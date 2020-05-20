Продолжаем знакомить вас с необычными автомобилями новосибирцев — сегодня у нас Елена и её забавный кабриолет Daihatsu Copen. Маленький, юркий, экономичный, теплый зимой — чем не вариант для повседневной езды в любое время года. Елена рассказала, как она ездит с открытым верхом, какими методами борется с пылью и как на эту весёлую машинку реагируют люди.
Знакомьтесь, это кабриолет Daihatsu Copen 2003 года выпуска со складной электрической крышей. Его длина 3,4 метра, масса 830 килограмм. Елена спонтанно наткнулась на этого малыша на сервисе объявлений и тут же решила его купить.
— Всегда очень мечтала иметь кабриолеты, был до этого Daihatsu Rocky, джипчик такой со съемной крышей. Но у него крыша фиксированная и поэтому не совсем удобно. Конечно же, когда увидела эту машинку, то не смогла остаться равнодушной. Их очень мало, штук 9 всего на продаже по всей стране, и вот одна из Иркутска особенно мне приглянулась. Вылетели с мужем, пригнали ее за два дня.
Автомобиль оказался в очень хорошем состоянии, на одометре значился пробег всего 60 тысяч километров. Daihatsu Copen приводится в движение 0,7-литровым турбированным моторчиком мощностью 64 л.с., привод у автомобиля передний, коробка передач механическая.
— Нравится машинка тем, что она очень компактная, для города лучше не придумаешь, чтобы парковаться. Расход бензина минимальный, при этом она турбовая, легко, очень маневренно двигается, стартует живенько.
— В этом экземпляре механическая коробка установлена, но встречаются и автоматы. Честно, механика меня больше впечатлила, потому что более маневренная. Ездила очень много на механике, могу сказать что умею. Как я говорю друзьям и знакомым, заправляюсь на 1000 рублей и езжу, езжу, забываю даже когда была последний раз на заправке. Предполагаю, литров 5 по городу. По межгороду, конечно, еще меньше.
Главное предназначение кабриолета — ездить со сложенной крышей, наслаждаться солнцем и ветром. Электропривод здесь убирает в крышу в багажник всего за 10 секунд, можно быстро поднять её, если вдруг хлынул ливень.
— Как только наша чудная весна позволила это делать — практически постоянно езжу, только если не идет дождь или сильно прохладно. Есть немного пыли, но у меня хорошие влажные салфетки, ежедневная вечерняя уборочка заменяет зарядку.
— На светофоре я могу хорошо стартануть, но в дальнейшие несколько секунд более мощные машины меня, конечно, обгонят. На трассе обратила внимание, что великолепно держит дорогу, у нее увеличенные диски, 15-го размера. Общалась и с другими владельцами, все отмечают очень хорошую устойчивость машины на дороге, несмотря на ее габаритные размеры. По ходовке — жесткая.
Хоть машине и 17 лет, но ведет она себя прилично — практически не ломается. В обслуживании дешева и проста, все запчасти можно быстро найти.
— Это Daihatsu, аналог Toyota, внутренний рынок Японии. Из запчастей я меняла только подшипник ступицы, все остальное диагностировала раза 2 или 3, после зимних дорог — ничего не нашли. Даже мастера на станции техобслуживания отметили, что очень надежный аппарат.
— Зимой тоже многие спрашивают — как? Я ездила абсолютно всю зиму, печка — на обыкновенную большую машину, поэтому больше единички я не включала.
Елена использует Daihatsu Copen как повседневный автомобиль — ездит каждый день, в любую погоду, перевозит вещи. Для этого, правда, багажник нужно освободить — поднять крышу.
— Несмотря на компактные размеры, багажник очень вместительный. Привезли из Иркутска три запасных колеса. Любые вещи, покупки — все спокойно складываю внутрь. Вот недавно привезла два шкафа кухонных из «Леруа Мерлен», в багажнике великолепно поместились.
— Люблю нестандартные машины, эта машина как игрушка, когда увидели, то сразу влюбились в нее. Несмотря на то, что она кажется женской, муж иногда любит погонять на ней по городу. Спортивный такой кабриолетик. Люди реагируют очень-очень позитивно, в основном, все улыбаются, смайлики, жесты показывают. Обратила внимание, что постоянно уступают дорогу, с одной стороны, чтобы посмотреть, а с другой стороны, в общем-то, и вежливость. Не могу пожаловаться, очень комфортно ездить!
Хотите себе такую забавную машинку? Сколько стоят Daihatsu Copen разных годов выпуска, смотрите здесь.
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