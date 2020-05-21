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Пересечение проезда Виктора Ващука и улицы Свердлова

Пересечение проезда Виктора Ващука и улицы Свердлова

Продолжаем вместе с читателями НГС искать проблемные места в организации дорожного движения в Новосибирске — сегодня у нас перекресток с неожиданным знаком «Уступи дорогу» для машин, которые, казалось бы, едут по большой главной дороге. Аналогичную ситуацию мы уже рассматривали на примере пересечения улиц Кирова и Воскова, где ради троллейбусов на магистральной Кирова установили такой же знак. Подробности в материале Дмитрия Косенко.

Т-образное пересечение проезда Виктора Ващука и улицы Свердлова в Железнодорожном районе, улица примыкает к проезду под острым углом. Сам проезд Виктора Ващука простирается вдоль железной дороги от проспекта Димитрова до улицы Спартака и представляет собой цельную, достаточно крупную улицу с примыканием более мелких улочек.

Во всех местах проезд является главной дорогой — вид со стороны ул. Революции

Во всех местах проезд является главной дорогой — вид со стороны ул. Революции

Во всем местах проезд является главной дорогой — на пересечениях с улицами Октябрьской, Революции, Коммунистической. Стоят соответствующие знаки, а автомобили, движущиеся по проезду, развивают достаточно высокую скорость.

Для машин, которые едут по Виктора Ващука со стороны Спартака, установлен знак «Уступи дорогу»

Для машин, которые едут по Виктора Ващука со стороны Спартака, установлен знак «Уступи дорогу»

Тем неожиданней видится организация движения на пересечении проезда с улицей Свердлова — для машин, которые едут по Виктора Ващука со стороны Спартака, установлен знак «Уступи дорогу». Направление главной дороги здесь — со Свердлова направо на Виктора Ващука.

Приходится контролировать два направления

Приходится контролировать два направления

— Когда едешь по Ващука, уступаешь и Свердлова (справа), и тем, кто с Ващука едет на Свердлова. Приходится выкатываться на середину дороги, чтобы увидеть машины справа и тут же следить за теми, кто поворачивает, — рассказывают наши читатели.

Машины тормозят на всякий случай из-за плохого обзора

Машины тормозят на всякий случай из-за плохого обзора

Действительно, приходится контролировать машины с двух сторон, а из-за острого угла примыкания автомобили с улицы Свердлова очень трудно разглядеть — поэтому все машины и тормозят перед перекрестком на всякий случай. Это те, кто заметил знак «Уступи дорогу», невнимательные же водители и вовсе могут выскочить на перекресток (едут же вроде по большой главной дороге) и устроить ДТП.

Непонятно, по какой логике был установлен этот знак, ведь проезд Виктора Ващука во всех местах главный. Выехать на проезд со Свердлова не составляет особого труда — с улицы обзор достаточно хорош. Возможно, стоит поставить вопрос о ликвидации этого знака и приведении схем движения по проезду к единообразию.

Нужен ли на этом перекрестке такой знак «Уступи дорогу»?

    Почитайте о других проблемных перекрёстках Новосибирска

    Мы рассказывали о перекрёстке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестаёт быть главной. Исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

    На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрёстке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. На связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. А на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской увидели, что светофора вообще нет и там часто творится хаос.

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    Самый глупый перекрёстокДТП
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