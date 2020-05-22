«Из-за трехсот рублей чуть на тот свет не отправился»

Рассказывает Юрий, в такси работает 12 лет

Про нападения. Отморозки часто приглядываются сначала к водителю, а потом решают — бить или не бить. Если поймут, что таксист может дать отпор, то вызывают другое такси и уже там нападают. Я могу за себя постоять, поэтому и двери блокирую, когда отказываются платить, и откровенное хамство в свою сторону не терплю.

Но попадаются и совсем невменяемые. Зимой дело было. Сел парень на заднее сиденье, его всего трясло, ломало, что ли. Как только я отъехал, он схватил нож — и в меня. Раза три полоснул, не глубоко, органы не задел, но в крови было всё, как мне потом рассказали. Всё произошло быстро, он деньги вытащил и убежал. Частный сектор, мне повезло, что случайная женщина увидела, как он выпрыгнул из машины и побежал. Скорую вызвала. Этот самый страшный случай никогда не забуду. В кошельке рублей триста было. И вот из-за этих трёхсот рублей я чуть на тот свет не отправился.

Вроде этого парня до сих пор ищут. Я после того случая понял, что если не умер — к ментам идти смысла нет. У нас, таксистов, есть свой чат, где мы пишем про таких отморозков, выручаем друг друга. Это действенней, чем в органы идти.

Про клиентов. Не поверите, но я наркоманов люблю больше возить, чем подвыпивших. У нас люди как выпьют, так сразу бэтменами себя чувствуют. И все эти мелочные конфликты начинаются именно из-за алкоголя. Музыку переключи, хочу и буду дверью хлопать, а ты что не сидел — значит не мужик, или не служил — не мужик. То блюют, один раз мужик даже нассал в машину. И в драку кидаются тоже в таком состоянии.

Если вижу, что в телефоне чего-то всё копаются, в гаражи какие-то увезти просят, то мне даже спокойней. Я могу ему и фарами подсветить, когда темно, чтобы лучше закладку искалось. Знаю, что этот контингент всегда заплатит, потому что им проблемы не нужны, они не бэтмены, они наоборот всех и каждого боятся. А зачем и куда едут — да это не моё здоровье и не мои проблемы. Моё дело довести из точки А в точку Б.

Не люблю просто хамов, которые садятся и думают, что если он вызвал такси, то всё, он тут боярин, а мы холопы, должны ноги целовать ему.

Про безопасность. У меня в машине работает навигатор и ещё на лобовом стоит камера, которая пишет, что происходит в салоне. От отморозков, которые решат меня убить, а машину сжечь, это не спасёт. От таких ничего не спасёт. Тут игра в рулетку — повезёт, не повезёт.

Камера спасает от неадекватов другого типа — от дамочек, которые решат заявить, что я их оскорблял или насиловал. Сейчас случаев — куча. И доказать свою невиновность можно только так и никак иначе.

От агрегаторов такси помощи нет и не будет — в плане безопасности и клиентов, и водителей взятки гладки. Уже все это знают, все смирились. Да и полиция пока доедет — тебя уже закопать успеют. Вон, водительский чат, на случай чего — я знаю, что ребята всегда приедут. Ну и так у меня всегда в багажнике бита лежит, на всякий случай.

Почему не уходит из профессии. Да есть и опасней работа — как в полиции люди работают? А пожарные? Что теперь, сидеть дома и бояться? Так и в подъезде напасть могут и порезать, когда будешь за хлебом выходить.

Не каждый пассажир стоит у адреса с ножом в руках, нормальных людей больше. Попадаются клиенты, с которыми приятно поговорить. У нас в машине порой за судьбами людей наблюдать можно. Один раз вёз парня, которому по телефону жена о беременности сообщила. Он плакал. Они, как оказалось, десять лет не могли ребёнка завести, уже забили на это дело. А вот тут такие новости.

Помню девушку: села в машину, говорит адрес, трясётся, плачет. Я попытался успокоить. А на улице зима была, метель. Я привёз на адрес, стою, жду новый заказ и смотрю, что девушка просто стоит возле подъезда. Я окликнул, она села в машину. Рассказала, что муж ночевать не пришёл, ей позвонила доброжелательница и рассказала, что он у любовницы в этом доме. Номер квартиры она не знает.

Время пять часов утра. Вот до семи утра я с этой девушкой разговаривал, она сидела у меня в машине. Мне по-человечески как-то жалко её стало. Потом её муж вышел, она к нему выбежала, а я уехал.