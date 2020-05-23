«Ненавидел и хотел одновременно»: как живут пары, которые пережили измену и снова вместе (им было нелегко)

Анна, 35 лет и Игорь, 40 лет. В браке 14 лет, двое детей

Рассказывает Анна:

— В нашей возрастной категории все всё делали почти одновременно. Сначала начали повально жениться и рожать, а потом разводиться из-за того, что непонятно, зачем женились и рожали. Это была и наша история.

Началось всё с того, что у нас появился второй ребенок. Он был долгожданным, но постоянно болел. На этом фоне я занималась только детьми и чувствовала, что морально меня не хватает больше ни на что. Игорь зарабатывал деньги, обеспечивал нас полностью и поэтому по вечерам обычно отдыхал или ездил на спорт, а выходные проводил с нами. Я с этой ситуацией была не совсем согласна — я хотела именно физической помощи и понимания моих чувств. Но этого не было.

Через несколько лет ситуация с ребенком стабилизировалась, но я твердо решила разводиться. Отсутствие поддержки в сложный, как мне казалось, период меня разозлило. Я даже не пыталась как-то наладить контакт. Сладостно мечтала, как найду себе нового мужчину. Эти мысли меня увлекали. Но потом я понимаю, что в наших отношениях что-то изменилось. И тут муж предлагает мне... расстаться.