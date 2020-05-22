Мы уже рассказывали о том, как просел рынок новых автомобилей — за апрель новосибирцы купили всего 900 новых машин, на 49,4% меньше чем в прошлом апреле. Вдвое сжался и вторичный рынок: и люди стали меньше покупать, и количество предложений снизилось. В этих условиях нынешний весенний сезон можно назвать выгодным скорее для покупателей — на вялом рынке всегда есть возможность выбить себе скидку, больше чем обычно. Подробности в материале НГС.

По данным аналитического агентства «Автостат», за апрель в Новосибирске и области было перепродано 6758 подержанных машин, это существенно меньше, чем в марте (10 573 штуки) и практически вдвое меньше, чем в прошлом апреле (12 109 штук). Значительно просели Toyota, Nissan, Lada, KIA — разбивку по маркам авто смотрите на инфографике.