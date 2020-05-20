Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны

Что касается нашего автопарка, то и здесь это правило работает: у нас больше «правых» моделей, поэтому и очереди к бензоколонкам с левой стороны длиннее. В прошлом году из 25 самых популярных моделей 10 имели левый лючок и все они — азиаты: KIA Rio и Optima, Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5 и так далее. В количественном выражении «левые» модели занимают 37%, но это, кстати, прогресс, потому что ещё лет десять назад их доля была около 20%. Причина этому — популярность корейской троицы Rio, Solaris и Creta.