COVID-19 не только принес массу проблем сам по себе. Пандемия уже выявила и продолжает выявлять узкие места в работе всей системы здравоохранения, на которые и в обычное то время специалисты не обращали внимания. Жительница Новосибирска Лара Кинслер попала в больницу с одним переломом, к которому добавились ещё два и подтверждённый коронавирус. Такие истории полезно прочитать любому, кто считает, что у него в жизни есть какие-то проблемы.
Как сибирячка получила 3 перелома
Лариса Кинслер — это человек-праздник. Не только по роду деятельности (она занимается организацией мероприятий), но и в смысле отношения к жизни вообще. На танцевальных сиестах, которые она (в числе прочего) проводила, сама могла танцевать несколько часов подряд. В больницах, по её словам, не была очень давно, даже обычная простуда обходила её стороной.
В конце марта, когда вся страна ушла на «самоизоляцию», Лариса послушно заперлась дома (всё равно бизнес, с которым была связана её жизнь последние годы, замер). Но отказать себе в занятиях на свежем воздухе она не могла. И вот, во время утренней гимнастики, решив выполнить привычное упражнение — ход приставным шагом — Лариса падает на землю, просто споткнувшись.
Врача решили вызвать только к вечеру. Во второй городской больнице скорой помощи у девушки установили перелом шейки бедра и отправили на операцию, которая прошла на удивление просто. Это, видимо, вселило в неё чрезмерный оптимизм, и поэтому она пыталась активно ходить сама (тем более, что это советовал врач). В результате ещё одно падение и теперь уже два перелома (другой шейки бедра и правой руки).
В палате оказалась соседка с кашлем
Всё это время Лариса провела в общей палате на пять коек, где ближайшей её соседкой оказалась бабушка 85 лет. Бабушка была явно не здорова: у неё был всё усиливающийся кашель и температура. Несколько дней она провела с другими больными бок о бок, пока её не перевели «куда-то в другую палату».
После третьей по счёту операции у Ларисы поднялась температура, которая не спадала неделю. В конце концов, девушку отправили на компьютерную томографию, чтобы посмотреть состояние лёгких, и уже там она впервые встретила «космонавтов» — врачей в полной защите — которые пришли взять у нее анализ на коронавирус. И вот тут события начали принимать совсем уже фантасмагорический оттенок.
Поначалу Ларису вообще хотели просто выписать, чтобы она долечивалась дома. Потом (по всей видимости, уже пришли результаты анализов) в палату зашел незнакомый врач, который сказал, что у неё выявили коронавирус и чтобы она сама вызвала скорую и ехала в инфекционную больницу.
У Ларисы к тому моменту нормально действовала только одна рука. В шоковом, по её признанию, состоянии она начала дозваниваться до скорой (это было непросто), а когда, наконец, дежурная взяла трубку, то она не могла понять, почему скорую пытается вызвать пациент стационара — это должны делать только врачи.
Почему Ларисе тяжело в инфекционной больнице
Скорую всё-таки вызвали, но поскольку речь шла о пациенте, который не может самостоятельно ходить, ждать её пришлось до 4 утра. В инфекционной больнице, как выяснилось, тоже были не очень готовы к приёму подобных пациентов — каталку не удалось завезти в больничный бокс, больную после трёх операций пришлось нести врачам буквально на руках. В самой инфекционной больнице нет ни оборудования, ни персонала для таких больных. Причем нанять их нельзя даже за отдельную плату.
Теперь Лариса лечится ещё и от ковида, не имея возможности пройти нормальный курс послеоперационной реабилитации в санатории или клинике, поскольку для этого нужно получить направление в поликлинике. А как это сделать человеку, который самостоятельно не может передвигаться даже на коляске, — пока непонятно. Непонятно также, как жить дальше, не имея возможности зарабатывать деньги привычным способом. Пока на решение неотложных задач скинулись друзья, но благотворительность не может длиться вечно.
Удивительно то, что сама Лариса настроена на редкость оптимистично и дружелюбно. Удивляясь тому, что она успела увидеть в больницах за последний месяц, она не устает повторять, что к самим врачам в абсолютном большинстве у неё претензий нет — они сделали, что могли.
— Мне много звонят, чтобы поддержать и получается так, что это я их успокаиваю, а не они меня, — усмехается Лариса. И собирается жить дальше.
Что говорят в Минздраве
По словам министра здравоохранения правительства Новосибирской области Константина Хальзова, пока нельзя точно сказать, где заражаются люди.
— То есть попал человек в больницу с инфекцией или заразился уже в её стенах. Это может произойти и через другого пациента, который поступил в больницу без симптомов. К сожалению, пока есть эпидемия, такая опасность сохраняется, — прокомментировал Константин Хальзов.
Как рассказала в прямом эфире нашего Instagram главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, в Минздраве знают обо всех случаях проявления инфекции у пациентов, которые поступили в больницы скорой помощи. И если скорая привозит пациента с какой-то одной проблемой, а параллельно выявляется температура, у него сразу берут мазок.
— Мы сейчас очень настороженно относимся к таким ситуациям, особенно если они происходят в больницах скорой помощи. А так, чтобы человек лежал-лежал, сделали операцию и перед выпиской диагностировали COVID — такого нет. Если при поступлении выявляется, то сразу возникает вопрос эпидрасследования: где он был, с кем лежал, кто с ним контактировал. Поэтому для нас очень важно пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию проводить через ковидный стационар. Таким образом мы максимально сохраним организацию медицинской помощи для всех жителей города, которые должны её получать, — прокомментировала главный инфекционист.
Как в нековидных больницах происходили заражения
К сожалению, ситуация, когда, попав в больницу с каким-то иным заболеванием, больной заражает коронавирусом и других пациентов и персонал — не редкость. Так, в городской клинической больнице № 34 медики заразились от пациента с тяжёлой сердечной патологией, у которого после смерти выявили коронавирус. Всего же в Новосибирской области насчитывается уже около 30 лечебных учреждений, где у сотрудников выявили COVID19.