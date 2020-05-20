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Заведующий приёмным отделением&nbsp;Шухрат Рахматиллаев

Заведующий приёмным отделением Шухрат Рахматиллаев

В эту среду, 20 мая, отмечается Всемирный день травматолога. В честь праздника 17 врачей травматологов-ортопедов НИИТО имени Я. Л. Цивьяна снялись в специальном фотопроекте.

— НИИТО ассоциируется прежде всего с врачебным коллективом — пациенты приезжают на операции к нашим травматологам-ортопедам со всей России, чтобы получить специализированную медицинскую помощь высокого класса. В День травматолога мы решили необычным образом поздравить специалистов института и сделали лаконичные портреты врачей, ежедневно помогающих людям в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. Можно сказать, что с помощью этих фотографий мы показываем общественности лица новосибирской травматологии и ортопедии, — рассказывает Мария Морсина, пресс-секретарь института.

Автор фотографий — врач-нейрохирург ННИИТО Евгений Ступак, который в свободное от работы время занимается фото- и видеосъёмкой:

— Чёрно-белые цвета были выбраны не случайно — так, на мой взгляд, удаётся лучше показать через объектив характер человека. Обычно мы делаем съёмки в операционных, на приёме или просто в стенах института. Сейчас же праздничные фотосессии проходили на ярком утреннем солнце, чтобы контрастным светом подчеркнуть черты лиц, — объясняет фотограф.

Врач отделения детской ортопедии Денис Долотин

Врач отделения детской ортопедии Денис Долотин

И. о. заведующего отделением детской ортопедии Александр Васюра&nbsp;

И. о. заведующего отделением детской ортопедии Александр Васюра 

Заведующий операционным блоком Сергей Корочкин&nbsp;

Заведующий операционным блоком Сергей Корочкин 

Врач отделения детской ортопедии Алексей Ревкович

Врач отделения детской ортопедии Алексей Ревкович

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 (патология позвоночника взрослых) Алексей Ластевский

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 (патология позвоночника взрослых) Алексей Ластевский

Врач травматолого-ортопедического отделения № 2 Максим Ефименко

Врач травматолого-ортопедического отделения № 2 Максим Ефименко

Врач отделения детской ортопедии Артём Авдеев

Врач отделения детской ортопедии Артём Авдеев

Врач травматолого-ортопедического отделения № 2 Константин Харитонов

Врач травматолого-ортопедического отделения № 2 Константин Харитонов

Врач приёмного отделения Антон Варнаков

Врач приёмного отделения Антон Варнаков

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 (специализирующееся на эндопротезировании коленного сустава, голеностопного сустава и суставов стопы, а также суставов верхней конечности) Тимофей Александров

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 (специализирующееся на эндопротезировании коленного сустава, голеностопного сустава и суставов стопы, а также суставов верхней конечности) Тимофей Александров

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 (специализирующееся на эндопротезировании тазобедренного сустава и лечении осложнений после эндопротезирования) Виктор Кузин

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 (специализирующееся на эндопротезировании тазобедренного сустава и лечении осложнений после эндопротезирования) Виктор Кузин

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 Андрей Репин

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 Андрей Репин

Врач нейроортопедического отделения Алексей Пелеганчук

Врач нейроортопедического отделения Алексей Пелеганчук

Врач нейроортопедического отделения Артём Сорокин

Врач нейроортопедического отделения Артём Сорокин

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 Светлана Филатова

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 Светлана Филатова

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 Екатерина Симонова

Врач травматолого-ортопедического отделения № 3 Екатерина Симонова

На подобные съёмки соглашуются не только врачи, но и пациенты. Молодая мама в Новосибирске с титановым позвоночником превратила шрам на спине в произведение искусства — посмотрите впечатляющие кадры.

Ранее НГС писал о том, что сибирячки, которые борются со страшной болезнью, стали фотомоделями.

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НИИТОтравматологияврачи
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