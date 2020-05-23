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Самые красивые граффити Новосибирска: журналист НГС обнаружил особенный стиль росписей на Северо-Чемском

Посмотрите на фантазийный Бугринский мост, Петра Первого с кораблём и Матроскина с автоматом

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Рисунки на подъезде дома на улице Саввы Кожевникова&nbsp;

Рисунки на подъезде дома на улице Саввы Кожевникова 

Жители типовых домов пытаются придать им хоть какую-то индивидуальность. Подъезды обычных панелек на Северо-Чемском жилмассиве недавно украсились целыми сериями рисунков. Обозреватель НГС Стас Соколов насладился дворовой живописью и собрал ещё несколько ярких примеров того, что можно нарисовать на скучных домах и хозяйственных постройках во дворе.

Один из первых рисунков Бугринского моста появился на Северо-Чемском жилмассиве более 10 лет назад

Один из первых рисунков Бугринского моста появился на Северо-Чемском жилмассиве более 10 лет назад

Традиции Северо-Чемских росписей имеют более чем 10-летнюю историю. Еще в 2008 году (а может и раньше) на подъездных группах дома на улице Саввы Кожевникова, 13 появился рисунок моста через реку. Тогда как раз в городе активно обсуждали строительство будущего Бугринского моста. И автор, по всей видимости, не знакомый с проектом, изобразил его так, как видел — просто ведущим куда-то в залитый огнями мегаполис.

Рисунки на подъезде дома на улице Саввы Кожевникова

Рисунки на подъезде дома на улице Саввы Кожевникова

Сейчас на этом месте тоже мост, но уже совсем другой — сделанный из дерева, по которому можно дойти до стоящего на сваях в тропическом раю бунгало. Оно и понятно, когда одна мечта осуществляется, на её место должна прийти другая. Должен же человек к чему-то стремиться.

Рисунок на доме во дворе по улице Герцена

Рисунок на доме во дворе по улице Герцена

Новый мост через Обь, впрочем, всё равно появился на подъезде, но уже другого дома — на улице Герцена. Здесь, впрочем, художник уже ничего не стал додумывать — перед вами вид с обзорной площадки в парке Бугринская роща.

На другом подъезде дома на улице Герцена нарисовали Юрия Гагарина&nbsp;

На другом подъезде дома на улице Герцена нарисовали Юрия Гагарина 

Отдав дань обыденной реальности, в следующих работах автор решил связать прошлое и настоящее. Один подъезд в итоге посвящен космосу — здесь Гагарин, ракета и некие условные планеты, вокруг которых проложены пути орбитальными станциями.

Ещё один рисунок на доме по улице Герцена

Ещё один рисунок на доме по улице Герцена

На второй работе — Петр Первый и парусный корабль типа баркентина с алыми парусами. Какая между ними связь, непонятно, но, согласитесь, это красиво. Ассоль бы точно оценила.

Подъезды ещё двух домов на Герцена украшают настоящие цветочные поляны

Подъезды ещё двух домов на Герцена украшают настоящие цветочные поляны

Подъезды ещё двух домов украшают настоящие цветочные поляны. Здесь и тюльпаны, и ромашки, и хризантемы. Железобетонный уголок (он сделан, чтобы отгородить вход в подъезд от двери в комнату для сбора мусора) позволяет сделать рисунок объёмным. Эдакий цветник в 3D.

Рисунок на подъезде дома на Депутатской

Рисунок на подъезде дома на Депутатской

Подобное богатство красок можно встретить нечасто. Дело даже не в том, что нужно и художника найти, и чтобы жители дома не возмущались. Просто далеко не у всякого дома есть подъезды, на которых что-то в принципе можно нарисовать. В некоторых, например, изначально сделаны декоративные окошки. Но для творческого человека это, скорее, вызов, чем проблема. Можно, например, превратить такую перегородку в птицу.

Техническое сооружение на Горском жилмассиве

Техническое сооружение на Горском жилмассиве

Там, где расписывать подъезды не представляется возможным, в ход идут трансформаторные будки и другие вспомогательные сооружения. И здесь художник уже может создавать целые полотна. Пусть даже вид на его творения несколько перекрывает череда мусорных баков. Настоящее искусство всегда найдёт дорогу к сердцам зрителей.

Ещё один рисунок на Горском жилмассиве&nbsp;

Ещё один рисунок на Горском жилмассиве 

Не миновал дворовую живопись и всепроникающий постмодернизм. Вот, например, Кот Матроскин, которому гитару «кто-то подменил» на автомат Калашникова. По словам жителей окрестных домов, первоначально композиция включала ещё и сексуальную девушку, но потом поверх её появились надписи, оставив кота в одиночестве.

Рисунок кота в переходе между дворами в доме на улице 1905 года

Рисунок кота в переходе между дворами в доме на улице 1905 года

Кошачья тема всплывает и в одном из переходов в районе улицы Нарымской. Здесь кот окрасился в цвета и орнаменты, характерные для черепов, которые рисуют и надевают на себя в Мексике в День Мертвых. За здоровье изображенного кота, кстати, я бы тоже не поручился. Он как-то подозрительно сомкнул глаза.

Решетка на подъезде дома на Вокзальной магистрали&nbsp;

Решетка на подъезде дома на Вокзальной магистрали 

Красота — понятие относительное. Вот, например, жители дома на Вокзальной магистрали решили сделать на входе в подъезд решетку. И украсили её острыми пиками. Наверное, на них будет неплохо смотреться что-нибудь размером с человеческую голову. Например, небольшой арбуз. Разве не красота?

Дворы многоквартирных домов только кажутся одинаковыми. На самом деле в них можно найти и кукольный замок, и настоящий вагон поезда, и многое другое.

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