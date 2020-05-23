В объявлении говорится о том, что раковарня находится по соседству с сыроварней Аркадия Новикова:



— Высокий средний чек, отлаженная технология приготовления, брендированный инвентарь, высокая стоимость материальных активов. Все финансовые показатели — только при личной встрече.

Информация об окупаемости, штате и других характеристиках бизнеса не раскрывается.

Киоск с шаурмой MStar. 395 тысяч