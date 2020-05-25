«Я понимаю тех, кто скупает здесь квартиры»: кто живёт в самом фотографируемом особняке тихого центра

Двухэтажный особняк на улице Максима Горького, 26а — одно из самых популярных зданий в Новосибирске. С мая и до снега здесь иногда в очередь выстраиваются фотографы и их модели, чтобы получить красивые снимки на крыльце под яблоней. Купить в особняке квартиру почти невозможно: их всего восемь, а жители очень любят свой дом. Корреспонденты НГС поговорили с ними и узнали, для кого и кто построил один из красивейших домов тихого центра.



Давайте признаем: Новосибирск — не самый фотогеничный город. И уж тем более здесь нет множества мест, к которым нужно без преувеличения выстоять очередь, чтобы сфотографировать. Но они есть, одно из них — небольшой дом на улице Максима Горького, 26а. Его фасад почти не виден за разросшимися яблонями, но именно яблони в цвету и редкая для Новосибирска романтичная архитектура влекут сюда множество людей за красивыми кадрами.

