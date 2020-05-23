Самые красивые граффити Новосибирска: журналист НГС обнаружил особенный стиль росписей на Северо-Чемском

Жители типовых домов пытаются придать им хоть какую-то индивидуальность. Подъезды обычных панелек на Северо-Чемском жилмассиве недавно украсились целыми сериями рисунков. Обозреватель НГС Стас Соколов насладился дворовой живописью и собрал ещё несколько ярких примеров того, что можно нарисовать на скучных домах и хозяйственных постройках во дворе.
Традиции Северо-Чемских росписей имеют более чем 10-летнюю историю. Еще в 2008 году (а может и раньше) на подъездных группах дома на улице Саввы Кожевникова, 13 появился рисунок моста через реку. Тогда как раз в городе активно обсуждали строительство будущего Бугринского моста. И автор, по всей видимости, не знакомый с проектом, изобразил его так, как видел — просто ведущим куда-то в залитый огнями мегаполис.
Сейчас на этом месте тоже мост, но уже совсем другой — сделанный из дерева, по которому можно дойти до стоящего на сваях в тропическом раю бунгало. Оно и понятно, когда одна мечта осуществляется, на её место должна прийти другая. Должен же человек к чему-то стремиться.
Новый мост через Обь, впрочем, всё равно появился на подъезде, но уже другого дома — на улице Герцена. Здесь, впрочем, художник уже ничего не стал додумывать — перед вами вид с обзорной площадки в парке Бугринская роща.
Отдав дань обыденной реальности, в следующих работах автор решил связать прошлое и настоящее. Один подъезд в итоге посвящен космосу — здесь Гагарин, ракета и некие условные планеты, вокруг которых проложены пути орбитальными станциями.
На второй работе — Петр Первый и парусный корабль типа баркентина с алыми парусами. Какая между ними связь, непонятно, но, согласитесь, это красиво. Ассоль бы точно оценила.
Подъезды ещё двух домов украшают настоящие цветочные поляны. Здесь и тюльпаны, и ромашки, и хризантемы. Железобетонный уголок (он сделан, чтобы отгородить вход в подъезд от двери в комнату для сбора мусора) позволяет сделать рисунок объёмным. Эдакий цветник в 3D.
Подобное богатство красок можно встретить нечасто. Дело даже не в том, что нужно и художника найти, и чтобы жители дома не возмущались. Просто далеко не у всякого дома есть подъезды, на которых что-то в принципе можно нарисовать. В некоторых, например, изначально сделаны декоративные окошки. Но для творческого человека это, скорее, вызов, чем проблема. Можно, например, превратить такую перегородку в птицу.
Там, где расписывать подъезды не представляется возможным, в ход идут трансформаторные будки и другие вспомогательные сооружения. И здесь художник уже может создавать целые полотна. Пусть даже вид на его творения несколько перекрывает череда мусорных баков. Настоящее искусство всегда найдёт дорогу к сердцам зрителей.
Не миновал дворовую живопись и всепроникающий постмодернизм. Вот, например, Кот Матроскин, которому гитару «кто-то подменил» на автомат Калашникова. По словам жителей окрестных домов, первоначально композиция включала ещё и сексуальную девушку, но потом поверх её появились надписи, оставив кота в одиночестве.
Кошачья тема всплывает и в одном из переходов в районе улицы Нарымской. Здесь кот окрасился в цвета и орнаменты, характерные для черепов, которые рисуют и надевают на себя в Мексике в День Мертвых. За здоровье изображенного кота, кстати, я бы тоже не поручился. Он как-то подозрительно сомкнул глаза.
Красота — понятие относительное. Вот, например, жители дома на Вокзальной магистрали решили сделать на входе в подъезд решетку. И украсили её острыми пиками. Наверное, на них будет неплохо смотреться что-нибудь размером с человеческую голову. Например, небольшой арбуз. Разве не красота?
Дворы многоквартирных домов только кажутся одинаковыми. На самом деле в них можно найти и кукольный замок, и настоящий вагон поезда, и многое другое.