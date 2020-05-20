«Устроили лотерею». Как объясняют медикам отсутствие путинских надбавок. Рассказы врачей

В мае новосибирские медики обнаружили, что в их зарплатных квитках нет обещанных выплат за работу с коронавирусом. Вместо них пришли странные суммы, гораздо ниже тех, что были заявлены президентом. 15 мая Владимир Путин жёстко высказался по этому поводу. Принцип начисления по времени (за количество часов, которые медик отработал с больным коронавирусом) он назвал «бюрократической канителью» и поручил быстро исправить ситуацию. 19 мая правительство Новосибирской области отчиталось, что медикам выплатили 77 миллионов. Доплаты получил 941 медработник. В этот же день мы поговорили с врачами, которым пока не доплатили. Они рассказали, чем руководство объясняет отсутствие путинских надбавок.
Светлана (имя изменено), работает в городской поликлинике № 7:
— У каждой медсестры есть свой участок — это наша обычная работа. Но помимо этого весной нам еще нужно было брать мазки на коронавирус. То есть, когда люди прилетали из-за границы — из очагов распространения нового вируса, мы были обязаны брать у них анализы. Нам передавали списки из аэропорта — фамилия, имя, отчество, адрес, и мы ездили к ним. Вот конкретно за эту работу нам должны были сделать надбавку.
За март мы не получили ни копейки. В мартовских квитках даже нет такой строчки. А за апрель нам дали типа надбавку — в строчке «опасные условия труда по COVID-19» написано: 1358 рублей.
У медсестер, которые брали по 50 мазков, стоит сумма 3 тысячи рублей. У меня было 25 мазков, видимо, мне положено меньше. Старшая сестра объяснила, что нам посчитали время, которые мы потратили на взятие этих мазков. Например, мне посчитали 10 часов премии. То есть я отработала 177 часов в месяц и за 10 часов заплатили как за нагрузку. Это было до вечера понедельника. Вечером Путин сказал, что нужно рассчитывать не по часам и минутам, а за факт работы.
Я задала вопрос бухгалтерии, будет ли перерасчёт за апрель. Мне сказали, что нет — зарплату за май мы получим в июне, то есть за майскую зарплату нам сделают перерасчет. А апрельская пролетает мимо. Как бы забыли.
Естественно, я понимаю, что если пойду в прокуратуру, то на следующий день мне перечислят. Но хотелось бы решить вопрос мирно. Я до последнего надеялась, что после этого указа мы придем на работу и нам скажут, что деньги будут начислены, допустим, в течение трех суток. Я звоню утром в бухгалтерию и слышу, что на этой неделе мы не получим. А бедные наши врачи! У нас врач после института первый год работает. Она вместо одного участка полторы недели ходила на четыре участка. Там и с подозрением на COVID-19, и общие пациенты, всё в куче. Ей за это надбавку сделали 7 тысяч рублей.
Александр, работает водителем на станции скорой медицинской помощи в Искитиме:
— У нас доплата в районе 250 рублей. Это за апрель. Но сегодня какое число? 19 мая. 18 мая должны были доплатить оставшееся, но денег нет. Никому — ни фельдшерам, ни водителям. На днях у нас двух водителей с подтвержденным диагнозом отправили домой.
Пока мы даже не знаем, что делать и как выбивать доплату. Жаловаться в прокуратуру, думаю, бессмысленно. Потому что в апреле у нас по решению главного врача не было создано COVID-бригад. Я предполагаю, что поэтому нам и не доплачивают. Хотя мы все ездили на этот COVID-19.
У некоторых коллег доплата была ещё меньше — у кого 100 рублей, у кого 60. Больше 500 рублей нет ни у кого. Это не только водителей касается, но и фельдшеров.
Фельдшер в поликлинике №2, Бердск:
— В апреле у меня была выплата 11 800 рублей. Я думал, будет больше, я же считаюсь контактным и обследования провожу, езжу, лечу — и к подтверждённым, и к их контактным родственникам. Я позвонил в министерство. Там сказали, что какие-то бригады не были сформированы и только 13 мая подали списки этих бригад. В итоге нам заплатили только за отработанное время. Мне казалось, что мы должны получать не меньше скорой, ведь по факту мы делаем то же самое. Некоторым коллегам пришли еще меньшие суммы. Например, медсестре, которая делала мазки, 9 тысяч пришло, кому-то вообще смешные деньги начислили.
Выездной фельдшер инфекционной бригады в Краснообске:
— Работаю фельдшером инфекционной Covid-бригады с 1 апреля 2020 года. Все мои коллеги получили стимулирующие выплаты, мне не начислили. Ссылаются на какой-то приказ о том, что доплаты получают те, у чьих больных подтвердился Covid. А у наших больных, объяснили мне, анализы отрицательные. Хотя президент ясно сказал на всю страну, что нужно выплатить всем, кто рискует, всем врачам-фельдшерам, водителям инфекционных Covid-бригад. Наши же устроили лотерею. Написал на Госуслуги, на горячую линию... Там приняли жалобу.
В начале мая НГС рассказывал историю водителя скорой помощи Искитимской центральной городской больницы, который получил мизерную надбавку за работу с COVID-19 — около 250 рублей. В Новосибирской области 28 больниц, сотрудники которых заболели коронавирусной инфекцией. По данным на 13 мая 2020 года, в подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области медицинских учреждениях диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтверждён у 168 сотрудников медицинских учреждений.