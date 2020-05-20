Выкинь плойку: 10 крутых «ленивых» стрижек — их не надо укладывать (внутри идеальные формы для любого лица)

Летом не очень хочется заморачиваться с шевелюрой, а особенно по утрам, когда абсолютно нет времени на сложную укладку или на складывание волос в хитроумную причёску. Хочется просто: вымыл голову, высушил волосы феном — и красота, можно идти по делам. Поэтому простота и практичность особенно ценны, ну и мода, конечно же, тоже. Корреспондент поговорила с экспертами и выяснила, на какие модели стрижек стоит обратить внимание этим летом и как подобрать причёску к своему типу лица.



В этом сезоне стоит обратить внимание на практичные стрижки, которые будут долго держать форму и правильно отрастать. Сделать такую стрижку вам может только профессионал, учитывая ваш тип лица, форму головы и структуру волос, — так считает эксперт парикмахерского искусства салона «Леол» Елена Новик.