На днях водитель «Яндекс.Такси» заявила, что на неё напал недовольный пассажир. Он избил женщину прямо в машине, на глазах своей жены и сына. Новости о конфликтах между таксистами и клиентами появляются в сводках с завидной регулярностью, есть и убийства. Одно из самых громких произошло в декабре 2017 года на Бугринском мосту — женщину-таксиста нашли мёртвой после того, как к ней в машину сели трое мужчин. Криминальный журналист Алёна Истомина поговорила с таксистами, на которых неоднократно нападали клиенты. Бывалые водители рассказали про поездки с наркоманами в лес за закладкой, лесбийские разборки, разговоры по душам с зеками и слежку за неверным мужем.
«Четыре огромных бугая блокировали машину с разных сторон»
Рассказывает Татьяна, которая таксует 15 лет
Поездка с ножом у горла. Столько случаев за эти годы было, что все и не вспомнишь. Я ещё стараюсь не запоминать такое. Произошло, меня неделю потрясло, поплакала и дальше за баранку.
Вот на днях мужик с бабой сели в машину, ругались, ругались. Я спокойно ехала, старалась не слушать. Пока мужчина посреди дороги (машина на скорости!) не начал бить меня кулаком. Еле высадила их.
Был случай, когда под ножом ездила. Зима, садятся два молодых парня. Один пьяненький, второй вроде получше. Пьяненький рядом сел. Сели, едем. Мне надо развернуться и тут пьяненький достаёт нож, к горлу мне подставляет. Говорит: «А теперь разворачивайся и едь». Уже не помню куда, километров 60 проехала от города. Я настолько испугалась, что, честно вам говорю, запомнила только лесную дорогу, снег и большие деревья вокруг. Белый снег, белая дорога, и я всю дорогу молилась: Господи, дай мне живой остаться, дай мне приехать домой, у меня дома маленький ребёнок. Нож колется, страшно, трясёт как собаку.
Я начинаю с ним диалог: «Слышь, дружище, как-то не по понятиям ножичком тыкать. Ты хозяйский, сразу видно». Он мне: «А ты? Хозяйская?». Отвечаю, что, конечно. Он сразу спрашивает, где чалилась, что тянула, какая статья. А я откуда знаю, где я чалилась и какая статья? Я в глаза эти статьи не видела никогда, никогда с таким контингентом не общалась. Так, знаю только в общих чертах, как зеки разговаривают, книжки-то читаю, кино смотрю. Поэтому говорю: «Братец, это боль души моей. Я не хочу об этом разговаривать. Свой свояка видит издалека. Убери ножичек, чего ты тыкаешь?». Он от горла убрал, но всю дорогу в руках держал, крутил сидел. Что-то по дороге я у него спрашивала. Да там диалоги у нас были, сами понимаете. Все твари, мы с тобой два волка-одиночки, непонятые этой жизнью.
Помню, приезжаем на какой-то край деревни, я ещё боялась, как бы мне бензина хватило. Он мне по дороге объясняет, что у него там зазноба. Они идут во двор, зовут меня с собой, как свою. Я отвечаю, что посижу-подожду их, устала, дорога тяжёлая.
Зачем они туда пошли? А хрен его знает. То ли поймать он эту девку хотел, то ли ещё что. Они только в калитку вошли, я по газам и домой.
Про полицию. Писать заявление на таких пассажиров — бесполезно. Только себе проблем добавишь с поездками в отдел. А толку не будет. Я один раз обращалась, когда меня чуть не убили. У меня был химический ожог лица первой и второй тяжести, вывих шейного позвонка, я месяц в ошейнике ездила. В милиции мне сказали, что их четверо, а я одна. Следователь так и говорила: «Я ничего не могу сделать, они пишут как под копирку. Вы говорите так, они говорят абсолютно другое, вы одна, их четверо».
Там история с предысторией. За полгода до нападения я мужчину подвозила, после него ещё одного подобрала — голосовал на дороге. Приехала домой, звонок: «Верни телефон, кобыла». Поискала, в машине телефона нет, объясняю, что потом ещё один пассажир был, лучше в полицию обращайтесь. И забыла про этот случай.
Через полгода приезжаю на заказ, стоит парень с девкой, отношения выясняют. А я тогда с косичками всегда ездила, меня легко узнать было. Тут пацан этот смотрит на меня и кричит: «Пацаны, да это же та тёлка, которая у меня телефон увела».
Четыре огромных бугая блокируют машину со всех сторон. Начинают долбить по машине, пинать по фарам, выносить стёкла, ветровики все оборвали. Я и двинуться не могу, потому что понимаю, что если двинусь, то задавлю их.
Пока тревожную кнопку нажала, пока приехали — у меня уже вскрыли водительское стекло. Они в меня баллончиком, я в них. Моментально ослепла и оглохла. Они пытались вытащить меня из-за руля. У меня до сих пор ощущение, что если бы вытащили, то меня убили бы. Одним глазом увидела, что они отошли с дороги, сразу дала по газам и уехала.
О водительской интуиции. Ещё случай. В шесть утра заказ, еду. Один сзади сел, второй спереди. Сзади — весь в наколках, сразу видно, зек. У меня уже чуйка на них, столько лет работаю. И так нахально спрашивают, мол, а что будет, если мы не заплатим? А я чувствую, что нельзя такой контингент злить. Даже если не заплатят — ладно, жизнь дороже. Спрашивает покурить. Никогда не разрешаю, а тут даже спорить не стала. У таких людей главное не вызвать агрессию. Довезла. Думала, так уйдут, нет, дали мне 270 рублей мелочью, сказали: спасибо, красавица.
Они вышли и мне следующий заказ дают, парень с девчонкой садятся. И, представляете, парень этот находит сзади в сиденье воткнутую пику, причём там пика сантиметров 20, не хлеб резать заточенная. Мне кажется, в тот день я поседела.
А один раз я от страху не заметила, как у меня сняли подголовники и термос вытащили из машины. На КСМ ехали, три здоровых коня. Я их разговоры послушала, поэтому когда они вышли и не рассчитались, то ни слова не сказала, а сразу по газам, быстрее рвать когти оттуда.
Почему не уходит из такси. Мне 47 лет. Половину жизни отработала в торговле. Работаю с 15 лет. Учиться у меня возможности не было. Мама на заводе, отец погиб. Сложно было, с детства смотрела, как отец маму гонял. Когда стали закрывать киоски, то одному ребёнку у меня год был, второму всего несколько месяцев.
Двое детей на руках, надо как-то выживать. Пошла по ночам работать в такси, к утру приезжала домой. Помню, тогда ещё первые телефоны появились.
Дочка мне звонила, говорила: «Мама, нам страшно, Митька плачет». Представляете, сидят пассажиры, а я детям по телефону рассказываю сказки.
Тяжелый труд, неблагодарный. Каждый второй считает, что мы миллионы гребём. Я не знаю, откуда такое мнение бытует. Небольшие деньги, которые просто помогают существовать. Я всегда знаю, что на хлеб и молоко у меня будет. А сменить работу? Ну, куда я пойду? 47 лет, кому я нужна? Поэтому и работаю.
Меры предосторожности. Да нет их, ничем ты себе не поможешь. Баллончик — это бред, лично проверила. Даже если ты в машине брызнешь в кого-то, то сама задохнешься от запаха. А если нож в шею воткнут, ты ничего не сможешь сделать. Ничего не придумать, защитить себя нереально. Если только как на Западе сделать, чтобы водителя от пассажиров отделяли решетки. И то они от пистолетов не защитят. Ну, у нас, слава богу, с пистолетами и не бегают.
Только чуйка спасёт — стоит тебе брать этого пассажира или не стоит. И судьба. Если судьба сдохнуть, значит сдохнешь.
Иногда садятся пассажиры, которые вроде нормальные, а в итоге или не рассчитываются, или в драку кидаются. И ничего не сделаешь, только потому что ты женщина.
Романтика профессии. Интересные люди тоже попадаются. Как-то везла двух лесбиянок, здоровые такие бабищи. Та, которая рядом со мной сидела — вроде бы муж, которая сзади — жена. Они всю дорогу ругались. Та, что спереди, просит остановить возле цветов, покупает букет белых роз, дарит мне и говорит: «Ты такая классная». Вторая кричит, дескать, ты ничего не попутала? Я же еду и думаю: Господи, в семейную разборку попала. Профессия своеобразная, да. Но никакой романтики нет. Всю романтику выдумали, не стоит ради неё сюда идти. Если бы у меня была возможность, то я бы поменяла профессию. Вы не поверите, как я устала за всё это время. Я абсолютно седая. Если начинают корни отрастать, то голова становится белой, просто белоснежной.
«Из-за трехсот рублей чуть на тот свет не отправился»
Рассказывает Юрий, в такси работает 12 лет
Про нападения. Отморозки часто приглядываются сначала к водителю, а потом решают — бить или не бить. Если поймут, что таксист может дать отпор, то вызывают другое такси и уже там нападают. Я могу за себя постоять, поэтому и двери блокирую, когда отказываются платить, и откровенное хамство в свою сторону не терплю.
Но попадаются и совсем невменяемые. Зимой дело было. Сел парень на заднее сиденье, его всего трясло, ломало, что ли. Как только я отъехал, он схватил нож — и в меня. Раза три полоснул, не глубоко, органы не задел, но в крови было всё, как мне потом рассказали. Всё произошло быстро, он деньги вытащил и убежал. Частный сектор, мне повезло, что случайная женщина увидела, как он выпрыгнул из машины и побежал. Скорую вызвала. Этот самый страшный случай никогда не забуду. В кошельке рублей триста было. И вот из-за этих трёхсот рублей я чуть на тот свет не отправился.
Вроде этого парня до сих пор ищут. Я после того случая понял, что если не умер — к ментам идти смысла нет. У нас, таксистов, есть свой чат, где мы пишем про таких отморозков, выручаем друг друга. Это действенней, чем в органы идти.
Про клиентов. Не поверите, но я наркоманов люблю больше возить, чем подвыпивших. У нас люди как выпьют, так сразу бэтменами себя чувствуют. И все эти мелочные конфликты начинаются именно из-за алкоголя. Музыку переключи, хочу и буду дверью хлопать, а ты что не сидел — значит не мужик, или не служил — не мужик. То блюют, один раз мужик даже нассал в машину. И в драку кидаются тоже в таком состоянии.
Если вижу, что в телефоне чего-то всё копаются, в гаражи какие-то увезти просят, то мне даже спокойней. Я могу ему и фарами подсветить, когда темно, чтобы лучше закладку искалось. Знаю, что этот контингент всегда заплатит, потому что им проблемы не нужны, они не бэтмены, они наоборот всех и каждого боятся. А зачем и куда едут — да это не моё здоровье и не мои проблемы. Моё дело довести из точки А в точку Б.
Не люблю просто хамов, которые садятся и думают, что если он вызвал такси, то всё, он тут боярин, а мы холопы, должны ноги целовать ему.
Про безопасность. У меня в машине работает навигатор и ещё на лобовом стоит камера, которая пишет, что происходит в салоне. От отморозков, которые решат меня убить, а машину сжечь, это не спасёт. От таких ничего не спасёт. Тут игра в рулетку — повезёт, не повезёт.
Камера спасает от неадекватов другого типа — от дамочек, которые решат заявить, что я их оскорблял или насиловал. Сейчас случаев — куча. И доказать свою невиновность можно только так и никак иначе.
От агрегаторов такси помощи нет и не будет — в плане безопасности и клиентов, и водителей взятки гладки. Уже все это знают, все смирились. Да и полиция пока доедет — тебя уже закопать успеют. Вон, водительский чат, на случай чего — я знаю, что ребята всегда приедут. Ну и так у меня всегда в багажнике бита лежит, на всякий случай.
Почему не уходит из профессии. Да есть и опасней работа — как в полиции люди работают? А пожарные? Что теперь, сидеть дома и бояться? Так и в подъезде напасть могут и порезать, когда будешь за хлебом выходить.
Не каждый пассажир стоит у адреса с ножом в руках, нормальных людей больше. Попадаются клиенты, с которыми приятно поговорить. У нас в машине порой за судьбами людей наблюдать можно. Один раз вёз парня, которому по телефону жена о беременности сообщила. Он плакал. Они, как оказалось, десять лет не могли ребёнка завести, уже забили на это дело. А вот тут такие новости.
Помню девушку: села в машину, говорит адрес, трясётся, плачет. Я попытался успокоить. А на улице зима была, метель. Я привёз на адрес, стою, жду новый заказ и смотрю, что девушка просто стоит возле подъезда. Я окликнул, она села в машину. Рассказала, что муж ночевать не пришёл, ей позвонила доброжелательница и рассказала, что он у любовницы в этом доме. Номер квартиры она не знает.
Время пять часов утра. Вот до семи утра я с этой девушкой разговаривал, она сидела у меня в машине. Мне по-человечески как-то жалко её стало. Потом её муж вышел, она к нему выбежала, а я уехал.
Рассказывает Юлия, в такси работает 16 лет
Душили в машине. За 16 лет у меня было много таких случаев. Самый яркий — когда меня душили на Красном проспекте. Молодая пара была. Муж сидел сзади, стал ругаться с женой. Жена разлила пиво на панель машины. Я их ещё просила — не открывайте бутылка, а она открыла и всё залила. И как всегда начался пьяный базар — мы что хотим, то и делаем, мы за это платим. Попросила их покинуть машину, они отказались. Тут женщина вцепилась мне в волосы, стала пинать меня ногами. Завязалась драка.
Муж всё это время молчал. Я и не ожидала, что он меня локтем начнёт душить. Спасло то, что у меня реакция хорошая, и я под его руку засунула свою руку. Иначе он бы мне шею сломал. У меня рука вся чёрная была потом. Я снимала побои.
Они же схватили деньги из машины, там немного было — около 1200 рублей, и планшет. Больше из вредности, мне кажется. В итоге я писала заявление. Им дали год условно, чисто по факту кражи.
Облили кипятком. Однажды я наркомана везла. Смотрю — дёрганный какой-то. В один магазин заехали, во второй. Говорю — я вас дальше не повезу, у вас одна точка указана, я не стану вас по киоскам катать. Не стала уж напрямую говорить, что ты наркоман и нафиг надо тебя возить.
Минут 20 он мне мозг колупал, не выходил. Вышел, и пока я стояла на светофоре вернулся — мол, пиво забыл. Смотрю — на заднем сиденье действительно пиво лежит. Я приоткрыла окно, протягиваю ему эту бутылку, а он мне стакан кипятка в лицо! И бежать. Я растерялась, мне никогда бы в голову такое не пришло.
Ещё поработала, заказа два сделала. А ночью проснулась от того, что к подушке прилипла. У меня всё лицо потом в болячках было. Полицию вызывать не стала. Зачем? Кого они там поймают? Ну и сразу не подумала, что всё так серьёзно будет.
Забирали ключи. Или вот случай — везла парней из клуба. На конечной один сразу вышел, а второй стал просить довезти до Высоцкого. Причём дерзко говорил, настойчиво. Объясняю ему, что я уже другой заказ взяла. А он стал кричать, что я обязана его везти. В итоге стал кидаться на меня, несколько раз ударил, выдернул ключи и убежал.
Зима была. Я в чат написала всем таксистам и в полицию позвонила. Наши парни быстрее приехали, чем полицейские. Клиентов этих не нашли, а ключи обнаружили возле мусорки. Заявление писать не стала, нафиг надо. Хотя у меня руки были в синяках, ноги.
Меры предосторожности. У меня ребёнок маленький. Вот днём я с ним, ночью работаю. Как-то кормить ребёнка надо. По зарплате хватает. А так я стараюсь беречься. Не беру дачи, Первомайку. Если вижу, что пьяные, тоже не беру. Сразу звоню диспетчерам и говорю, что не повезу. Я всё это уже проходила.
Уже проверено, что дальние поездки с подвыпившими людьми не очень хорошо заканчиваются. Стараюсь больше днем работать. И брать короткие поездки.
А вообще после того случая, когда меня душили, ношу с собой и шокер, и баллончик газовый. Хотя сейчас всё равно поспокойней. Всё через приложение, через диспетчера. Люди понимают, что в случае чего их вычислят. Наркоманы вообще не лезут, нападают, в основном, пьяные. В большинстве случаев из-за того, что им надо попить, покурить или что-то разбивают, а потом выставляют водителя виноватым.
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