Мастер-отделочник и художник, который устроил на своем балконе мастерскую и романтический уголок, рассказывают, как утеплить балкон, убрать с него плесень и провести электричество.

Избавляемся от плесени



Для этого подойдут и специальные средства, и бюджетная «Белизна» или отбеливатель. Нанесите их на пятна кисточкой или распылите пульверизатором, подождите 10–20 минут и смойте тряпкой или губкой. Если плесень въелась серьезно, потрите жесткой щеткой.

— Идеальные условия для развития плесени — это температура порядка 20 градусов и влажность около 70–80%. Поэтому надо позаботиться о вентиляции, — говорит мастер-отделочник Максим Ломакин. — Сделать это можно разными способами. Самый элементарный — открыть окно. Но не все могут позволить себе держать его открытым круглосуточно. Особенно если окна выходят на дорогу.