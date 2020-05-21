Когда мир захлестнула пандемия коронавируса, все стали говорить, что он уже не будет прежним. Люди не вернутся в магазины, а будут покупать товары онлайн. Станут учиться и работать дома и поэтому переедут в большие квартиры с кабинетами на окраинах. Бизнесмены перестанут снимать офисы, потому что научат сотрудников работать удалённо. Новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин разобрался на примерах, а изменилось ли что-то за время самоизоляции, и поделился важным наблюдением для тех, кто решил переводить бизнес в онлайн. Далее — от первого лица.
Помните, в начале карантина все, кому не лень, писали о том, что ситуация приведёт нас в новый мир: изменится бизнес, онлайн придёт во все сферы жизни и так далее. Ускорение за пару месяцев будет такое, словно за 10 лет. Сам слышал это от маститого спикера на онлайн-конференции. Ну, консультанты они на то и консультанты, что, как гадалки, всегда говорят то, что от них хотят услышать. Этим и живут.
Пара месяцев минули. И что мы видим? Что-то кардинально поменялось? Не уверен. А вы?
Давайте разберёмся на примерах.
Одно из первых, что появилось во множестве, — это онлайны. Концерты, театральные постановки, обучающие и профессиональные конференции… Всё онлайн. Увы, больших просмотров онлайны эти не собирают. Да, в самые первые дни, большей частью из интереса, люди посмотрели. Но дальше — очень скромные цифры.
Одну местную конференцию о бизнесе вместе со мной смотрели 23 человека. Да там спикеров было больше, чем зрителей.
Бесплатную федеральную конференцию с Гарретом Джонсоном смотрело в пике 203 человека. 203 человека!
Такая же история и с остальным. Доставка еды, прогнозирую, вернётся к прежним цифрам, стоит лишь открыться ресторанам. Да и сейчас, посмотрите, намного больше вы видите на улицах курьеров с жёлтыми и зелёными сумками? Я — нет.
А что с онлайн-образованием в школах? Как эти «онлайны» проходят — это даже не смешно.
Почему же так? Где прорыв? Где слом потребительских привычек?
Всё просто. Вместо привычных вещей нам вдруг предложили суррогат. Подделку, которая копирует форму, но сильно далека от сути удовлетворения потребностей. О чём это я?
Давайте на примере онлайн-концертов. Зачем вы идёте на концерт?
Чтобы послушать любимого исполнителя, получить энергию зала, почувствовать общность с толпой, в конце концов. Получить автограф, купить мерч. Что немаловажно, сделать фото и видео с концерта. Выложить их в соцсети. Вы получаете всё это от онлайн-концерта? Только первое — послушать любимого исполнителя. Есть замены остальным потребностям? Нет. Тогда чем это отличается от просмотра записи на ютьюбе, которые были доступны и до?
Поход в театр — это вообще для большинства ритуал. Красиво одеться, купить программку, в антракте посетить буфет. Что из этого даёт онлайн-трансляция?
Доставка еды. Еле тёплое блюдо вам принесли домой. За те же деньги, если бы вы ели в ресторане да плюс ещё за доставку заплатите. Но в ресторане вы получаете атмосферу, настроение, впечатления. Вы демонстрируете, что можете себе это позволить. Даёт это доставка? Ответ очевиден.
Конференции. Вы приходите не только послушать спикеров, но и пообщаться с коллегами в перерывах. Нетворкинг, так нелюбимый мной. Но многие идут и за этим. Конференция — это не столько про знания, сколько про впечатления, про общение с профессиональным сообществом. На других посмотреть и себя, так сказать, показать. Даёт это онлайн?
То, что нам предложили сейчас — это эрзац, подделка, сделанная на скорую руку, которую можно какое-то время терпеть. Вынужденно.
Мораль для тех, кто переводит свой бизнес в онлайн до безобразия банальна: не жалейте ресурсов на выявление истинных потребностей целевой аудитории продукта или услуги. А уже после этого начинайте делать онлайн-альтернативу. Вот тогда всё получится.
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