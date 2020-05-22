Невеста месяца: красотка-фельдшер ищет мужа, который будет совершать ради неё романтические поступки

Сибирячка работает фельдшером реанимационной бригады скорой медицинской помощи. Практически всё время она проводит на работе, а свободное — посвящает шестилетнему сыну Роману. Друзья считают Дарью романтичной девушкой, и это отчасти правда — она говорит, что хочет найти мужчину, который совершал бы ради неё поступки и был человеком слова. Корреспонденту НГС Дарья Лисова рассказала о своём разводе, взглядах на семью и почему для неё важен штамп в паспорте.



О мужчинах

— Мне нравятся ответственные мужчины, состоявшиеся (не путайте с состоятельными), которые уже знают чего хотят от жизни, и я даже готова помочь им этого добиваться. Мои друзья считают меня очень романтичной девушкой, поэтому хотелось бы, чтобы мужчина совершал поступки ради меня, был человеком слова. А вообще, я считаю, что главное — это искра между вами, и тогда без разницы, какого цвета волосы или глаза, какой рост.