Алина:



— Я работаю, мать отправили домой за 2/3 от ЗП. За этот месяц я поняла, что моя мать — монстр. Постоянно истерит по поводу и без. Не так поставила кружку, не так варю яйца, всё делаю не так, хотя всё делаю как обычно. Начала копаться в моих вещах, брать без спроса. Ей, видимо, не хватает эмоций (как на работе), поэтому она ищет их дома, а дома, кроме меня, никого нет. Не думала, что я так люблю свою работу, ведь там сейчас отдыхаю, никто не выносит мозг, не дёргает каждые 15 минут: «А включи мне микроволновку/стиралку/чайник», — хотя она умеет всем этим пользоваться.



Мой молодой человек тоже пожил пару недель с родителями, уже тоже с дёргающимся глазом. Пускай не самые приятные времена сейчас, и, скорее всего, будут тоже, но так жить нельзя, поэтому принято уже точное решение о сожительстве (которое откладывали полгода). Нашли пару хороших недорогих вариантов, завтра едем смотреть и, думаю, переезжаем. Карантин одновременно и объединяет, и разъединяет.



Владимир:



— В выходные и нерабочие дни выхожу на улицу только в магазин и вынести мусор, по городу и вокруг дома не гуляю. Поддерживаю связи, но на работе стараюсь минимизировать количество прямых контактов. Общение, помимо семьи, с которой живу, идёт через мобильный телефон и мессенджеры.

