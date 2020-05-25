Золотой рейс: красотка-пилот придумала необычный бизнес — она продает людям самолеты по цене ужина в ресторане

Вся семья Валентины Ульяновской связана с авиацией — про себя девушка говорит, что она пилот в пятом поколении. Сибирячка шесть лет училась на авиационного инженера, а после еще несколько на частного пилота. Сейчас Валентина летает для души, а страсть к самолётам проявилась у нее совершенно в ином виде: девушка изготавливает точные мини-копии моделей самолётов из золота, серебра и других металлов. Мы попросили Валентину рассказать подробнее про ее необычное хобби.

