Новосибирцам тест обойдётся в 1100 рублей, 950 стоит само исследование, ещё 150 придётся заплатить за взятие крови. Время ожидания результата — три рабочих дня, не считая дня сдачи крови. Но результат, по словам главного врача ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, может прийти и раньше — всё зависит от загруженности лаборатории.



Какими могут быть результаты теста на антитела к коронавирусу

Результат моего теста ещё придётся подождать, так как с момента сдачи крови прошло только двое суток. Впрочем, даже после получения вердикта точной картины может не нарисоваться — кроме отрицательных и положительных результатов, есть еще и сомнительные. Такое происходит, если уровень антител в крови пациента очень низкий, это возможно на ранней стадии заболевания. В этом случае тест рекомендуют повторить через 10–14 дней.

