Делал метровый корабль, но кружок закрыли



Корреспондент НГС звонит школьнику Леониду Баляну, чтобы обсудить пруд, который он построил на даче. Раздаётся серьёзный голос:



— А разве у нас звонок не на четыре? Я сейчас немного занят. Лучше перезвоните попозже, пожалуйста.



Сразу складывается ощущение, что у 14-летнего школьника из гимназии «Горностай» ко всему деловой подход.



Лёня заканчивает седьмой класс, но, как и все школьники, в этом году оказался на самоизоляции без занятий в школе. Перестал работать Клуб юных техников (КЮТ) и яхт-клуб, где он занимался, а практико-ориентированный учебный проект в школе сдать нужно. Такие проекты детей просят делать каждый год — тему и руководителя они выбирают сами.



— Дело в том, что меня основательно прижали по проекту. Проект не готов и не может быть готов, потому что кружок, где я его делал, закрылся. Изначально я делал сторожевой корабль проекта 1135, проще говоря, «Буревестник». Это один из крутых советских кораблей, потому что многое в своё время опередил. Он должен был быть масштабом 1 к 100. Модель была размером 1 метр 23 сантиметра. Понимаете, да, что оригинальчик был бы 123 метра в длину. Проект был на завершающей стадии, мы уже почти всё там доделали, но КЮТ закрылся, — объясняет Лёня.

