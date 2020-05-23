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Рынок общепита переживает сейчас непростые времена

Рынок общепита переживает сейчас непростые времена

Заведения общественного питания в Новосибирске закрыты практически два месяца — их владельцы терпят колоссальные убытки и просят власть разрешить им работать хотя бы в летнем формате. Кто-то не выдерживает и выставляет на продажу свой бизнес. Особенно много сейчас предложений о продаже киосков с шаурмой, пекарен, кофеен и столовых в бизнес-центрах — одни всерьез планируют распрощаться с этим бизнесом, другие просто прицениваются. Многие бизнесмены стараются скрыть названия заведений и берут фотографии из интернета. Журналист НГС Мария Тищенко сделала подборку объявлений, в которых можно понять, о какой точке идёт речь.

Раковарня Ивана Раковара. 1,49 млн

Совсем недавно, перед началом пандемии, наш журналист Стас Соколов делал подборку, заведений, которые несмотря ни на что выжили в Сибири. В этом заведении порция раков стоила около 2 тысяч рублей, и их покупали, но теперь заведение продаётся.

Площадь помещений — 80 квадратов

Площадь помещений — 80 квадратов

В объявлении говорится о том, что раковарня находится по соседству с сыроварней Аркадия Новикова:

— Высокий средний чек, отлаженная технология приготовления, брендированный инвентарь, высокая стоимость материальных активов. Все финансовые показатели — только при личной встрече.

Информация об окупаемости, штате и других характеристиках бизнеса не раскрывается.

Киоск с шаурмой MStar. 395 тысяч

В ассортименте есть ещё хот-доги, питы

В ассортименте есть ещё хот-доги, питы

Этот готовый бизнес расположен недалеко от станции метро «Гагаринская».

— Место очень хорошее, людей много. Рядом колледж, две школы, офисы, большой жилой массив. Проходимость очень высокая. Есть контракт с Яндекс.Едой, — перечисляет преимущества продавец.

— Земля в аренде у ТСЖ, что даёт гарантию безопасности и защиты от сноса, — приводит дополнительные аргументы продавец

— Земля в аренде у ТСЖ, что даёт гарантию безопасности и защиты от сноса, — приводит дополнительные аргументы продавец

По его словам, помимо шаурмы, приличные дополнительные продажи летом дают мороженое и холодные напитки. Зимой хорошо идут чай и кофе.

Два ресторана в центре города (стейки и бургеры). 8 млн

Судя по фотографиям, речь идёт о «Бул Лавке», которая действительно специализируется на бургерах и стейках. И это одно из наиболее открытых объявлений, в котором говорится, что среднемесячная выручка составляет 1,8 млн рублей (правда, чистая прибыль — только по запросу). В штате — девять человек.

Изначально заведение было открыто на Гоголя, а потом появилось ещё одно на Красном проспекте

Изначально заведение было открыто на Гоголя, а потом появилось ещё одно на Красном проспекте

— Ресторан работает с 2015 года, за это время заслужил огромное количество положительных отзывов и лояльных посетителей. Значительная роль сбыта — проходящий трафик, а также активная работа социальных сетей и справочных городских служб. За время работы образовалась достаточная база постоянных посетителей, — описывает владелец.

В заведении разработано авторское меню и уникальные рецепты приготовления стейков, есть алкогольная лицензия. Продаётся, потому что собственник хочет переехать в другой город (по крайней мере, так написано).

Аренда первого помещения — 180 тысяч рублей с коммунальными платежами, второго — 60 тысяч и отдельно 15 за коммунальные услуги

Аренда первого помещения — 180 тысяч рублей с коммунальными платежами, второго — 60 тысяч и отдельно 15 за коммунальные услуги

Площадь первого помещения — 60 квадратов, второго — 51.

Киоск с хот-догами. 360 тысяч

«Настоящие хот-доги» находятся на улице Восход. Автор объявления уточняет, что бизнес работает второй год. Аренда без коммунальных платежей — 18 тысяч в месяц.

Продавец готов к торгу

Продавец готов к торгу

— Рядом находятся жилые массивы, институт, остановка общественного транспорта, бизнес-центры. Высокий пешеходный трафик. Соседи также генерируют клиентов (павильон находится в торговом ряду, состоящем из шести мест), — указано в объявлении.

Покупателю обещают около 30 постоянных клиентов, мебель, контакты поставщиков, комплект оборудования для приготовления хот-догов, гамбургеров, картошки фри.

Кофейня в центре города. 3,3 млн

Далее в подборке будет бизнес, который продаётся ещё дольше, но из-за пандемии цена успела значительно упасть. Если судить по фотографиям, то речь в этом объявлении может идти о кофейне Double Point на Советской. Ранее мы писали, что за неё хотели получить 5 млн рублей.

Аренда помещения площадью 50 квадратов — 90 тысяч рублей в месяц.&nbsp;Коммунальные платежи —12 рублей

Аренда помещения площадью 50 квадратов — 90 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи —12 рублей

В заведении — 25 посадочных мест, есть бизнес-ланч, возможность выноса еды и кофе с собой.

— В связи с удачным расположением, кофейня имеет самый широкий круг посетителей — от работников соседних офисов, до жителей и гостей центрального района. Основным каналом продаж в настоящее время является наружная реклама. Оборот кофейни можно увеличивать за счет проведения рекламных кампаний в социальных сетях, — уверяет нынешний владелец.

Кафе грузинской кухни в центре города. 3 млн

Такая же судьба у кафе «Хинкалидзе» (судя по фотографиям) — его продавали за 5 млн рублей, а теперь оно стоит на 2 млн меньше. Написано, что и его собственник переезжает в другой город:

— Кафе прекрасно себя зарекомендовало с точки зрения качества, сервиса и уровня кухни, в настоящее время прослеживается динамика роста общей выручки. Заведение располагается в центре города на улице с очень оживленным трафиком и большим скоплением БЦ.

Аренда с коммунальными платежами — 80 тысяч рублей&nbsp;

Аренда с коммунальными платежами — 80 тысяч рублей 

В кафе есть печь, блендер, холодильные камеры, микроволновая печь, тестомес и всё необходимое оборудование для полноценной работы. Площадь — 40 квадратных метров.

Бар в Шерегеше. 7 млн

Судя по фотографиям, это бар «Горный патруль», которые тоже продаётся уже довольно давно. Его собственник хочет заниматься другим направлением бизнеса. Земля и здание находятся в собственности.

Площадь заведения — 120 квадратов, первый этаж. 140 квадратных метров земли — в собственности<br><br>

Площадь заведения — 120 квадратов, первый этаж. 140 квадратных метров земли — в собственности

Среднемесячная выручка составляет 1,1 млн рублей, чистая прибыль в месяц — 400 тысяч рублей.

— В помещении сделан качественный ремонт, установлена хорошая звуковая система. Проводятся корпоративы, концерты, вечеринки, лекции и обучение по катанию на борде и лыжах. Масса положительных отзывов. На вечеринке помещалось около 60 человек, посадка — 40 мест. В среднем в сезон приносит 2,2 млн рублей чистыми. Есть перспективы развития. Можно построить отель. Земля в этом месте достаточно дорогая и почти вся выкуплена, — отмечает владелец и уточняет, что сезон — с 15 ноября по 15 апреля.

Бар существует с 2013 года. В штате — восемь человек.

Что ещё почитать о бизнесе

В Новосибирске сейчас продаётся не только общепит, но и другой готовый бизнес, для которого можно иметь в запасе от 55 до 300 тысяч рублей. Может, вы давно мечтали о своём зоомагазине или студии растяжки? Подборку таких бизнесов смотрите здесь.

Ещё до закрытия общепита в городе в конце марта владельцы бизнеса говорили о том, что это будет самый тяжёлый год для сферы. В апреле владельцы ресторанов и баров просили губернатора разрешить им работать в уличном формате с 1 мая, но, как мы видим, их предложение не приняли.

Зато удивляет и вдохновляет история бывшего юриста, которая в разгар кризиса и пандемии открыла странный бизнес — она тратит кучу денег на фотозоны (и это окупается!).

Вы знаете историю маленького, но гордого бизнеса в Новосибирске? Кто-то запустил свое маленькое и очень классное производство? Мы запустили специальную рубрику, в которой рассказываем о мотивации, успехах и провалах владельцев небольших компаний. Кофейни, коворкинги, сыроварни, кузницы и даже карамельные фабрики — сфера интересов городских предпринимателей невероятно широка. Если вы хотите поделиться историей маленького, но самого большого дела в вашей жизни, напишите нам на редакционную почту НГС news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру +7 923 157–00–00.

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