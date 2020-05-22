В конце марта, когда вся страна ушла на «самоизоляцию», Лариса послушно заперлась дома (всё равно бизнес, с которым была связана её жизнь последние годы, замер). Но отказать себе в занятиях на свежем воздухе она не могла. И вот, во время утренней гимнастики, решив выполнить привычное упражнение — ход приставным шагом — Лариса падает на землю, просто споткнувшись.

Врача решили вызвать только к вечеру. Во второй городской больнице скорой помощи у девушки установили перелом шейки бедра и отправили на операцию, которая прошла на удивление просто. Это, видимо, вселило в неё чрезмерный оптимизм, и поэтому она пыталась активно ходить сама (тем более, что это советовал врач). В результате ещё одно падение и теперь уже два перелома (другой шейки бедра и правой руки).

В палате оказалась соседка с кашлем

Всё это время Лариса провела в общей палате на пять коек, где ближайшей её соседкой оказалась бабушка 85 лет. Бабушка была явно не здорова: у неё был всё усиливающийся кашель и температура. Несколько дней она провела с другими больными бок о бок, пока её не перевели «куда-то в другую палату».

