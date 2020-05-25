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Золотой рейс: красотка-пилот придумала необычный бизнес — она продает людям самолеты по цене ужина в ресторане

Карманные модели пользуются популярностью, а технологию их изготовления сибирячка держит в секрете

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Валентине 26 лет

Валентине 26 лет

Вся семья Валентины Ульяновской связана с авиацией — про себя девушка говорит, что она пилот в пятом поколении. Сибирячка шесть лет училась на авиационного инженера, а после еще несколько на частного пилота. Сейчас Валентина летает для души, а страсть к самолётам проявилась у нее совершенно в ином виде: девушка изготавливает точные мини-копии моделей самолётов из золота, серебра и других металлов. Мы попросили Валентину рассказать подробнее про ее необычное хобби.

Вся семья Валентины работает в авиации

Вся семья Валентины работает в авиации

— Идея изготавливать мини-копии моделей самолётов появилась у меня, когда я училась на первом курсе магистратуры. Мне хотелось, чтобы частичка неба всегда была со мной, — рассказывает Валентина. У девушки есть небольшая команда единомышленников, с которыми они вместе трудятся над авиа-моделями — изготавливают брелоки, броши, серьги, кольца, подвески. Берут и индивидуальные заказы.

Мини-самолёты изготавливаются из золота, серебра и других металлов

Мини-самолёты изготавливаются из золота, серебра и других металлов

Валентина работает с ювелирами. Бывают индивидуальные случаи, когда ей могут принести семейное золото и серебро на переплав, но это редко. Со слов мастерицы, за один день можно изготовить около 25–30 моделей самолётов — это кропотливая ручная работа, для которой требуется много терпения. Технику изготовления девушка держит в секрете.

На заказ Валентина изготавливает серьги, кольца, броши, подвески, брелоки

На заказ Валентина изготавливает серьги, кольца, броши, подвески, брелоки

В личной коллекции Валентины есть все модели, остальные она дарит близким или продает, стоимость зависит от сложности изделия: средняя цена 1300–1500 рублей. Самая дорогая модель стоила 12 000 рублей. Заработок такое хобби приносит пока небольшой — в среднем около 40 000 рублей.

Сложнее всего изготавливать бипланы — там много деталей и обработки

Сложнее всего изготавливать бипланы — там много деталей и обработки

Валентина берется за изготовление таких моделей, как Ан-28, Ан-30, Ан-148, ТВС-2МС, ТВС-2ТДС, Ил-18, «Харриер», «Спитфайр», «Ланкастер», Боинг-747, Боинг-637, Боинг-637 (маленький), S7 (цветной 737) и Л-39.

За сутки можно изготовить максимум 25 изделий&nbsp;

За сутки можно изготовить максимум 25 изделий 

Например, вот эту модель Валентина ласково называет «утёнок» —&nbsp;Су-34. Она выполнена из серебра, вес 3,3 грамма, габариты 28х20 мм

Например, вот эту модель Валентина ласково называет «утёнок» — Су-34. Она выполнена из серебра, вес 3,3 грамма, габариты 28х20 мм

Это Су-15ТМ, тоже из серебра, весом 3,5 грамма, по габаритам — больше предыдущей: 32х16 мм

Это Су-15ТМ, тоже из серебра, весом 3,5 грамма, по габаритам — больше предыдущей: 32х16 мм

На сегодняшний день Валентина изготовила уже около 150 моделей — каждый мини-самолёт любит по-своему. Девушка говорит, что в работе и в небе ей нравится ощущение свободы. За свою практику она успела поработать инженером на заводе и полетать на таких моделях, как А-22, Harmony, Cessna 172, Piper, мотопланер Pipistrel Taurus. Валентина называет себя рисковым человеком и говорит, что риски присутствуют в любой сфере, просто нужно научиться с ними работать.

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