Продолжаем вместе с читателями НГС искать проблемные места в организации дорожного движения в Новосибирске — сегодня у нас перекресток с неожиданным знаком «Уступи дорогу» для машин, которые, казалось бы, едут по большой главной дороге. Аналогичную ситуацию мы уже рассматривали на примере пересечения улиц Кирова и Воскова, где ради троллейбусов на магистральной Кирова установили такой же знак. Подробности в материале Дмитрия Косенко.