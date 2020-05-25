Золотой рейс: красотка-пилот придумала необычный бизнес — она продает людям самолеты по цене ужина в ресторане

Вся семья Валентины Ульяновской связана с авиацией — про себя девушка говорит, что она пилот в пятом поколении. Сибирячка шесть лет училась на авиационного инженера, а после еще несколько на частного пилота. Сейчас Валентина летает для души, а страсть к самолётам проявилась у нее совершенно в ином виде: девушка изготавливает точные мини-копии моделей самолётов из золота, серебра и других металлов. Мы попросили Валентину рассказать подробнее про ее необычное хобби.
— Идея изготавливать мини-копии моделей самолётов появилась у меня, когда я училась на первом курсе магистратуры. Мне хотелось, чтобы частичка неба всегда была со мной, — рассказывает Валентина. У девушки есть небольшая команда единомышленников, с которыми они вместе трудятся над авиа-моделями — изготавливают брелоки, броши, серьги, кольца, подвески. Берут и индивидуальные заказы.
Валентина работает с ювелирами. Бывают индивидуальные случаи, когда ей могут принести семейное золото и серебро на переплав, но это редко. Со слов мастерицы, за один день можно изготовить около 25–30 моделей самолётов — это кропотливая ручная работа, для которой требуется много терпения. Технику изготовления девушка держит в секрете.
В личной коллекции Валентины есть все модели, остальные она дарит близким или продает, стоимость зависит от сложности изделия: средняя цена 1300–1500 рублей. Самая дорогая модель стоила
Валентина берется за изготовление таких моделей, как Ан-28, Ан-30, Ан-148, ТВС-2МС, ТВС-2ТДС, Ил-18, «Харриер», «Спитфайр», «Ланкастер», Боинг-747, Боинг-637, Боинг-637 (маленький), S7 (цветной 737) и Л-39.
На сегодняшний день Валентина изготовила уже около 150 моделей — каждый мини-самолёт любит по-своему. Девушка говорит, что в работе и в небе ей нравится ощущение свободы. За свою практику она успела поработать инженером на заводе и полетать на таких моделях, как А-22, Harmony, Cessna 172, Piper, мотопланер Pipistrel Taurus. Валентина называет себя рисковым человеком и говорит, что риски присутствуют в любой сфере, просто нужно научиться с ними работать.
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