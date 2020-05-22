Мы уже рассказывали о том, как просел рынок новых автомобилей — за апрель новосибирцы купили всего 900 новых машин, на 49,4% меньше чем в прошлом апреле. Вдвое сжался и вторичный рынок: и люди стали меньше покупать, и количество предложений снизилось. В этих условиях нынешний весенний сезон можно назвать выгодным скорее для покупателей — на вялом рынке всегда есть возможность выбить себе скидку, больше чем обычно. Подробности в материале НГС.
По данным аналитического агентства «Автостат», за апрель в Новосибирске и области было перепродано 6758 подержанных машин, это существенно меньше, чем в марте (10 573 штуки) и практически вдвое меньше, чем в прошлом апреле (12 109 штук). Значительно просели Toyota, Nissan, Lada, KIA — разбивку по маркам авто смотрите на инфографике.
По оценка управляющего компании «РДМ-Импорт» (продажа и ремонт авто с пробегом) Алексея Мазура, продажи машин в их компании снизились на 25–30%.
— Меньше, конечно, продали, чем в том же марте, на одну треть даже, наверное. Сейчас упор на обмен в меньшую стоимость, допустим, у человека машина за миллион, он едет меняться на машину за 500 тысяч, чтобы доплата была, — отмечает эксперт.
По словам частных перекупщиков, практически до нуля сжалась часть рынка, состоящая из машин, которые покупались ими в Москве или Санкт-Петербурге. Поэтому перепродают местный товар.
— Сейчас машин мало, в Москву никто не ездит. Многие просто перестали ездить за машинами. Покупаем то, что продается здесь, — говорит Евгений, который занимался перегонами авто.
В условиях малой активности на вторичном рынке нынешнее время может быть выгодно как раз для покупателей — многие собственники машин и даже перекупщики готовы пойти на существенную скидку, понимая, что надолго могут «зависнуть» со своим товаром.
— Процентов 5–10 в зависимости от стоимости машины. Если она дорогая, то процентов 5, если дешевле, то 10. Если машина дорогая, 10 процентов — это, получается, большая сумма, 100 тысяч с миллиона. А 50 тысяч с миллиона реально иногда сторговать, — объясняет Алексей Мазур.
Просто так хорошую сумму не сторговать, нужно искать в автомобиле недочеты и упирать на них, даже если в целом вам машина нравится и вы уже готовы за нее расплатиться.
— Обязательно нужно ехать к профессионалам, проверять машину, это будет аргумент для торга. Без заезда на специализированный сервис, где могут точно сказать по ходовой части и так далее, не будет аргументов для торга. А когда заедешь, практически на каждой машине есть недочеты, на которые аргументированно скидку просить, — советует Алексей Мазур.
— Не всегда это на деле работает, торговаться тоже надо уметь — надо смотреть на человека, на ситуацию. Если хорошая машина, на неё сделают 5 тысяч скидку и будь доволен. На машины, у которых нет замечаний, практически не торгуются — если ты приехал и не купил, значит приедет второй и заберет. На плохие машины да, хорошие скидки, — заключает перекупщик Евгений.