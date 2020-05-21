Продолжаем вместе с читателями НГС искать проблемные места в организации дорожного движения в Новосибирске — сегодня у нас перекресток с неожиданным знаком «Уступи дорогу» для машин, которые, казалось бы, едут по большой главной дороге. Аналогичную ситуацию мы уже рассматривали на примере пересечения улиц Кирова и Воскова, где ради троллейбусов на магистральной Кирова установили такой же знак. Подробности в материале Дмитрия Косенко.
Т-образное пересечение проезда Виктора Ващука и улицы Свердлова в Железнодорожном районе, улица примыкает к проезду под острым углом. Сам проезд Виктора Ващука простирается вдоль железной дороги от проспекта Димитрова до улицы Спартака и представляет собой цельную, достаточно крупную улицу с примыканием более мелких улочек.
Во всем местах проезд является главной дорогой — на пересечениях с улицами Октябрьской, Революции, Коммунистической. Стоят соответствующие знаки, а автомобили, движущиеся по проезду, развивают достаточно высокую скорость.
Тем неожиданней видится организация движения на пересечении проезда с улицей Свердлова — для машин, которые едут по Виктора Ващука со стороны Спартака, установлен знак «Уступи дорогу». Направление главной дороги здесь — со Свердлова направо на Виктора Ващука.
— Когда едешь по Ващука, уступаешь и Свердлова (справа), и тем, кто с Ващука едет на Свердлова. Приходится выкатываться на середину дороги, чтобы увидеть машины справа и тут же следить за теми, кто поворачивает, — рассказывают наши читатели.
Действительно, приходится контролировать машины с двух сторон, а из-за острого угла примыкания автомобили с улицы Свердлова очень трудно разглядеть — поэтому все машины и тормозят перед перекрестком на всякий случай. Это те, кто заметил знак «Уступи дорогу», невнимательные же водители и вовсе могут выскочить на перекресток (едут же вроде по большой главной дороге) и устроить ДТП.
Непонятно, по какой логике был установлен этот знак, ведь проезд Виктора Ващука во всех местах главный. Выехать на проезд со Свердлова не составляет особого труда — с улицы обзор достаточно хорош. Возможно, стоит поставить вопрос о ликвидации этого знака и приведении схем движения по проезду к единообразию.
Нужен ли на этом перекрестке такой знак «Уступи дорогу»?
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