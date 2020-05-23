«Ненавидел и хотел одновременно»: как живут пары, которые пережили измену и снова вместе (им было нелегко)

Об этом не принято говорить, но почти каждая семья была хоть раз на грани разрыва. Часто в такой момент у кого-то в паре появляется симпатия к другому или другой. Это мимолетное чувство может ни во что не развиться, а может завести очень далеко. Женские паблики советуют расплеваться с обидчиком, «который выбрал не вас», и гордо проследовать в закат. Мы не будем призывать к таким радикальным методам — а просто расскажем о механизме измен изнутри и о том, как любящие пары смогли пережить этот кризисный момент и жить дальше. Или хотя бы попытались это сделать.
Анна, 35 лет и Игорь, 40 лет. В браке 14 лет, двое детей
Рассказывает Анна:
— В нашей возрастной категории все всё делали почти одновременно. Сначала начали повально жениться и рожать, а потом разводиться из-за того, что непонятно, зачем женились и рожали. Это была и наша история.
Началось всё с того, что у нас появился второй ребенок. Он был долгожданным, но постоянно болел. На этом фоне я занималась только детьми и чувствовала, что морально меня не хватает больше ни на что. Игорь зарабатывал деньги, обеспечивал нас полностью и поэтому по вечерам обычно отдыхал или ездил на спорт, а выходные проводил с нами. Я с этой ситуацией была не совсем согласна — я хотела именно физической помощи и понимания моих чувств. Но этого не было.
Через несколько лет ситуация с ребенком стабилизировалась, но я твердо решила разводиться. Отсутствие поддержки в сложный, как мне казалось, период меня разозлило. Я даже не пыталась как-то наладить контакт. Сладостно мечтала, как найду себе нового мужчину. Эти мысли меня увлекали. Но потом я понимаю, что в наших отношениях что-то изменилось. И тут муж предлагает мне... расстаться.
«Мы не ссорились, просто жили параллельно. Я была уверена, что он не знает о моих мыслях про развод и будет против»
— Но он оставил меня быстрее. Я спросила, есть ли кто-то у него, он ответил утвердительно. И дальше я усилием воли заставила себя ничего не узнавать. Это уже не мое дело. Просто отстранилась и подала документы на развод. Он съехал — стал такой бодрый, румяный, добрый и обходительный. Мне было обидно — даже как будто помолодел лет на 10. Я старалась пережить измену и развод достойно как могла. Взяла дополнительную подработку, пошла на танцы, распланировала качественный досуг с детьми и встречи с друзьями. Я плотно забила себе расписание, чтобы не страдать, и мне это понравилось.
Так прошел месяц. Он вроде жил со своей пассией, но я не уточняла. У младшего сына был день рождения — отмечали в кафе. Муж пришел с подарком, который мы купили вместе, и букетом для меня. Это было неожиданно и приятно. Видели все наши общие друзья и родные, это помогло мне немного восстановить самооценку. На этом празднике Игорь относился ко мне очень тепло. Наливал вино, играл с детьми, говорил комплименты — у меня было ощущение, что он отдохнул от нашего брака, и ему стало легче жить.
А вы уходили когда-нибудь отдыхать от брака?
— После этого праздника всё изменилось. Муж начал звонить не по делу, чаще приезжать к детям. Мне очень хотелось позвать его назад, но я понимала, что он от меня отказался. А значит, должен сам попросить об этом. Прошло еще 2 месяца. Я делала вид, что не понимаю его скромные намеки о сохранении семьи, о том, как детям будет лучше, и так далее. Просто общалась с ним ровно и не более.
Уже спустя 3 года после того, как мы пережили измену, я поняла, почему у нас так всё легко прошло. Когда Игорь освободился от меня, он думал, что ему станет легче. С той стороны у него началась обычная бытовуха, а я минимизировала разговоры и выяснения отношений и просто занялась собой и детьми.
«У него была возможность отойти и увидеть на расстоянии, без обязательств, что он потерял, и сравнить это с тем, что он приобрел»
— И здесь уже сработала привязанность, которая все равно была в браке, плюс общие дети, собака, наконец. Если бы я плакала, обвиняла и тянула деньги — думаю, он бы так и остался со своим увлечением.
После этого я не раз слышала от тех, кто знает нашу историю, что я была с ним очень лояльна (это еще корректная формулировка), но я так не считаю. Моей целью было сохранить брак либо выйти из истории с изменой с минимальными потерями, а не быть гордой и одинокой в глазах общих друзей и родных. Надо понимать, что мы не пережили эту ситуацию насовсем. Она всегда может возникнут вновь. А те, кто думают, что в их семье не может такое случиться, просто врут себе.
Кристина, 25 лет и Антон, 30 лет. Были вместе 5 лет
Рассказывает Кристина:
— Так получилось, что у меня начались параллельные отношения с коллегой по работе. У него были проблемы с женой, у меня всё так себе с мужем, и на этом фоне мы сблизились. Изначально мы не думали изменять или о чем-то серьезном, просто общались, но всё неожиданно далеко зашло и закончилось настоящими отношениями, только тайными.
— Супруг узнал по классической схеме, открыл вотсап веб на компьютере с моего телефона. Потом следил за мной через id на телефоне по программе «Найти айфон». В итоге я сказала, что заеду на работу, сама поехала к нему, а когда вышла — муж стоял возле моей машины. Был грандиозный конфликт. Я сразу предложила развестись. Потому что чувствовала себя виноватой и хотела вообще побыстрее расквитаться с этой «Сантой-Барбарой». Ночевали в разных местах.
«Наутро муж начал умолять вернуться, говорил, что мы всё изменим, переедем в другой город, начнем новую жизнь»
Что он согласен на ребенка, хотя раньше считал, что нам нужно сначала заработать денег, а я давно хотела. Я согласилась на новые условия и оборвала контакты с коллегой. Он искал встречи, но принял моё решение. Ушла с работы.
Так мы прожили 7 месяцев сплошного кошмара, супруг то обвинял меня, то кричал, что любит, то просил рассказать все подробности, то умолял обо всём забыть. Я жалею, что под его напором рассказала, что конкретно у нас было, его интересовали детали. Он ненавидел меня и хотел одновременно. И начал несознательно мне мстить.
— Уже потом я узнала, что для мужчин вообще очень важно отбить свою женщину у соперника, а уже потом торжественно бросить. Так и получилось. Когда мы переехали в другой город через полгода, он начал пить.
«И в очередной ссоре сказал, что давно меня ненавидит за то, что его предала, и жить со мной не хочет. К тому моменту я была уже беременна»
— Наша история кажется драматичной, но дальше всё сложилось нормально. Я вернулась в наш город, снова начала встречаться с тем коллегой. Он принял ребенка. К концу беременности со мной вышел на связь бывший и сказал, что хочет участвовать финансово в воспитании ребенка и признать отцовство. Что остыл и готов наладить нормальный контакт ради нашего ребенка. Но, конечно, наше примирение тогда было его истерикой. Мужчины такого не прощают, да и, наверное, не нужно.
Вы когда-нибудь прощали измену?
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