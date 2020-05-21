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Медик экипирован по полной: одноразовый халат, перчатки, маска с защитным экраном. На пациенте — обязательный минимум в виде одноразовой маски

Медик экипирован по полной: одноразовый халат, перчатки, маска с защитным экраном. На пациенте — обязательный минимум в виде одноразовой маски

Тестирование на антитела к коронавирусу — то, чего многие долго ждали. Отчасти потому, что переливание донорской плазмы крови с антителами может быть эффективным способом лечения заражённых коронавирусом (об этом московские медики говорили ещё в апреле). Да и этот анализ, наконец, даст ответ на важный для многих новосибирцев вопрос — а не перенёс ли он коронавирус в январе-феврале, тем более главный инфекционист НСО допускала такую возможность. Насколько эффективно такое исследование, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ — журналист Ксения Лысенко лично сдала тест и поговорила с врачами.

Массовое тестирование на этой неделе запустили несколько клиник. Мы отправились в «Инвитро». Специальной подготовки к анализу (придется сдавать кровь из вены), как указано на сайте компании, не требуется, но мне советуют не есть и не пить за четыре часа до визита. Так что заранее освободите утро для теста — так не придётся голодать полдня.

Видео: NGS.RU

А вот требования к состоянию здоровья пациента есть — важно, чтобы у него не было признаков ОРВИ (температура, насморк, кашель). Обойти правила невозможно, так как ещё на стадии заполнения документов пациенту измеряют температуру.

Новосибирцам, сдавшим кровь на антитела, обещают результат через три рабочих дня или даже раньше

Новосибирцам, сдавшим кровь на антитела, обещают результат через три рабочих дня или даже раньше

Новосибирцам тест обойдётся в 1100 рублей, 950 стоит само исследование, ещё 150 придётся заплатить за взятие крови. Время ожидания результата — три рабочих дня, не считая дня сдачи крови. Но результат, по словам главного врача ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, может прийти и раньше — всё зависит от загруженности лаборатории.

Какими могут быть результаты теста на антитела к коронавирусу

Результат моего теста ещё придётся подождать, так как с момента сдачи крови прошло только двое суток. Впрочем, даже после получения вердикта точной картины может не нарисоваться — кроме отрицательных и положительных результатов, есть еще и сомнительные. Такое происходит, если уровень антител в крови пациента очень низкий, это возможно на ранней стадии заболевания. В этом случае тест рекомендуют повторить через 10–14 дней.

— Большая часть пациентов всё-таки переносит инфекцию в лёгких, либо стёртых формах, поэтому тест может сказать пациенту о том, перенёс ли он коронавирусную инфекцию, оставшись незамеченным врачами. И это на самом деле очень неплохой сценарий, потому что если человек переносит инфекцию даже в лёгкой форме и у него обнаруживаются антитела, это показатель того, что у него есть определённая степень иммунной защиты. Такой пациент, согласно канонам классической вирусологии, имеет в своём организме клетки, настроенные на повторную встречу с коронавирусом. Если это всё-таки случится, то иммунитет и организм отработают эту встречу без каких-то фатальных для пациента последствий, — рассуждает главврач.

Можно ли повторно заразиться коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом, говорит Андрей Поздняков, исключить нельзя даже у человека с антителами, как и то, что антитела выработаются после перенесённого заболевания — коронавирусная инфекция пока малоизучена, многими данными медики ещё не располагают.

В борьбе с коронавирусом хватает неизученных областей, а тестирование на антитела, по мнению Андрея Позднякова, может пролить свет на многое

В борьбе с коронавирусом хватает неизученных областей, а тестирование на антитела, по мнению Андрея Позднякова, может пролить свет на многое

— Плюс пациент, повторно заболевший коронавирусной инфекцией, намного менее заразен, чем пациент, впервые с ней встретившийся, — резюмирует главврач.

Тем временем мы проходим в комнату сдачи крови. Для исследования понадобится одна пробирка венозной крови — это 3,5 миллилитра. Пробирку при пациенте маркируют, дают несколько раз проверить данные на ней, чтобы ничего не перепутать.

Одна пробирка — одному пациенту&nbsp;

Одна пробирка — одному пациенту 

— Мы работаем с двумя отечественными производителями. Тест-системы зарегистрированы, прошли все регламентирующие процедуры, получили удостоверения. У них высокие характеристики лабораторной чувствительности и специфичности, — утверждает Андрей Поздняков.

Точность тестов на антитела к коронавирусу

Главврач, комментируя точность результатов, возвращается к этим характеристикам, объясняя, что за точность отвечают именно они:

— Это две основные характеристики любого теста. Чувствительность говорит о том, что любая болезнь, которую выявляет тест, будет точно им выявлена. А специфичность говорит о том, что данный результат верен, и исключает любые ложноположительные, перекрёстные и другие результаты. Вот у наших тестов эти показатели стремятся к 100%.

Анализ на антитела ничем не отличается от стандартных медицинских процедур, разве что на заполнение документов может уйти чуть больше времени — придётся заполнить договор, анкету, направительный бланк. И всё это в нескольких экземплярах

Анализ на антитела ничем не отличается от стандартных медицинских процедур, разве что на заполнение документов может уйти чуть больше времени — придётся заполнить договор, анкету, направительный бланк. И всё это в нескольких экземплярах

После процедуры на руку накладывают стандартную повязку и просят чаще проверять почту. В качестве оповещения о результатах я выбрала именно такой способ, но забрать результаты исследования можно и по старинке — в офисе

После процедуры на руку накладывают стандартную повязку и просят чаще проверять почту. В качестве оповещения о результатах я выбрала именно такой способ, но забрать результаты исследования можно и по старинке — в офисе

Ну а вот эта пробирка с кровью отправилась в медицинскую лабораторию

Ну а вот эта пробирка с кровью отправилась в медицинскую лабораторию

Пока медикам приходится действовать во многом наощупь, но в «Инвитро» уверены — результаты тестирований будут полезны как самому пациенту, так и пригодятся для общей эпидемиологической картины&nbsp;

Пока медикам приходится действовать во многом наощупь, но в «Инвитро» уверены — результаты тестирований будут полезны как самому пациенту, так и пригодятся для общей эпидемиологической картины 

В начале апреля журналист НГС Маша Вьюн провела другой эксперимент — она отправилась в диагностический пункт ЦНМТ в Академгородке (кстати, сейчас там делают и тест на антитела, как в «Инвитро») и сдала тест на коронавирус. Как это было — читайте и смотрите тут.

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Коронавирус в Новосибирскетест на антитела
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