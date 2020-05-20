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Стиль и красота Обзор

Выкинь плойку: 10 крутых «ленивых» стрижек — их не надо укладывать (внутри идеальные формы для любого лица)

Прощаемся с удлиненным каре и встречаем ультракороткую чёлку — она подойдет всем, если знать секрет

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Боб, сэссон или каре — что выберете вы на это лето?&nbsp;

Боб, сэссон или каре — что выберете вы на это лето? 

Летом не очень хочется заморачиваться с шевелюрой, а особенно по утрам, когда абсолютно нет времени на сложную укладку или на складывание волос в хитроумную причёску. Хочется просто: вымыл голову, высушил волосы феном — и красота, можно идти по делам. Поэтому простота и практичность особенно ценны, ну и мода, конечно же, тоже. Корреспондент поговорила с экспертами и выяснила, на какие модели стрижек стоит обратить внимание этим летом и как подобрать причёску к своему типу лица.

В этом сезоне стоит обратить внимание на практичные стрижки, которые будут долго держать форму и правильно отрастать. Сделать такую стрижку вам может только профессионал, учитывая ваш тип лица, форму головы и структуру волос, — так считает эксперт парикмахерского искусства салона «Леол» Елена Новик.

Стилист советует обратить внимание на три актуальные формы — боб, сэссон (сэссун) и каре. Стрижку сэссон могут выбирать и молодые, и женщины в возрасте, но лучше всего она подойдет к лицу выраженно овальной формы. Если вам хочется чёлку — имейте в виду, что актуальны варианты или дугой, или плотная прямая линия. Короткая (вариант для смелых) или классической длины.

Слева стрижка сэссон, справа — каре

Слева стрижка сэссон, справа — каре

Стилист Анна Воробьёва рассказывает про разновидности названных выше трех форм стрижек и говорит, что все представленные на сегодняшнее лето тренды как раз учитывают запросы современных девушек — минимум идеальности в укладке, максимум движения, лёгкости и свободы.

— Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волоса, но для этого нужны правильная форма и ухаживающие средства (текстурирующие пудры, солевые растворы, средства для прикорневого объёма), — советует Анна.

Что в тренде:

Модный актуальный вариант — shaggy layers (лохматые слои) — причёска отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же её легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосам.

Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки

Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки

В тренде волосы длиной до плеч — это универсальная и очень удобная длина для волос разной структуры. Волосы одной длины или с невысокими слоями, которые можно легко собрать в пучок или хвост. Сочетается с чёлками всех форм и любой длины.

Самый практичный и удобный вариант — можно носить с чёлкой, можно — без неё, а ещё собирать волосы в пучок&nbsp;

Самый практичный и удобный вариант — можно носить с чёлкой, можно — без неё, а ещё собирать волосы в пучок 

Прямое каре на пике популярности — причёска не требует укладки и создания прикорневого объёма. По мнению стилиста, важно лишь хорошее увлажнение. Модель подходит и кудрявым, и прямым волосам.

Пришло его время — можно резать смело (никто не подумает, что вы расстались с парнем)&nbsp;

Пришло его время — можно резать смело (никто не подумает, что вы расстались с парнем) 

Кудрявые чёлки хорошо впишутся в кудряшки от природы. Завитки сами лягут в правильном направлении, главное — не забыть придать им текстуру при помощи крема, воска и расчесать.

Пора переставать стесняться своих роскошных кудрей и дать им волю — смотрится невероятно мило

Пора переставать стесняться своих роскошных кудрей и дать им волю — смотрится невероятно мило

Стиль 70-х — образ, созданный Джейн Биркин, не теряет актуальности. Длинные волосы и рваная чёлка снова на пике популярности. Практичная длина не требует сложной укладки и частых стрижек. Чёлка украсит и распущенные, и убранные в пучок или хвост волосы.

Можно примерить на себя образ кинозвезды — как вам молодая Дайан Китен?

Можно примерить на себя образ кинозвезды — как вам молодая Дайан Китен?

Не забываем про пикси — вариант для смелых, уверенных в себе и не рвушихся за длиной. Такая причёска для девушек, которые готовы к экспериментам (модную стрижку можно подчеркнуть стильным украшением или ярким макияжем, не бойтесь экспериментировать с цветом).

Если сильно хочется перемен — вариант для смелых&nbsp;

Если сильно хочется перемен — вариант для смелых 

Топ-стилист «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина напоминает, что в тренде здоровые волосы — такого эффекта можно добиться стрижкой: нужно сделать плотный ровный срез.

Евгения говорит, что для нее на данный момент не существует названий стрижек, как были раньше (например, «каскад»), существует понятие «коррекционная стрижка», которая одну и ту же чёлку сделает правильной под любой тип лица, важно ориентироваться на то, где округлить и где вытянуть.

Если у вас вытянутое лицо и заострённый подбородок — вам подойдёт стрижка на округляющей линии: рваная чёлка, каскадная стрижка, каре с объёмом в височной зоне.

Если лицо круглое — выбираем стрижку, которая нравится, и оставляем удлиняющие передние пряди без каскада (лесенка у лица сделает его ещё круглее).

Если у вас длинный нос, и вы хотели бы скрыть это причёской — округляем зону висков и создаем чёлку (срез нужно делать по линии носа).

При выборе чёлки важно ориентироваться на высоту лба. Стилист считает, что любому лбу подойдёт любая чёлка, важно найти баланс от средней части лица до верхней и не уменьшить линиями у висков, тогда точно получится идеально.

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