Невеста месяца: красотка-фельдшер ищет мужа, который будет совершать ради неё романтические поступки

Сибирячка работает фельдшером реанимационной бригады скорой медицинской помощи. Практически всё время она проводит на работе, а свободное — посвящает шестилетнему сыну Роману. Друзья считают Дарью романтичной девушкой, и это отчасти правда — она говорит, что хочет найти мужчину, который совершал бы ради неё поступки и был человеком слова. Корреспонденту НГС Дарья Лисова рассказала о своём разводе, взглядах на семью и почему для неё важен штамп в паспорте.
О мужчинах
— Мне нравятся ответственные мужчины, состоявшиеся (не путайте с состоятельными), которые уже знают чего хотят от жизни, и я даже готова помочь им этого добиваться. Мои друзья считают меня очень романтичной девушкой, поэтому хотелось бы, чтобы мужчина совершал поступки ради меня, был человеком слова. А вообще, я считаю, что главное — это искра между вами, и тогда без разницы, какого цвета волосы или глаза, какой рост.
Я считаю, что главное в мужчине — это потенциал, который я могу помочь развить. Материальных запросов у меня к мужчине высоких нет, главное, чтобы получал зарплату не меньше меня. Однако в свои 30 лет, имея опыт и ребёнка, не могу согласиться с утверждением, что с милым рай и в шалаше. Это актуально для молодежи, когда вы вместе всего добиваетесь и помогаете друг другу расти.
О разводе
— Я была в браке 5 лет. Мы разошлись, потому что были молоды и импульсивны. У обоих была тяжёлая работа — мой бывший муж служил в ОМОН и сутками не появлялся дома, как и я. Вместо того, чтобы наслаждаться друг другом в общие выходные, мы выясняли отношения. Сейчас, спустя время, я считаю такой график плюсом — есть время соскучиться друг по другу. На сегодняшний день мы общаемся крайне редко — один раз в месяц или два-три и только по поводу сына. У него, как он объяснил, новая семья, и он не успевает заниматься сыном.
О работе
— Моя работа как наркотик-адреналин, только благородный. Ничего не сравнится с чувством того, что ты кому-то помог или даже спас. Хотя времени на личную жизнь из-за нее остаётся катастрофически мало, у нас суточные смены. Я не забываю о семье, много свободного времени посвящаю сыну — мы любим гулять на природе, кататься на великах, ходить в зоопарк. И про себя всегда помню: без спорта и салона красоты — никуда.
О романах и свиданиях
— Последние серьезные отношения длились больше двух лет, я не очень хочу их комментировать, этот человек сейчас находится в Сирии. Могу сказать лишь одно — он снял с меня розовые очки, в которых я бы и хотела оставаться. Последний раз на свидании была два месяца назад.
Ни один мужчина, который за мной ухаживал после развода, не считал наличие у меня ребенка проблемой. Хорошо, что иные мне не встречались. Я никогда не скрывала, что у меня есть сын, ведь он моя главная гордость. Искренне считаю, что если полюбят меня, то и моего ребенка тоже. Может быть, я просто не привлекаю других мужчин, потому что сама никогда не проявляю явную инициативу в знакомстве (есть другие женские хитрости).
О знакомствах
— Я думаю, что познакомиться можно где угодно: в парках, магазинах, кафе, кроме вызова на работе (хотя попытки были, и не раз). На работе я в первую очередь доктор, и мои мысли заняты другим. Не знакомлюсь в соцсетях — кроме красивых слов там я ничего не вижу от мужчины.
О замужестве
— Я бы хотела еще раз выйти замуж, но это не самое главное в жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы у моего сына были братишки или сестрёнки, как родные, так и нет. Штамп в паспорте для меня важен, я так воспитана, и считаю неуважением жить с женщиной и растить детей без официальных отношений. Но каждому свое, я никого не осуждаю.
О взглядах на семью
— Модель отношений, где женщина в роли домохозяйки, привлекательна, особенно после очень тяжелых смен. Но я уже не уверена, что смогу чувствовать себя комфортно в таких отношениях, потому что очень люблю свою работу.
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