение, в какой-то сфере для себя новой развиваться.

— Чего вам сейчас больше всего не хватает?

— Старой зарплаты, — смеётся Павел. — В кинотеатр ещё охота.

Константин, безработный. Переживает из-за армии

Из-за пандемии Константин остался без работы&nbsp;

Из-за пандемии Константин остался без работы 

23-летний Константин сейчас переживает, что его могут забрать в военкомат. Он переехал в Новосибирск с Украины, сделал российское гражданство. На днях ему пришла повестка в армию.

— Это всё правильно, по закону, я бы не против, если бы всего хватало, — объясняет Константин. — Я с мамой приехал, она не работает. За квартиру, за еду кто будет платить? Мы комнату за семь тысяч снимаем, не считая коммуналки.

В планах у Константина — накопить денег, отправить маму назад на Украину. Сам ещё хочет подработать немного, а потом открыть свой бизнес.

Константин работал на заводе, когда началась пандемия коронавируса, у него заканчивался контракт, поэтому его не сократили, а просто не стали продлевать контракт, чтобы не платить деньги.

— Сейчас я с военкоматом вот вожусь и с пропиской надо разобраться, — объясняет Константин. — «Госуслуги» упали, я недели две пытался зайти на сайт и вот буквально вчера только смог зарегистрироваться. А там надо ещё каждому человеку отдельно зарегистрироваться. Мороки одни какие-то из-за этого.

Артём, издатель. Очень хочет улететь в Питер

Артём вместе с приятельницей

Артём вместе с приятельницей

Артём ждёт, когда можно будет улететь в Санкт-Петербург — в Питере сибиряк устроился работать по профессии — издателем, но началась пандемия коронавируса, и ему пришлось вернуться в Новосибирск. После окончания самоизоляции Артём планирует вернуться на эту работу.

— Чем Питер лучше Новосибирска?

— Менталитет, архитектура, размер, больше сфер деятельности, где можно себя показать.

— Чем питерцы отличаются от новосибирцев?

— Я когда прилетел назад в Новосибирск, то офигел от людей в спортивных костюмах. От того, что они ещё существуют и что люди могут стоять орать на улице. В Питере люди более развитые, с ними интересней общаться.

— Если не получится уехать в Питер, что будешь делать в Новосибирске?

— Работу искать. Я работал в общепите, но по образованию я — специалист издательского дела, редактура.

Ксения, айтишница. Умудрилась во время самоизоляции сменить работу (и успешно!)

Сибирячка Ксения за время пандемии умудрилась сменить работу&nbsp;

Сибирячка Ксения за время пандемии умудрилась сменить работу 

— У меня трое детей, я боюсь перелётов, поэтому дальше Новосибирской области, максимум Алтая, ехать не планирую, — рассказывает сибирячка. — Работаю удалённо, если возникают какие-то проблемы, то приезжаю в офис. Кстати, за время самоизоляции я умудрилась сменить работу.

— Как так вышло?

— Устала на старой. У меня было очень много работы. И получалось, что я работаю вечерами и ночью, потому что работаю с Европой, и это стало плохо сказываться на семье. Детям тоже нужна мама. В зарплате я не потеряла со сменой работы.

— Вот сейчас в связи с ограничениями из-за самоизоляции по чему больше всего скучаете?

— По нормальному отдыху, чтобы можно было детей в парки водить. Сидеть на летниках в кафешках. Погуляли, сели, попили какао, перекусили, пошли дальше гулять.

— Так губернатор же разрешил гулять в парках!

— Все равно кругом очень много людей и немного боязно. Потому что непонятно, откуда можно подцепить вирус.

Недавно НГС спрашивал у новосибирцев, чего они боятся больше всего в эти непростые коронавирусные времена. Потерять работу? Заболеть? В опросе приняли участие несколько сотен человек. Самые популярные и интересные ответы можно прочитать здесь.

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