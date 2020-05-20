На каких еще машинах ездят читатели НГС



Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.



Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.



Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.



Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.



Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретроавто катает невест за 2000 рублей в час — почитать про него можно тут.



А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.

