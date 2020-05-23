Самые красивые граффити Новосибирска: журналист НГС обнаружил особенный стиль росписей на Северо-Чемском

Подобное богатство красок можно встретить нечасто. Дело даже не в том, что нужно и художника найти, и чтобы жители дома не возмущались. Просто далеко не у всякого дома есть подъезды, на которых что-то в принципе можно нарисовать. В некоторых, например, изначально сделаны декоративные окошки. Но для творческого человека это, скорее, вызов, чем проблема. Можно, например, превратить такую перегородку в птицу.

