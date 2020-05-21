Тестирование на антитела к коронавирусу — то, чего многие долго ждали. Отчасти потому, что переливание донорской плазмы крови с антителами может быть эффективным способом лечения заражённых коронавирусом (об этом московские медики говорили ещё в апреле). Да и этот анализ, наконец, даст ответ на важный для многих новосибирцев вопрос — а не перенёс ли он коронавирус в январе-феврале, тем более главный инфекционист НСО допускала такую возможность. Насколько эффективно такое исследование, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ — журналист Ксения Лысенко лично сдала тест и поговорила с врачами.
Массовое тестирование на этой неделе запустили несколько клиник. Мы отправились в «Инвитро». Специальной подготовки к анализу (придется сдавать кровь из вены), как указано на сайте компании, не требуется, но мне советуют не есть и не пить за четыре часа до визита. Так что заранее освободите утро для теста — так не придётся голодать полдня.
Видео: NGS.RU
А вот требования к состоянию здоровья пациента есть — важно, чтобы у него не было признаков ОРВИ (температура, насморк, кашель). Обойти правила невозможно, так как ещё на стадии заполнения документов пациенту измеряют температуру.
Новосибирцам тест обойдётся в 1100 рублей, 950 стоит само исследование, ещё 150 придётся заплатить за взятие крови. Время ожидания результата — три рабочих дня, не считая дня сдачи крови. Но результат, по словам главного врача ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, может прийти и раньше — всё зависит от загруженности лаборатории.
Какими могут быть результаты теста на антитела к коронавирусу
Результат моего теста ещё придётся подождать, так как с момента сдачи крови прошло только двое суток. Впрочем, даже после получения вердикта точной картины может не нарисоваться — кроме отрицательных и положительных результатов, есть еще и сомнительные. Такое происходит, если уровень антител в крови пациента очень низкий, это возможно на ранней стадии заболевания. В этом случае тест рекомендуют повторить через 10–14 дней.
— Большая часть пациентов всё-таки переносит инфекцию в лёгких, либо стёртых формах, поэтому тест может сказать пациенту о том, перенёс ли он коронавирусную инфекцию, оставшись незамеченным врачами. И это на самом деле очень неплохой сценарий, потому что если человек переносит инфекцию даже в лёгкой форме и у него обнаруживаются антитела, это показатель того, что у него есть определённая степень иммунной защиты. Такой пациент, согласно канонам классической вирусологии, имеет в своём организме клетки, настроенные на повторную встречу с коронавирусом. Если это всё-таки случится, то иммунитет и организм отработают эту встречу без каких-то фатальных для пациента последствий, — рассуждает главврач.
Можно ли повторно заразиться коронавирусом
Повторное заражение коронавирусом, говорит Андрей Поздняков, исключить нельзя даже у человека с антителами, как и то, что антитела выработаются после перенесённого заболевания — коронавирусная инфекция пока малоизучена, многими данными медики ещё не располагают.
— Плюс пациент, повторно заболевший коронавирусной инфекцией, намного менее заразен, чем пациент, впервые с ней встретившийся, — резюмирует главврач.
Тем временем мы проходим в комнату сдачи крови. Для исследования понадобится одна пробирка венозной крови — это 3,5 миллилитра. Пробирку при пациенте маркируют, дают несколько раз проверить данные на ней, чтобы ничего не перепутать.
— Мы работаем с двумя отечественными производителями. Тест-системы зарегистрированы, прошли все регламентирующие процедуры, получили удостоверения. У них высокие характеристики лабораторной чувствительности и специфичности, — утверждает Андрей Поздняков.
Точность тестов на антитела к коронавирусу
Главврач, комментируя точность результатов, возвращается к этим характеристикам, объясняя, что за точность отвечают именно они:
— Это две основные характеристики любого теста. Чувствительность говорит о том, что любая болезнь, которую выявляет тест, будет точно им выявлена. А специфичность говорит о том, что данный результат верен, и исключает любые ложноположительные, перекрёстные и другие результаты. Вот у наших тестов эти показатели стремятся к 100%.
В начале апреля журналист НГС Маша Вьюн провела другой эксперимент — она отправилась в диагностический пункт ЦНМТ в Академгородке (кстати, сейчас там делают и тест на антитела, как в «Инвитро») и сдала тест на коронавирус. Как это было — читайте и смотрите тут.