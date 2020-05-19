Российский автопром продолжает лихорадить: пока заводы один за другим возвращаются с длинных каникул, всё больше предприятий рассматривает вариант сокращения сотрудников. Это де-факто означает, что в отрасли считают катастрофическое падение рынка в апреле началом затяжной рецессии.



Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов. В компании эту информацию подтвердили, но отметили, что решение было принято ещё в начале марта и напрямую с коронавирусным кризисом не связано: спрос на автомобили Nissan падал и до всех событий, и по итогам первого квартала марка ушла в минус на 5%. Завод планирует перейти на односменный режим работы.