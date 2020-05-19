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Судя по всему, сокращения начнутся с автозаводов Nissan и Volkswagen

Судя по всему, сокращения начнутся с автозаводов Nissan и Volkswagen

Российский автопром продолжает лихорадить: пока заводы один за другим возвращаются с длинных каникул, всё больше предприятий рассматривает вариант сокращения сотрудников. Это де-факто означает, что в отрасли считают катастрофическое падение рынка в апреле началом затяжной рецессии.

Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов. В компании эту информацию подтвердили, но отметили, что решение было принято ещё в начале марта и напрямую с коронавирусным кризисом не связано: спрос на автомобили Nissan падал и до всех событий, и по итогам первого квартала марка ушла в минус на 5%. Завод планирует перейти на односменный режим работы.

Одним из первых жертв кризиса может стать ниссановский бренд Datsun, который в России пользуется умеренным спросом: марка находится на 14-м месте в топе продаж

Одним из первых жертв кризиса может стать ниссановский бренд Datsun, который в России пользуется умеренным спросом: марка находится на 14-м месте в топе продаж

По данным японского издания Nikkei Asian Review, производство Nissan может пострадать и на глобальном уровне: в компании изучают планы его сокращения на 20% до 2023 года. Кстати, одной из жертв такой реорганизации может стать бренд Datsun, который несколько лет назад был возрождён и перепрофилирован под производство бюджетных автомобилей (в России это седаны на базе Granta).

В российском автопроме сложилась своеобразная традиция выплачивать по 6 окладов в случае добровольного увольнения сотрудников

В российском автопроме сложилась своеобразная традиция выплачивать по 6 окладов в случае добровольного увольнения сотрудников

Завод Nissan под Петербургом простаивал с конца марта и возобновил работу лишь в понедельник, 18 мая. В компании не исключают, что остановки производства будут и летом:

— Мы будем строго следить за уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел восстановиться из-за пандемии COVID-19. В связи с этим мы не исключаем возможность приостановки производства на заводе в Санкт-Петербурге в июне как реакцию на низкий спрос и возможность скорректировать склады. Другая возможная причина — недостаток компонентов с европейских заводов, — рассказали в пресс-службе Nissan.

На заводах Volkswagen и SKODA делают очень востребованные модели, однако кризис коснулся и их

На заводах Volkswagen и SKODA делают очень востребованные модели, однако кризис коснулся и их

У марки Volkswagen, напротив, дела шли неплохо, и продажи марта были на 17% выше прошлогодних, у родственной марки SKODA — аж на 42%. Калужский завод концерна простаивал большую часть апреля, причём на «каникулы» он ушёл раньше других — сказалась нехватка компонентов из Европы.

На первый взгляд, кризис перепроизводства Volkswagen и SKODA не грозил, однако в середине мая в прессу просочилась информация о сокращении одной смены сотрудников (примерно 250 человек). До 15 мая увольняющимся по собственному желанию предложили выплату 6 окладов, и количество желающих оказалось больше, чем планировали сократить в компании.

Калужский завод компании выпускает бестселлеры Volkswagen Polo (входит в топ-5 в России), SKODA Rapid, а также востребованный Volkswagen Tiguan (второе место в классе среднеразмерных кроссоверов). Кроме того, в Калуге расположен моторный завод, где выпускают двигатели 1.6 MPI.

Несмотря на кризис, в эти дни SKODA проводит онлайн-презентации обновлённого Rapid с достаточно эффектным дизайном в духе европейского Rapid Spaceback

Несмотря на кризис, в эти дни SKODA проводит онлайн-презентации обновлённого Rapid с достаточно эффектным дизайном в духе европейского Rapid Spaceback

При этом второй завод концерна в Нижнем Новгороде простаивает с конца марта: здесь выпускали SKODA Kodiaq и Octavia. Обе машины также пользовались неплохим спросом в России и входили в топ-20 самых востребованных моделей.

Hyundai и KIA, самые популярные инобренды в России, ощущают последствия кризиса наравне с другими: в середине мая питерский завод альянса переходит с трёхсменного на двухсменный режим работы, что означает сокращение суточного производства с почти 1000 до 700 автомобилей. Здесь делают самую популярную иномарку KIA Rio, лидер среди кроссоверов Hyundai Creta и родственную модель Solaris. При этом большая часть не занятых на производстве сотрудников завода работает удалённо. В компании не исключают дальнейшей корректировки планов в зависимости от спроса.

АВТОВАЗ был одним из первых, кто вернулся к работе после объявления нерабочих дней: с 6 апреля заработали непроизводственные отделы, с 13 апреля — конвейеры. Однако в конце месяца завод ушёл на почти трёхнедельные каникулы: производство возобновилось лишь 18 мая. Сотрудники в этот период получали 2/3 от заработной платы.

На заводе не исключают сокращения производства в будущем: основным вариантом считается переход на четырёхдневную рабочую неделю в конце июня.

Два лидера российского рынка — Lada Granta и Lada Vesta. В апреле продажи обеих сократились почти в четыре раза

Два лидера российского рынка — Lada Granta и Lada Vesta. В апреле продажи обеих сократились почти в четыре раза

В рваном режиме работает нижегородский завод ГАЗ, выпускающий коммерческую технику, в основном семейство автомобилей «Газель». Половину апреля завод простаивал, затем возобновил производство по четырёхдневному графику, а с 1 по 11 мая опять отдыхал. На предприятии планируют простой и в июне, если не возобновится спрос на автомобили.

Во многих компаниях настраиваются на пик кризиса в будущем: так, по оценкам представителей калининградского «Автотора», в первом полугодии производство упадёт на треть, во втором — вдвое. На заводе производят автомобили марок KIA (включая новый KIA Seltos) и BMW.

— Этот кризис всерьёз и надолго, но понимание этого приходит постепенно, — считает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Производство будет подстраиваться под спрос, делать паузы, и, конечно, есть вероятность закрытия заводов.

По мнению эксперта, в зоне риска находятся предприятия с минимальными объёмами выпуска и низким спросом на продукцию. Крупные заводы с высокой степенью локализации не то чтобы лучше защищены от кризиса, но их закрытие более хлопотно и болезненно, поэтому они могут держаться дольше других. Впрочем, за последние годы мы видели как минимум два ухода лидеров рынка: в 2015 году производство и продажи в России свернули Opel и Chevrolet (кроме нескольких импортируемых моделей), а в 2019 году ушёл Ford.

Обрушение спроса в апреле произошло во многом из-за закрытия дилерских центров, но когда они открылись, стало ясно, что резко упала и покупательская способность россиян

Обрушение спроса в апреле произошло во многом из-за закрытия дилерских центров, но когда они открылись, стало ясно, что резко упала и покупательская способность россиян

В апреле авторынок России пережил мощнейшее падение за всю его новейшую историю. Регистрации автомобилей сократились на 64%, отгрузки новых автомобилей дилерам (по данным АЕБ) — на 72%. Удар пришёлся по всем маркам примерно в равной степени: из первой десятки брендов России чуть меньше отгрузки упали у SKODA и Nissan, но и они составили 59%. У Mitsubishi поставки сократились практически в 20 раз. Единственной маркой, которой удалось резко нарастить отгрузку, стал Changan (в апреле +53%), но это пример из разряда курьёзов: марка занимает 27-е место в рейтинге продаж, а в апреле дилерам ушло лишь 223 автомобиля. Некоторые марки и вовсе оказались на грани исчезновения, например, апрельские отгрузки Honda составили 17 машин, Infiniti — 22 машины, Jaguar — 20 машин.

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