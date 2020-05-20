Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны

В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый. От чего это зависит?
В голову приходит, что производители выпускают примерно поровну «левых» и «правых» моделей, чтобы уравновесить нагрузку на АЗС. Но эта теория не подтверждается практикой, потому что, например, немцы в основном предпочитают отечественные автомобили, а почти все они — с правым расположением лючка. У японцев же, наоборот, почти все модели с левым лючком.
Хорошо, тогда, наверное, лючок стараются располагать по диагонали от руля, то есть у праворульных моделей он слева и наоборот. Но и эта версия не универсальна, например, в США леворульные автомобили нередко имеют левый же лючок, равно как и многие европейские модели (например, Citroen, кроме C4 и его производных). В Южной Корее левое расположение руля и левое же — для лючка бензобака.
В целом можно говорить о двух «школах»: азиатской и европейской. Для первой более характерно левое расположение лючка, для второй — правое. При этом у азиатских моделей, изначально ориентированных на Европу, лючок расположен справа, например у Nissan Qashqai. А вот автомобили для американского рынка «бисексуальны»: у них бывает и так, и эдак. Много исключений и в Европе, например, левый лючок есть у Ford Fiesta.
Россия всегда подвергалась влиянию и Европы, и Азии, но с точки зрения автомобильной инженерии мы всё же ближе к первой. Поэтому подавляющее большинство Lada имеют правый лючок бензобака, кроме универсалов ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104. Кстати, попробуйте понять, с какой стороны лючок бензобака вот у этого легендарного автомобиля.
Что касается нашего автопарка, то и здесь это правило работает: у нас больше «правых» моделей, поэтому и очереди к бензоколонкам с левой стороны длиннее. В прошлом году из 25 самых популярных моделей 10 имели левый лючок и все они — азиаты: KIA Rio и Optima, Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5 и так далее. В количественном выражении «левые» модели занимают 37%, но это, кстати, прогресс, потому что ещё лет десять назад их доля была около 20%. Причина этому — популярность корейской троицы Rio, Solaris и Creta.
А какое расположение лючка удобнее? Большинство предпочитает лючок с обратной стороны от руля, чтобы подъезжать вплотную к колонке без риска приложиться о неё дверью. Есть также версия, что пары топлива меньше попадают в салон при посадке.
Но некоторым больше нравится обратное расположение: вышел из машины и тут же заправляешь. Плюс меньше шансов, что дверью о колонку треснет пассажир. Однако главный плюс в другом: при левом расположении лючка меньше очереди на колонку.
Какое расположение лючка удобнее для леворульных машин?
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