В эту среду, 20 мая, отмечается Всемирный день травматолога. В честь праздника 17 врачей травматологов-ортопедов НИИТО имени Я. Л. Цивьяна снялись в специальном фотопроекте.



— НИИТО ассоциируется прежде всего с врачебным коллективом — пациенты приезжают на операции к нашим травматологам-ортопедам со всей России, чтобы получить специализированную медицинскую помощь высокого класса. В День травматолога мы решили необычным образом поздравить специалистов института и сделали лаконичные портреты врачей, ежедневно помогающих людям в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. Можно сказать, что с помощью этих фотографий мы показываем общественности лица новосибирской травматологии и ортопедии, — рассказывает Мария Морсина, пресс-секретарь института.

