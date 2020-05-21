Помните, в начале карантина все, кому не лень, писали о том, что ситуация приведёт нас в новый мир: изменится бизнес, онлайн придёт во все сферы жизни и так далее. Ускорение за пару месяцев будет такое, словно за 10 лет. Сам слышал это от маститого спикера на онлайн-конференции. Ну, консультанты они на то и консультанты, что, как гадалки, всегда говорят то, что от них хотят услышать. Этим и живут.



Пара месяцев минули. И что мы видим? Что-то кардинально поменялось? Не уверен. А вы?



Давайте разберёмся на примерах.



Одно из первых, что появилось во множестве, — это онлайны. Концерты, театральные постановки, обучающие и профессиональные конференции… Всё онлайн. Увы, больших просмотров онлайны эти не собирают. Да, в самые первые дни, большей частью из интереса, люди посмотрели. Но дальше — очень скромные цифры.

Одну местную конференцию о бизнесе вместе со мной смотрели 23 человека. Да там спикеров было больше, чем зрителей.



Бесплатную федеральную конференцию с Гарретом Джонсоном смотрело в пике 203 человека. 203 человека!

