Павел:

— Общение с коллегами и работа перешли в онлайн. Пропала офисная суета — стал меньше нервничать и переживать. Общения с коллегами, конечно, стало меньше, в основном только по делу. Зато с семьей стало больше общения, отношения стали теплее. Появилось больше времени на себя. Ну там пресс подкачать или зарядку с семьей сделать.



Татьяна:

— Очень тоскливо, даже притом что я хожу на работу, не хватает общения, посиделок с коллегами и друзьями. Начала намного чаще ездить на дачу, раньше там крайне редко появлялась. В целом упадок сил, нет мотивации ни на что, если рабочие задачи ещё заставляю себя делать, то всё остальное — никак.



Евгений:



— Я успел жениться, это самое главное. Правда, дальше порога ЗАГСа нас не пустили, расписали прямо в коридоре. А свидетелями были охранник да работница ЗАГСа. Зато на всю жизнь запомним. На отношениях изоляция никак не сказывается — нам и до этого было хорошо вдвоем, редко куда-то выбирались.



С коллегами мы активизировались. Переносим крупный фитнес-проект полностью в онлайн, такого у нас в стране ещё не было, такое под силу только действительно сплоченной команде профессионалов. Это вам не абонементы со скидками впаривать. Работы стало в разы больше, сутками у компьютера. Но и работать хочется куда как больше. А каждый выход на улицу воспринимается как подарок — воздух свежий и пьянит.

