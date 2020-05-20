«Устроили лотерею». Как объясняют медикам отсутствие путинских надбавок. Рассказы врачей

Светлана (имя изменено), работает в городской поликлинике № 7:



— У каждой медсестры есть свой участок — это наша обычная работа. Но помимо этого весной нам еще нужно было брать мазки на коронавирус. То есть, когда люди прилетали из-за границы — из очагов распространения нового вируса, мы были обязаны брать у них анализы. Нам передавали списки из аэропорта — фамилия, имя, отчество, адрес, и мы ездили к ним. Вот конкретно за эту работу нам должны были сделать надбавку.



За март мы не получили ни копейки. В мартовских квитках даже нет такой строчки. А за апрель нам дали типа надбавку — в строчке «опасные условия труда по COVID-19» написано: 1358 рублей.



У медсестер, которые брали по 50 мазков, стоит сумма 3 тысячи рублей. У меня было 25 мазков, видимо, мне положено меньше. Старшая сестра объяснила, что нам посчитали время, которые мы потратили на взятие этих мазков. Например, мне посчитали 10 часов премии. То есть я отработала 177 часов в месяц и за 10 часов заплатили как за нагрузку. Это было до вечера понедельника. Вечером Путин сказал, что нужно рассчитывать не по часам и минутам, а за факт работы.