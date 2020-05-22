Карантин иногда приносит полезные результаты. Оказавшись на самоизоляции без занятий в Клубе юных техников и яхтенного спорта, семиклассник Леонид Балян решил сделать на даче пруд. И у него получился впечатляющий результат — водоём цвета, как на Мальдивах. Пруд он сделал для зачёта в школе — каждый год он и его одноклассниками сдают практико-ориентированные проекты. Журналист НГС Елена Гурьянова узнала у Леонида, как он строил пруд и сколько времени и денег на это ушло. Пусть его пример станет для вас вдохновением на самоизоляции.
Делал метровый корабль, но кружок закрыли
Корреспондент НГС звонит школьнику Леониду Баляну, чтобы обсудить пруд, который он построил на даче. Раздаётся серьёзный голос:
— А разве у нас звонок не на четыре? Я сейчас немного занят. Лучше перезвоните попозже, пожалуйста.
Сразу складывается ощущение, что у 14-летнего школьника из гимназии «Горностай» ко всему деловой подход.
Лёня заканчивает седьмой класс, но, как и все школьники, в этом году оказался на самоизоляции без занятий в школе. Перестал работать Клуб юных техников (КЮТ) и яхт-клуб, где он занимался, а практико-ориентированный учебный проект в школе сдать нужно. Такие проекты детей просят делать каждый год — тему и руководителя они выбирают сами.
— Дело в том, что меня основательно прижали по проекту. Проект не готов и не может быть готов, потому что кружок, где я его делал, закрылся. Изначально я делал сторожевой корабль проекта 1135, проще говоря, «Буревестник». Это один из крутых советских кораблей, потому что многое в своё время опередил. Он должен был быть масштабом 1 к 100. Модель была размером 1 метр 23 сантиметра. Понимаете, да, что оригинальчик был бы 123 метра в длину. Проект был на завершающей стадии, мы уже почти всё там доделали, но КЮТ закрылся, — объясняет Лёня.
Как и из чего Лёня делал пруд
И тогда школьник вспомнил про недоделанный пруд на даче, который он начал делать ещё 3 года назад. Лёня успел выкопать котлован, но дальше работы не пошли — его свободное время занял яхтенный спорт. Но закрывшиеся кружки натолкнули на мысль вернуться к строительству собственного пруда.
— Яма на даче есть, а дальнейшего продвижения идеи нет. И я, посоветовавшись с мамой, решил, что негоже оставлять тему незаконченной, и поэтому решили взяться именно за это, — говорит Леонид.
Пруд получился размером примерно 5 на 3,5 метра и глубиной около 1,5 метров.
— Сначала копали лопатой, потом делали бортики. Выгребли то, что не нужно, немного посыпали песком, хотя это было лишнее, как я выяснил позже, и начали застилать укрывным материалом. То есть не мембраной, не плёнкой, а укрывным материалом — его называют подложкой. Подложка предохраняет пленку от повреждений из-за неровностей почвы и увеличивает её долгожительство.
Мы не сильно промаялись с подложкой, но с плёнкой были проблемки. В Академгородке её нет, нужно было ехать или в Искитим, или на ОбьГЭС. Есть варианты на улице Ватутина, но там цены вынь да положь — 11 тысяч за тот размер, который мне нужен. А у нас ограничение было 5 тысяч рублей. В итоге подложку купили за тысячу с лишним в «Колорлоне» и нашли вариант укрывного материала — плотный баннер 6 на 8 метров. В итоге получилось 3,5 тысячи за баннер и чуть больше тысячи за подложку, — описал Лёня.
Пруд получился нежно-голубого цвета — как море на Мальдивах. По словам подростка, солнечные снимки получились из-за погоды, сейчас пруд выглядит немного по-другому, потому что зацвёл без фильтрации. Эту проблему он будет решать в ближайшее время.
Как украшали пруд
Чтобы застелить края пруда и украсить его, Лёня и родители стали искать камни.
— Тратить деньги на камни не хотелось, потому что камней и так много. А ехать за ними на Алтай, где больше всего камней, нельзя. Решили поискать по участку. Дело в том, что весной дороги к нашим участкам размывает, и мы постоянно гредируем участки сланцем. А сланец — это достаточно плоский, но широкий камень. Его структура не крепкая, но подходит для нашего пруда.
Мы нашли сланца на две стороны пруда из четырех. Одну сторону выложили полностью — это сторона около забора. Посадили там парочку растений. Поэтому одна сторона у нас полностью облагорожена. Со второй стороны было посложнее, потому что укрывного материала полностью не хватило. Обошлись чистым выкладыванием камней, — поделился Лёня.
Что осталось сделать
Пока пруд ещё не закончен — вокруг высадят цветы и другие растения.
— Летом мы рядом бассейн устанавливаем. Как раз недавно установили. И там есть место, чтобы посидеть, что-нибудь пожарить и полюбоваться на пруд. Хотим, чтобы дальняя сторона была в цветах, а ближняя не мешала обзору. Поэтому две дальние стороны мы решили сделать клумбами, а к остальным подвести дорожки, чтобы было легко заходить в пруд, — объясняет Лёня.
Также в его планах найти фильтр-насос, чтобы чистить воду. В сам пруд семья запустит рыбок, а купаться в нём не планирует, потому что им хватает небольшого разборного бассейна.
Сколько времени и денег потратили
Строить пруд начали 1 мая и примерно к 10 числу уже закончили — долго работать не пришлось, потому что основная яма уже была вырыта. На материалы потратили 4 500 рублей, с учётом потраченных денег на бензин, уложились в заложенный бюджет — 5 000. Фильтр-насос Леониду отдадут родственники, которым он сейчас не нужен.
Когда корреспондент НГС в беседе с Лёней выразила надежду, что его пример вдохновит других подростков с пользой проводить время на самоизоляции, школьник ответил:
— Вы современных подростков, видимо, плохо знаете. Их вдохновляют только компьютерные игры, ну и собаки. Правда, меня тоже занимают компьютерные игры, — улыбнулся Лёня.
Другие проекты Лёни: «Как стать миллионером»
По словам Гаяне Балян, мамы Леонида, школьные практико-ориентированные проекты — боль для многих. Дети и родители выкручиваются, как могут.
— Кстати, в первом классе Лёню заботила тема — как стать миллионером. Мы делали проект на эту тему. Тем более, что я тоже не знала ответ на этот вопрос, — смеётся Гаяне Балян. — Мы провели опрос детей, учителей и взрослых (моих друзей и знакомых, кто, на мой взгляд, существенно преуспел финансово). Детей мы опрашивали на тему, кого они считают богатым, что является показателем. Большинство уверенно считает, что крутая машина и одежда — признак богатства. А те, кто состоятельны, наоборот, что реально состоятельные люди могут быть «незаметны» в общепринятом смысле.
Что ещё необычного делают дети
Мы писали о том, как сибирячка по заказу занятых родителей мастерит поделки для детсада — часть работ делает её сын и зарабатывает на этом. Другая новосибирская семья сделала камин на конкурс поделок — в детский сад его привезли на грузовике.
Возможно, самый прославленный ребёнок Новосибирска — Лёня Шиловский. Когда ему было 3 года, он выиграл шоу «Минута Славы» на Первом канале. Почему — читайте в нашем репортаже.
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